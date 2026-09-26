ఇక్కడ పిండప్రదానం చేస్తే ప్రేతాత్మలకు మోక్షం- 'పిశాచ మోచన్ కుండ్'కు ఎందుకంత ప్రత్యేకత?
పితృపక్షంలో కాశీలోని పిశాచ మోచన్ కుండ్కు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం- అకాల మరణం పొందిన వారి ఆత్మలకు ఇక్కడ పిండప్రదానం చేస్తే విముక్తి లభిస్తుందని నమ్మకం- సెప్టెంబర్ 27 నుంచి పితృపక్షం ప్రారంభం!
Published : September 26, 2026 at 8:27 PM IST
Pind Daan In Kashi : 'పున్నామ నరకం నుంచి రక్షించేవాడే పుత్రుడు' అనే భావన సనాతన ధర్మంలో పితృ రుణానికి ఉన్న ప్రాధాన్యాన్ని తెలియజేస్తుంది. పూర్వీకులను స్మరించుకోవడం, వారి ఆత్మలకు శాంతి కలగాలని ప్రార్థించడం, తర్పణం, శ్రాద్ధం, పిండ ప్రదానం చేయడం వంటి ఆచారాలకు సనాతన సంప్రదాయంలో, పితృపక్షంలో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. పితృదేవతలకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవడానికి, వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చడానికి పితృపక్షాలే అత్యంత పవిత్రమైన సమయంగా భావిస్తారు. ఇక ఈ ఏడాది పితృపక్షం సెప్టెంబర్ 27 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
సాధారణంగా పిండప్రదానం అనగానే బిహార్లోని గయా క్షేత్రం అందరికీ గుర్తుకు వస్తుంది. అయితే ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని కాశీ (వారణాసి), ప్రయాగ్రాజ్, మథురా, అయోధ్యలను మోక్ష క్షేత్రాలుగా పురాణాలు పేర్కొంటున్నాయి. 'గయా క్షేత్రం పితృదేవతలకు స్థానం/ఆశ్రయం కల్పిస్తే, కాశీ క్షేత్రం వారికి సంపూర్ణ ముక్తిని ప్రసాదిస్తుంది' అని విశ్వసిస్తుంటారు. అందుకే కాశీని మోక్ష నగరంగా పిలుస్తుంటారు. అయితే కాశీలోని ఘాట్లు మాత్రమే కాకుండా, అనేక పురాతన కుండ్లు, తీర్థాలకు కూడా విశిష్ట ప్రాధాన్యం ఉంది. వాటిల్లో వారణాసిలోని మోక్షపురి కాశీలో పిశాచ మోచన కుండ్కు మరింత ప్రత్యేకత ఉంది. ఇక్కడి ఓ రహస్య కొలనులో శ్రాద్ధ కర్మలు నిర్వహిస్తే ఆత్మకు శాంతి లభిస్తుందని చెబుతుంటారు. దీని గురించి ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం చూడండి.
కాశీ ఖండం, గరుడ పురాణంలో పేర్కొన్న అత్యంత రహస్యమైన ప్రదేశం ఈ పిశాచ మోచన్ కుండ్. గంగానది భూమి మీదకు రావడానికి ముందుగానే ఈ కొలను ఉందని, పురాణాల్లో దీన్ని విమల తీర్థం అని పిలిచేవారని నమ్ముతారు. అకాల మరణం చెంది అక్కడక్కడే తిరిగే ఆత్మలు, పిశాచాల బాధల నుంచి విముక్తి పొంది మోక్షం పొందడానికి ఇక్కడ శ్రాద్ధ కర్మలు నిర్వహిస్తారు. ఈ తీర్థం వద్ద ఉన్న పురాతన రావి చెట్టు దగ్గర నాణేలు, మేకులు పెట్టి పూజలు చేస్తే పితృదోషాలు తొలగిపోతాయని పిశాచ మోచన్ కుండ్ ప్రధాన పూజారి రవిరంజన్ పాండే తెలిపారు.
"ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి భక్తులు కాశీకి వస్తుంటారు. కానీ పితృపక్షాల్లో పిశాచ్ మోచన్ కుండ్ వద్ద పిండప్రదానం చేయడం వల్ల అక్కడక్కడే తిరిగే ఆత్మలకు తీవ్రమైన పిశాచాల బాధల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది."
- రవిరంజన్ పాండే, పిశాచ్ మోచన్ కుండ్ ప్రధాన పూజారి
కాశీలోని మణికర్ణిక, హరిశ్చంద్ర ఘాట్లలో సాధారణ పిండప్రదానాలు జరుగుతున్నప్పటికీ, అకాల మరణాలు లేదా ప్రేత దోషాల నివారణకు పిశాచ మోచన్ కుండ్ వద్ద త్రిపిండి శ్రాద్ధం చేస్తారు. ఇది 3 తరాల పితృదేవతల కోసం చేసే శ్రాద్ధం. ఇందులో బ్రహ్మ, విష్ణు, ఈశ్వరుల ప్రతిమలను ప్రతిష్ఠించి మూడు రకాల ఆత్మలకు శాంతి కలగాలని పూజిస్తారు. ఇంట్లో ఉన్న పితృదోషాలు, సంతాన లేమి లేదా కుటుంబ వృద్ధికి కలిగే అడ్డంకులు దీని ద్వారా తొలగిపోతాయని విశ్వసిస్తారు.
కాశీ విద్వాంసుడు పండిట్ పవన్ త్రిపాఠి ప్రకారం శ్రాద్ధ ప్రక్రియలో 3 ప్రధాన దశలు ఉంటాయి. ముందుగా తర్పణం- ఇక్కడ పితృదేవతలకు నువ్వులు, నీటితో తర్పణం (నీటిని వదలడం) వదులుతారు. రెండో దశ పిండ ప్రదానం- బార్లీ పిండి, నువ్వులు, నెయ్యి, కొబ్బరి తురుము, తేనెతో చేసిన ఉండలను పిండాలుగా చేసి పితృదేవతల స్వరూపంగా పూజిస్తారు. మూడో దశ బ్రాహ్మణ భోజనం- ఇక్కడ కాకులు, ఆవులు, కుక్కలు, చీమలు, దేవతలకు (పంచబలి) ఆహారం సమర్పించిన తర్వాత బ్రాహ్మణులకు భోజనాలు పెడతారు.
- పాటించాల్సిన నియమాలు ఇవే
శ్రాద్ధ కర్మలను ఎప్పుడైనా మధ్యాహ్న సమయంలోనే చేయాలి. ఉదయం లేదా సాయంత్రం వేళల్లో చేయడం నిషిద్దం.
- పితృపక్షాల్లో కేవలం పాయసం, పూరీ వంటి పితృదేవతలకు ఇష్టమైన ఆహారం వండాలి. మద్యం, మాంసం, ఉల్లిపాయ, వెల్లుళ్లి వంటి ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి.
- బంగారం, వెండి, రాగి, కంచు లేదా మట్టి పాత్రలను మాత్రమే వాడాలి. ఇనుము, స్టీల్ వంటి పాత్రలను ఉపయోగించకూడదు. బ్రహ్మచర్యం పాటించాల్సి ఉంటుంది. జుట్టు, గడ్డం, గోళ్లు కత్తిరించుకోకూడదు.
- పితృ పక్షాల సమయంలో ఇంటి ముందుకు ఏ జంతువు, పక్షి లేదా యాచకుడు వచ్చినా కాదనకుండా ఆహారం అందించాలి. ఖాళీ కడుపుతో పంపకూడదు. పితృదేవతలు ఏ రూపంలో అయినా రావొచ్చని విశ్వసిస్తుంటారు.
20 శాతం మంది టీనేజర్లకు డ్రగ్స్ ముప్పు: సీజేఐ సూర్యకాంత్ ఆందోళన
సర్పై భిన్నాభిప్రాయాల వేళ సీఈసీ, ఎన్నికల కమిషనర్లు భేటీ- పలు అంశాలపై క్లారిటీ- ఏం చెప్పారంటే?