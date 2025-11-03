'అవమానించేందుకు కూడా మోదీ ఒక మంత్రిత్వ శాఖ పెట్టుకోవాలి'- ప్రధానికి ప్రియాంకా గాంధీ సలహా
గత 20 ఏళ్లలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం బిహార్కు ఏం చేసిందో చెప్పాలని ప్రియాంక గాంధీ డిమాండ్
Published : November 3, 2025 at 4:38 PM IST
Priyanka Gandhi on PM Modi : ప్రతిపక్ష నేతలందరినీ ఎగతాళి చేస్తూ దేశాన్ని, బిహార్ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అవమానిస్తున్నారని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ ఆరోపించారు. అందుకే అవమానించేందుకు కూడా మోదీ ఒక మంత్రిత్వ శాఖ పెట్టుకోవాలని ఎద్దేవా చేశారు. బిహార్ సోనాబర్సాలో ఎన్నికల ర్యాలీలో ఆమె పాల్గొన్నారు. మోదీ అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నారు తప్ప, బిహార్లోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అవినీతి, అరాచకాల గురించి మాట్లాడటం లేదని ఆక్షేపించారు. బిహార్ అభివృద్ధి గురించి బదులుగా, ప్రతిపక్ష నేతలను ఎగతాళి చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. గత 20 ఏళ్లలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం బిహార్కు ఏం చేసిందో చెప్పాలని ప్రియాంక గాంధీ డిమాండ్ చేశారు. నీతీశ్కుమార్ నేతృత్వంలోని బిహార్ సర్కార్ను నియంత్రించే రిమోట్ దిల్లీలో ఉందని ఆరోపించారు.
VIDEO | Rosera, Samastipur (Bihar): Congress leader Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) holds roadshow ahead of first phase of Bihar Elections 2025.#BiharElectionsWithPTI #BiharElections2025— Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/VDznxK0KQS
"వారు ఎప్పుడూ పురాతన చరిత్ర గురించే మాట్లాడుతారు. ప్రజల దృష్టిని మరల్చేందుకు ప్రతిపక్ష నేతలను అవమానిస్తుంటారు. కర్ణాటక వెళితే అక్కడి ప్రజలను ప్రతిపక్షం అవమానిస్తుందని చెబుతారు. బంగాల్లోనూ ఇలానే చేశారు. ఇప్పుడు బిహార్లో కూడా ఇలానే ప్రతిపక్ష నేతలు ప్రజలను అగౌరవపరుస్తున్నారని అంటున్నారు. అందుకే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి ఒక సలహా ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా సమయం చాలా విలువైనది. ఉపాధి కల్పన, అభివృద్ధి, దేశ సదుపాయల పెంపుపై ప్రధాని మోదీ సమయం వెచ్చించాలి. అందుకే ఆయన కొత్తగా అపమాన్ మంత్రాలయ్ (మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్సల్ట్స్) శాఖను రూపొందించాలని సలహా ఇస్తున్నా. ఈ శాఖ దేశవ్యాప్తంగా అవమానాలకు గురైన వారి జాబితాను రూపొందిస్తుంది."
--ప్రియాంక గాంధీ, కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి
"ఉపాధి కావాలా వద్దా? విద్యా కావాలని చెప్పండి. అందరూ ఒక నిర్ణయం తీసుకొండి. ఎన్నికలు వస్తున్నాయి. అందరూ వచ్చి పెద్ద పెద్ద మాటలు చెబుతారు. అందరి మాటలు వినండి. వారి మాటలను బేరిజు వేసుకొండి. వివేకంతో ఆలోచించండి. గత 20ఏళ్లలో వాళ్లేం చేశారో మంచిగా ఆలోచించండి. వారు ఇచ్చే రూ. 10వేలు ఉపయోగపడతాయని, వారికి ఓటు వేద్దామని మహిళలకు అనిపిస్తుంది. కానీ అలా చేయకండి. వాళ్లు ఇస్తే తీసుకొండి. కానీ, మీ పిల్లలను, వారి భవిష్యత్తును, కుటంబాన్ని, సమాజాన్ని, బిహార్ను మరిచిపోకండి. ఇది మీ భూమి. ఈ భూమిలో పుట్టినందుకు గర్వపడండి. ఈ భూమిలో ఎంతో మంది అర్హులు ఉన్నారు. వారి భవిష్యత్ నాశనం కాకూడదు." అని ప్రియాంకా గాంధీ తెలిపారు.
#BiharElection2025 | Congress MP Priyanka Gandhi Vadra holds roadshow in Bihar's Rosera— ANI (@ANI) November 3, 2025
The campaigning for the first phase of voting in Bihar ends on 4 November. The second phase is scheduled on 11 November. The results will be announced on 14 November.
(Source: Congress) pic.twitter.com/tnzzO5VvOC
'ఎన్డీఏ అధికారంలోకి వస్తే నీతీశ్ కుమార్ను సీఎం చేయరు'
ఎన్డీఏ తిరిగి అధికారంలోకి వస్తే బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా నీతీశ్ కుమార్ను చేసేందుకు బీజేపీ అంగీకరించదని కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గే అన్నారు. నీతీశ్కు బదులుగా కాషాయ పార్టీలోని ఒకరిని సీఎంగా నియమిస్తుందని తెలిపారు. బిహార్ ఎన్నికల వేళ వైశాలి జిల్లాలోని హాజీపుర్లో నిర్వహించిన ర్యాలీలో పాల్గొన్న ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. జయప్రకాశ్ నారాయణ్, రామ్ మనోహర్ లోహియా, కర్పూరీ ఠాకూర్ లాంటి గొప్ప వ్యక్తుల గౌరవాన్ని పొగొట్టారని ఆరోపించారు.