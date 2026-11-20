భారత్తో ట్రేడ్ డీల్స్కు ప్రపంచ దేశాలు ఆసక్తి : కేంద్ర మంత్రి పీయూశ్ గోయల్
Piyush Goyal On Ftas : భారతదేశంతో ఎఫ్టీఏలు కుదుర్చుకోవడానికి చాలా దేశాలు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నాయని కేంద్ర మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ తెలిపారు.
Published : November 20, 2026 at 12:30 PM IST
స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాలు (ఎఫ్టీఏ) కుదుర్చుకోవడం కోసం ప్రపంచంలోని పలు దేశాల నుంచి భారత్కు ఎక్కువగా అభ్యర్థనలు వస్తున్నాయని కేంద్ర మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ వ్యాఖ్యానించారు. అంతర్జాతీయ భాగస్వాములు భారత్తో వాణిజ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకోవడానికి, భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశాన్ని విస్తరించుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారని పేర్కొన్నారు. తాను ఏ దేశానికి వెళ్లినా ముందుగా భారత్తో స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం చేసుకోవాలనుకుంటున్నామనే డిమాండ్ వినిపిస్తోందని అన్నారు. దిల్లీలో జరిగిన ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ (ఫిక్కీ) వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం ముగింపు సభలో ఈ మేరకు పీయూశ్ గోయల్ మాట్లాడారు.
'వారికి ఎఫ్టీఏలు ఊతమిస్తున్నాయి'
"నేను ఎక్కడికి వెళ్లినా ముందుగా వినిపించే డిమాండ్ ఒకటే. 'మేము మీతో స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం' అనేదే. ఇటీవలే ఈజిప్టులో పర్యటించాను. ఇరు దేశాల అధికార బృందాలు అప్పుడు సమావేశమయ్యాయి. ఎఫ్టీఏ అవకాశాన్ని పరిశీలించి, విధివిధానాలను ఖరారు చేయమని తమ అధికారులను ఇరు దేశాలు కోరాయి. ఇటలీ కూడా భారత్తో స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తోంది. అక్కడి వ్యాపార వర్గాలు భారత్- ఈయూ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందంపై సంతకాలు, దాని అమలు కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి. పెరుగుతున్న వాణిజ్య ఒప్పందాల నెట్వర్క్ భారతీయ వ్యాపార సంస్థలకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లను చేరుకోవడానికి అవకాశాలను కల్పిస్తోంది."
- పీయూశ్ గోయల్, కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రి
భారతదేశ ప్రాధాన్యత మార్కెట్ యాక్సెస్ విస్తరణను పీయూశ్ గోయల్ ప్రస్తావించారు. భారత్ ప్రస్తుతం కుదుర్చుకున్న వాణిజ్య ఒప్పందాలు ప్రపంచ జీడీపీలో సుమారు 70 ట్రిలియన్ డాలర్ల విలువైన మార్కెట్లను కవర్ చేస్తున్నాయని అన్నారు. 2014కు ముందు ఇది 10 ట్రిలియన్ డాలర్లుగా ఉండేదని పేర్కొన్నారు. రానున్న ఏడాది నుంచి ఏడాదిన్నరలో మరో 8–9 ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాల ద్వారా మరో 15 ట్రిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ తోడై, మొత్తం 85 ట్రిలియన్ డాలర్లకు (ప్రపంచ జీడీపీలో 76 శాతం) చేరుకునే అవకాశం ఉందన్నారు. ఇతర ఆర్థిక వ్యవస్థలపై ఆధారపడటాన్ని భారత్ తగ్గించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. అంతేకాకుండా ప్రపంచాన్ని భారత్పై మరింత ఆధారపడేలా దేశం తన విధానాన్ని మార్చుకోవాలని అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ ట్రేడ్ డీల్స్ ఫలితాలు అందరికీ అందాలి : పీయూశ్ గోయల్
ఈ వాణిజ్య ఒప్పందాల ప్రయోజనాలు కేవలం పెద్ద సంస్థలకే పరిమితం కాకుండా చిరు వ్యాపారాలు, రైతులు, చేతివృత్తులవారు, సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు కూడా చేరాలని పీయూశ్ గోయల్ అన్నారు. ఈ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాలన్నీ మనకు కొత్త అవకాశాలను తెరుస్తున్నాయని వివరించారు. భారతీయ వ్యాపారాలు విదేశీ మార్కెట్లతో అనుసంధానం కావడానికి ఫిక్కీ తన అంతర్జాతీయ పరిధిని మరింత విస్తరించాలని కోరారు. భారతీయ వ్యాపారాలకు, అంతర్జాతీయ అవకాశాలకు మధ్య ఈ పారిశ్రామిక మండలి ఒక వారధిగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు.
'భారత్లో డిజైన్ కార్యకలాపాల విస్తరణకు అమెరికా కంపెనీలు ఆసక్తి'
అమెరికా కంపెనీలు భారత్లో డిజైన్, పరిశోధన కార్యకలాపాలను విస్తరించాలని యోచిస్తున్నాయని పీయూశ్ గోయల్ తెలిపారు. అలాగే దేశంలో గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయాలని చూస్తున్నాయని అన్నారు. దిల్లీలో గురువారం జరిగిన 23వ ఇండో-యూఎస్ ఎకనామిక్ సమ్మిట్ ముగింపు సమావేశంలో ఈ మేరకు గోయల్ వ్యాఖ్యానించారు. తాను కలిసిన కంపెనీలు భారత్లోని నైపుణ్యం గల కార్మికులను ఉపయోగించుకుని తమ బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ కార్యకలాపాలను కూడా విస్తరించాలని చూస్తున్నాయని చెప్పారు. మొట్టమొదటి క్వాడ్ బిజినెస్ లీడర్స్ ఫోరమ్ కోసం భారతీయ వ్యాపార ప్రతినిధులను ఒకచోట చేర్చడంలో ఇండో- అమెరికన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్, ఇతర పారిశ్రామిక సంస్థలు సహాయపడతాయని తాను ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. వ్యాపారవేత్తలు, ప్రభుత్వ అధికారులు, విధాన నిపుణులను ఒకచోట చేర్చి వాణిజ్య భాగస్వామ్యాలను ప్రోత్సహించేందుకు ఈ ఫోరమ్ను 2027 ప్రారంభంలో నిర్వహిస్తామని నాలుగు క్వాడ్ దేశాలు మనీలాలో నవంబర్ 17న ప్రకటించాయన్నారు.
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