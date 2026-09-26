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ఆ ఆలయంలో బ్రతికుండగానే పిండప్రదానం- ఎవరికి వారే చేసుకోవచ్చు- ఎక్కడో తెలుసా?

గయలో జీవించి ఉన్న వ్యక్తి తనకుతానే పిండప్రదానం చేసుకునే ఆచారం- జనార్దన స్వామి ఆలయంలో ఈ ప్రత్యేక కర్మకాండ నిర్వహణ- పిండప్రదానం తర్వాత వ్యక్తి ప్రేతయోనిలోకి వెళ్తాడన్న విశ్వాసం

Gaya Self Pind Daan Temple
బ్రతికుండగానే పిండప్రదానం చేసుకునే ఆలయం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2026 at 11:35 AM IST

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Gaya Self Pind Daan Temple : సాధారణంగా పిండప్రదానం అంటే మరణించిన పూర్వీకులకు, పితృదేవతలకు నిర్వహించే కర్మకాండ అని మనందరికీ తెలుసు. తరతరాలుగా పాటిస్తున్న ఆచారం. అయితే బిహార్​లోని గయలో ఇందుకు భిన్నమైన ఓ ప్రత్యేక ఆచారం ఉంది. జీవించి ఉన్న వ్యక్తి తనకుతానే పిండప్రదానం చేసుకునే సంప్రదాయం ఇక్కడ కొనసాగుతోంది.ఈ ఆచారం పూర్తి చేసిన వ్యక్తిని మతపరంగా ప్రేతయోని (ఆత్మ స్థితి)లోకి ప్రవేశించినట్లు పరిగణిస్తారన్నది స్థానికుల విశ్వాసం.

గయ ధామం పితృకర్మలు, పిండప్రదానాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రంగా భక్తుల విశ్వాసాల్లో ప్రత్యేక స్థానం కలిగి ఉంది. ఇక్కడ పూర్వీకుల ఆత్మలకు శాంతి, మోక్షం కలగాలని కోరుతూ పిండప్రదానం చేస్తుంటారు. అయితే గయలోని భస్మకూట పర్వతంపై ఉన్న జనార్దన స్వామి ఆలయంలో జీవించి ఉన్న వ్యక్తి తనకుతానే పిండప్రదానం చేసుకునే ప్రత్యేక విధానం ఉంది. దీనిని 'ఆత్మ పిండప్రదానం'గా పేర్కొంటారు. జీవించి ఉన్న వ్యక్తి తన మరణానంతర క్రతువును తానే ముందుగా పూర్తి చేసుకోవడం ఈ ఆచారం ఉద్దేశమని ఆలయ పూజారి ప్రభాకర్ కుమార్ గిరి తెలిపారు. భవిష్యత్తులో తనకు పిండప్రదానం చేసే వారు ఉండకపోవచ్చని భావించే వారు, సంతానం లేని వారు, కుటుంబానికి దూరమైన వారు, అలాగే సన్యాసులు, సాధువులు ఈ విధానాన్ని అనుసరిస్తారని చెబుతున్నారు. మరణం తర్వాత ఆత్మకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా శాంతి, మోక్షం లభించాలనే సంకల్పంతో ఈ క్రతువు నిర్వహిస్తారని వివరించారు.

Gaya Self Pind Daan Temple
జనార్దన స్వామి ఆలయం (ETV Bharat)

మూడు రోజుల పాటు ప్రత్యేక క్రతువు
ఆత్మ పిండప్రదానం ఒక్క రోజులోనూ నిర్వహించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, సంప్రదాయబద్ధంగా మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా ఉందని పూజారులు చెబుతున్నారు.

  • మొదటి రోజు : ప్రాయశ్చిత్తం, సంకల్పంతో కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సందర్భంగా పిండప్రదానం చేసుకునే వ్యక్తిని వైష్ణవ సంప్రదాయంలోకి తీసుకువెళ్లే ప్రక్రియ నిర్వహిస్తారు.
  • రెండో రోజు : జనార్దన స్వామికి అభిషేకం చేస్తారు. అనంతరం పెరుగు, బియ్యంతో తయారు చేసిన పిండాన్ని స్వామివారి చేతిలో సమర్పిస్తారు. ఈ ఘట్టమే ఆత్మ పిండప్రదానంలో ప్రధానమైనదిగా భావిస్తారు.
  • మూడో రోజు : గదాధర స్వామికి మహాపూజ, అభిషేకం నిర్వహించడంతో క్రతువు పూర్తవుతుంది.

