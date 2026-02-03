'ప్రజల ప్రైవసీతో ఆటలు- కావాలంటే భారత్ నుంచి వెళ్లిపోండి'- మెటాపై సుప్రీంకోర్టు ఫైర్
పౌరుల గోప్యతాపై సుప్రీం కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
Supreme Court On Meta (ANI)
Published : February 3, 2026 at 12:16 PM IST
Supreme Court On Meta : వాట్సాప్, మెటాలకు భారత సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం మొట్టికాయలు వేసింది. డేటా షేరింగ్ పేరుతో భారత పౌరుల గోప్యతా (ప్రైవసీ) హక్కుతో ఆటలు ఆడటం సరికాదని ఆ రెండు సోషల్ మీడియా సంస్థలను హెచ్చరించింది. టెక్ దిగ్గజ కంపెనీల ప్రైవసీ షరతులు, నిబంధనలకు చాలా తెలివిగా రూపకల్పన చేశారని దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం మండిపడింది. ప్రజల ప్రైవేటు సమాచారాన్ని ఎంచక్కా సోషల్ మీడియా, టెక్ కంపెనీలు చోరీ చేస్తున్నప్పుడు, 'నిలిపివేయడం' (ఆప్ట్ ఔట్) అనే ఆప్షన్ గురించి ప్రశ్నే ఎందుకు ఉదయిస్తుందని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. భారత చట్టాలను పాటించకపోతే వెళ్లిపోవచ్చంటూ మండిపడింది.