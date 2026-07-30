పెల్లెట్ గన్స్ వినియోగంపై సుప్రీం కీలక ఆదేశాలు- మందుగుండు సామగ్రి రికార్డులు భద్రపరచాలని సూచన
సీజేపీ ఆందోళనలో పెల్లెట్ గన్స్ వినియోగంపై విచారణకు సుప్రీంకోర్టు సుముఖత- అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పెల్లెట్ గన్స్ వాడే అధికారం పోలీసులకు ఉందన్న సుప్రీంకోర్టు
Published : July 30, 2026 at 12:59 PM IST
SC On Pellet Guns : దిల్లీలో ఆందోళనకు దిగిన విద్యార్థులపై పెల్లెట్ గన్స్ వాడకానికి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీచేసింది. జంతర్ మంతర్ వద్ద మోహరించిన ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ ఉపయోగించిన మందుగుండు సామగ్రి రికార్డులను భద్రపరచాలని కేంద్రాన్ని ఆదేశించింది. జులై 20న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ పిలుపునిచ్చిన చలో పార్లమెంటు సందర్భంగా హింసాత్మకంగా మారింది. ఆందోళనలను అడ్డుకునేందుకు లోహపు పెల్లెట్ గన్స్ను పూర్తిగా నిషేధించాలని మాజీ సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ యశోవర్ధన్ ఆజాద్, గాయపడిన ఇద్దరు బాధితులు కలిసి దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యంపై సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జాయ్మాల్య బాగ్చి, జస్టిస్ వి.మోహనలతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది.
పెల్లెట్ గన్స్పై పూర్తి నిషేధం విధించాలన్న పిటిషనర్ల విజ్ఞప్తిని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. ఈ తరహా ఆయుధాల వినియోగం రాజ్యాంగ ప్రమాణాలకు విరుద్ధమని పిటిషనర్ల తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది బృందాగ్రోవర్ తెలిపారు. ఆందోళనల్లో గాయపడినవారికి మెరుగైన వైద్యం, నష్టపరిహారంతోపాటు పునరావాసం కల్పించాలని కోరారు. నీట్ నిరసనల్లో పెల్లెట్ దాడుల వల్ల గాయపడినవారికి అత్యుత్తమ వైద్యం అందించాలని దిల్లీ ప్రభుత్వాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది.