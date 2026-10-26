చిన్నారి సూపర్ టాలెంట్- రెండేళ్లకే తబలాపై 12 రకాల తాళాలను వాయించిన స్వరశ్రీ- 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో చోటు
కర్ణాటకకు చెందిన రెండేళ్ల పది నెలల వయసున్న చిన్నారి తన అద్భుతమైన సంగీత ప్రతిభతో అందర్నీ ఆకట్టుకుంది. తబలాపై 12 రకాల తాళాలను స్వరబద్ధంగా వాయిస్తూ ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో స్థానం సంపాదించుకుంది.
Published : October 26, 2026 at 4:01 PM IST
Two Years Girl Plays Tabla : ఆ చిన్నారి వయసు 2 సంవత్సరాల 10 నెలలు. అంతటి తక్కువ ఏజ్లో తల్లి ఒడిలో, బొమ్మలతో ఆడుకుంటూ గడుపుతారు చాలా మంది పిల్లలు. అయితే కర్ణాటకలోని ఉత్తర కన్నడ జిల్లాకు చెందిన స్వరశ్రీ హెగ్డే మాత్రం అందుకు పూర్తి భిన్నం. ఆ బాలిక ఇంతటి చిన్నప్రాయంలోనే తన అద్భుతమైన సంగీత ప్రతిభతో అదరగొట్టింది. తబలాపై 12 రకాల తాళాలను స్వరబద్ధంగా వాయిస్తూ, నోటితో ఆ తాళాల బోల్స్ ( లయబద్ధమైన పదాలను) పలుకుతూ అందర్నీ అబ్బురపర్చింది. ఈ క్రమంలో అతి పిన్న వయస్కురాలైన తబలా కళాకారిణిగా 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో చోటు సంపాదించుకుంది.
తల్లిదండ్రులిద్దరూ సంగీతం నేపథ్యం ఉన్నవారే!
స్వరశ్రీ హెగ్డే ప్రముఖ తబలా విద్యాంసుడు గురురాజ్ హెగ్డే ఆడుకళ, ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్, హిందుస్థానీ గాయని శ్రీలత దంపతుల కుమార్తె. కాగా, ఈ చిన్నారి తండ్రి గురురాజ్ హెగ్డే విద్వాన్ శేషాద్రి అయ్యంగార్ శిష్యుడు. ప్రస్తుతం ఆయన 50 మందికి పైగా శిష్యులకు తబలా శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఈ దంపతులు హోన్నావరలో ఒక సంగీత పాఠశాలను (స్వరశ్రీ మ్యూజిక్ స్కూల్) కూడా నడుపుతున్నారు.
చిన్నప్పటి నుంచే తబలా వాయించడంపై ఆసక్తి
స్వరశ్రీ హెగ్డేకి 12-14 నెలల వయసు ఉన్నప్పుడే తబలా వాయించడం పట్ల ఆసక్తి మొదలైంది. ఈ క్రమంలో తబలాను వాయించేందుకు ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టింది. బాలికకు తబలా వాయించడం పట్ల ఉన్న ఈ అమితాసక్తిని ఆమె తల్లిదండ్రులు గుర్తించారు. వెంటనే ఆ చిన్నారి కోసం ప్రత్యేకంగా రెండు చిన్న తబలాలను చేయించారు. ఆపై తన తండ్రి విద్యార్థులకు తబలా పాఠాలు చెబుతున్నప్పుడు పక్కనే కూర్చొనేది స్వరశ్రీ. అలా తర్ఫీదు పొందిన తర్వాత తబలాపై 12 రకాల తాళాలను ఎంతో కచ్చితంగా స్వరబద్దంగా వాయించి అందరినీ ఆశ్చర్యపర్చింది.
తన కుమార్తె సాధించిన విజయం పట్ల స్వరశ్రీ హెగ్డే తల్లి శ్రీలతా హెగ్డే సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. స్వరశ్రీ శాస్త్రీయ పద్ధతిలో సంగీతాన్ని మరింతగా అభ్యసించి, భవిష్యత్తులో మరిన్ని గొప్ప విజయాలు సాధించాలని కోరుకుంటున్నామని చెప్పారు. తబలా రంగంలో లేదా సంగీత ప్రపంచంలో అద్భుతాలు సృష్టించాలని ఆశిస్తున్నామని అన్నారు. దైవానుగ్రహంతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు, సంగీత గురువులు, శ్రేయోభిలాషులందరి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ తమ చిన్నారిపై ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని వెల్లడించారు. "నా కుమార్తె స్వరశ్రీ వయసు రెండేళ్ల పది నెలలు. తబలా వాయిస్తూనే, 12 తాళాలకు సంబంధించిన బోల్లను (లయబద్ధమైన పదాలు) పలకడం ద్వారా 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో ఆమె చోటు సంపాదించుకోవడం మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. నా కూతురు తనకు సుమారు 12 నెలలు- ఏడాదిన్నర వయసు ఉన్నప్పుడే తబలా వాయించడం పట్ల అమితమైన ఆసక్తిని చూపించేది. నా భర్త కూడా తబలా విద్వాంసులే. ఆయన చిన్న పిల్లలకు తబలా క్లాసులు నిర్వహిస్తారు. స్వరశ్రీ తన తండ్రి పక్కనే కూర్చుని ట్రైనింగ్కు వచ్చేవారు తబలా వాయించడం, బోల్స్ పలకడాన్ని గమనిస్తూ ఉండేది." అని శ్రీలత హెగ్డే పేర్కొన్నారు.
'ప్రతిరోజూ సాధన చేసేది'
"స్వరశ్రీ తన తండ్రి తబలానే వాయిస్తానని పట్టుపట్టింది. ఇతర పిల్లలకు నేర్పిస్తున్న విషయాలను తనే స్వయంగా అనుకరించడం ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో స్వరశ్రీని ప్రోత్సహించాం. మేము పాపకు ఎన్ని రకాల బొమ్మలు కొనిచ్చినా వాటితో ఒకట్రెండు రోజులు మాత్రమే ఆడుకునేది. కానీ తబలాను మాత్రం ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా సాధన చేసేది. ఇతర పిల్లలు పలికే వివిధ తాళాల బోల్స్ను విని, వాటిని తిరిగి పలకడానికి ప్రయత్నించేది. కాలక్రమేణా ఆమె ఐదారు చిన్న తాళాలకు సంబంధించిన బోల్స్ను వల్లెవేయడం ప్రారంభించింది. నిరంతర సాధనతో తబలా వాయించడంలో ప్రావీణ్యం పొందింది. స్వరశ్రీ తబలా వాయిస్తూ ఈ లయబద్ధమైన పదాలను స్పష్టంగా పలకడాన్ని చూసిన మా శ్రేయోభిలాషులు దీనిని ఒక రికార్డు కోసం దరఖాస్తు చేయమని సూచించారు. దాంతో మేము ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్కు దరఖాస్తు చేసుకున్నాం. ఆ తర్వాత పాప తబలా వాయించిన వీడియోలను పంపించాం. " అని శ్రీలతా హెగ్డే వివరించారు.
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