పిండాన్ని స్వీకరించేది ఎవరు?
ఈ ఆచారంలో మరో ఆసక్తికరమైన అంశం జనార్దన స్వామి పాత్ర. ఆలయ సంప్రదాయం ప్రకారం, ఇక్కడ బాలరూపంలో ఉన్న విష్ణుమూర్తి జనార్దన స్వామి రూపంలో ఉంటారు. ఆయనే భక్తుడు సమర్పించిన పిండాన్ని స్వీకరిస్తారు. ఈ సమయంలో జనార్దన స్వామినే ఆ వ్యక్తికి కుమారుడి లేదా వారసుడి స్థానంలో భావిస్తారని రామాచార్య మంత్రాలయ వైదిక పాఠశాలకు చెందిన రాజా ఆచార్య తెలిపారు. తాను మరణించిన తర్వాత తనకు చేయాల్సిన పిండప్రదాన బాధ్యతను భగవంతుడికే అప్పగిస్తున్నట్టుగా భక్తుడు సంకల్పం చేస్తాడని చెబుతున్నారు. పిండాన్ని సమర్పించే సమయంలో భగవంతుడే తనకు గతి, మరణానంతరం తనకు ముక్తిని ప్రసాదించాలి అనే భావంతో ప్రార్థన చేస్తారని ఆచార్యులు వివరిస్తున్నారు.

Gaya Self Pind Daan Temple
జనార్దన స్వామి ఆలయం (ETV Bharat)

పిండంలో తిలాలకు చోటు లేదు
సాధారణ శ్రాద్ధకర్మలతో పోలిస్తే ఈ ఆత్మ పిండప్రదానంలో ఉపయోగించే పదార్థాలు కూడా భిన్నంగా ఉంటాయని పూజారులు చెబుతున్నారు. ప్రధానంగా అక్షతలు, పెరుగు, అరటిపండు ఉపయోగించి పిండాన్ని తయారు చేస్తారు. ఈ ప్రత్యేక క్రతువులో సాధారణ పిండప్రదానాల్లో ఉపయోగించే తిలాలను మాత్రం వినియోగించరని ఆలయ పూజారి ప్రభాకర్ కుమార్ గిరి తెలిపారు.

Gaya Self Pind Daan Temple
జనార్దన్ స్వామి ఆలయ పూజారి ప్రభాకర్ గిరి (ETV Bharat)

ఆ తర్వాత శుభకార్యాలకు దూరమేనా?
ఆత్మ పిండప్రదానం పూర్తిచేసిన వ్యక్తి విషయంలో కొన్ని కఠినమైన నియమాలు ఉంటాయని ఆలయ పూజారులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రతువు తర్వాత వ్యక్తిని మతపరంగా సంసార బంధాల నుంచి వైదొలిగిన వ్యక్తిగా భావిస్తారని పేర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా, ఆ వ్యక్తి భవిష్యత్తులో వివాహాలు, ఉపనయనం, ముండనం, ఇతర కుటుంబ శుభకార్యాలు, మతపరమైన మంగళ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనకూడదన్న విశ్వాసం ఉందని అన్నారు. అయితే అన్నదానం, భండారాలు నిర్వహించవచ్చని చెబుతున్నారు.

Gaya Self Pind Daan Temple
పిండప్రదానం చేస్తున్న స్థానికులు (ETV Bharat)

గయలో ఒకప్పుడు 300కు పైగా పిండవేదులు ఉండేవని స్థానిక సంప్రదాయ కథనాలు చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుతం వాటిలో 45 వేదులు మాత్రమే ఉన్నాయని ఆలయ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. వాటిలో జనార్దన స్వామి ఆలయం ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తారు. భస్మకూట పర్వతంపై ఉన్న ఈ ఆలయం సమీపంలోనే మంగళగౌరి శక్తిపీఠం కూడా ఉంది. జనార్దన స్వామి ఆలయ నిర్మాణం, పునర్నిర్మాణానికి సంబంధించి అనేక పురాణ, స్థానిక విశ్వాసాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. ఆలయ గర్భగుడిలోని విష్ణుమూర్తి ప్రతిమను సత్యయుగం నాటి విగ్రహంగా భక్తులు విశ్వసిస్తారు. ఆలయ నిర్మాణాన్ని విశ్వకర్మతో అనుసంధానించే కథనాలు కూడా ఉన్నాయి.

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