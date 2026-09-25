'జ్ఞానేశ్ తీసుకున్న నిర్ణయాలు రాజ్యాంగ విరుద్ధమని ప్రకటించాలి'- సీఈసీకి వ్యతిరేకంగా సుప్రీంలో పిటిషన్
ఈసీ వ్యవహారాలపై సిట్తో దర్యాప్తు జరపాలని కోరుతూ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్- జాబితా నుంచి 13 కోట్ల మందిని తొలగించారనే దానిపై విచారణ జరపాలన్న పిటిషనర్
Published : September 25, 2026 at 3:53 PM IST
Plea Filed in SC against CEC Gyanesh Kumar : సర్ వివాదం వేళ ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (CEC) జ్ఞానేష్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) విషయంలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించారని ఆయనపై క్రిమినల్ విచారణ కోరుతూ న్యాయవాది శైలేంద్ర మణి త్రిపాఠి పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఇద్దరు ఎన్నికల కమిషనర్ల ఆమోదం లేకుండా జ్ఞానేశ్ కుమార్ తీసుకున్న నిర్ణయాలు, జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలు, చేపట్టిన సాఫ్ట్వేర్ మార్పులన్నీ రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనవిగా ప్రకటించాలని పిటిషనర్ సుప్రీంకోర్టును కోరారు. సర్కు సంబంధించిన నిర్ణయాలు చట్టవిరుద్ధమని ప్రకటిస్తూ 'ఫామ్-6'ను పునరుద్ధరించాలని అభ్యర్థించారు. సర్ ప్రక్రియ సమయంలో దేశవ్యాప్తంగా 13 కోట్ల మంది పేర్లను ఎన్నికల జాబితా నుంచి తొలగించారన్న ఆరోపణలున్నాయని, వాటిపై సిట్తో దర్యాప్తు జరిపేలా ఆదేశాలివ్వాలని పిటిషనర్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం ప్రకారం విధుల నిర్వహణలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించినందుకు గానూ జ్ఞానేశ్ కుమార్తో పాటు, డిప్యూటీ ఎలక్షన్ కమిషనర్ మనీశ్ గార్గ్, ఈసీ ఐటీ హెడ్ సీమా ఖన్నాపై క్రిమినల్ విచారణ జరపాలని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్, ఇతర ఎన్నికల కమిషనర్ల చట్టం- 2023లోని నిబంధనలను ముఖ్యంగా సెక్షన్ 18ను ఆధారంగా పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ సెక్షన్ ప్రకారం ఎన్నికల కమిషన్ ద్వారా నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారం ఉందని, ఒకవేళ అభిప్రాయ భేదం ఉన్నప్పుడు మెజారిటీ అభిప్రాయానికే ప్రాధాన్యం ఉంటుందని పేర్కొంటుంది.
"ఏ విధమైన చట్టబద్ధమైన లేదా రాజ్యాంగపరమైన రక్షణ లేకుండా సీఈసీ కూడా ఒక సాధారణ నిందితుడిలాగే పోలీసు విచారణ, సాక్ష్యాధారాల సేకరణ, సాధారణ విచారణ ప్రక్రియలకు లోబడి, చట్టం ప్రకారం నేరుగా జవాబుదారీగా ఉంటారు. పూర్తి కమిషన్ ఏకాభిప్రాయం లేకుండా లేదా ఎన్నికల కమిషనర్ల మెజారిటీ అభిప్రాయానికి విరుద్ధంగా సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు, మార్గదర్శకాలు, ఆదేశాలు, సాఫ్ట్వేర్ మార్పులను రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనవిగా, అధికార పరిధిని మించినవిగా, చెల్లనివిగా ప్రకటిస్తూ మాండమస్ రిట్ లేదా మరేదైనా తగిన రిట్, ఉత్తర్వు లేదా ఆదేశం జారీ చేయాలి." అని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ నిరసనలు
ఇదిలా ఉండగా, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్ను తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ కాంగ్రెస్ దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు చేపట్టింది. అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ (ఏఐసీసీ) ఆదేశాల మేరకు అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల సంఘ కార్యాలయాలను ముట్టడించారు. జమ్మూ కాశ్మీర్, అసోం, ఉత్తరాఖండ్, బంగాల్, ఉత్తర్ ప్రదేశ్, చండీగఢ్, మణిపుర్ తదితర రాష్ట్రాల్లో కార్యకర్తలు ఆందోళనలు నిర్వహించారు. పీసీసీ కార్యాలయాల నుంచి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయాల వైపు ర్యాలీగా వెళ్తూ సీఈసీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. మణిపుర్లో జ్ఞానేష్ కుమార్ను వెంటనే అరెస్టు చేయాలని నినాదాలు చేస్తూ ఆయన దిష్టిబొమ్మను కూడా దహనం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఆందోళనకారులు- పోలీసుల మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ నిరసన హింసాత్మకంగా మారడంతో పోలీసులు బాష్పవాయువు ప్రయోగించారు. అటు పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లోనూ జ్ఞానేశ్ కుమార్పై ప్రతిపక్ష పార్టీలు అభిశంసన తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉందని కాంగ్రెస్ ప్రకటించింది. సెప్టెంబర్ 29న దిల్లీలో జరగనున్న కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశంలో దీనిపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
జ్ఞానేశ్ కుమార్ను తొలగించాలని విజయన్ డిమాండ్
మరోవైపు కేరళం మాజీ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ సైతం సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను తొలగించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఓటర్ల జాబితా 'ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ' (SIR) ప్రక్రియను నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేశారు. SIR ప్రక్రియకు సంబంధించిన నిర్ణయాలపై ఇద్దరు ఎన్నికల కమిషనర్లు లేవనెత్తిన అభ్యంతరాలు భారత ఎన్నికల కమిషన్ పనితీరుపై తీవ్రమైన ప్రశ్నలను రేకెత్తించాయని ఎక్స్లో పేర్కొన్నారు. ఓటు అనేది భారత ప్రజల హక్కని, బీజేపీ, సంఘ్ పరివార్ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం దీనిని తారుమారు చేయకూడదని తెలిపారు.
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