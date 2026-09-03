ఆ వ్యాలీలో 9% ప్రాంతం డేంజర్ జోన్లో- 58శాతం జనాభా రిస్క్లో- కొండచరియల ప్రమాద అవకాశాలపై కీలక రీసెర్చ్!
దర్మా లోయలో కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలపై రీసెర్చ్- కీలక అధ్యయనం చేసిన వాడియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హిమాలయన్ జియాలజీకి చెందిన సైంటిస్టులు- బయటపడ్డ విస్తుపోయే నిజాలు
Published : September 3, 2026 at 9:52 PM IST
Darma Valley Landslide Research : ఆకస్మిక వరదలు కారణంగా నేపాల్లో జరిగిన ఘోర విషాదం తర్వాత హిమాలయ రాష్ట్రాల భద్రత గురించి ఒకింత ఆందోళన నెలకొంది. హిమాలయ ప్రాంతాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడటం అత్యంత ప్రమాదకరమైన భౌగోళిక విపత్తులలో ఒకటిగా మారిపోయింది. గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఆ ప్రాంతంలో కొండ చరియలు విరిగిపడడం వల్ల అపారమైన ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం వాటిల్లింది. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తరాఖండ్లోని చైనా సరిహద్దు జిల్లా అయిన పిథోర్గఢ్లో ఉన్న దర్మా లోయలో కొండచరియల విరిగేపడే ముప్పు, ప్రమాదాలకు గురయ్యే అవకాశాలు, సంబంధిత నష్టాలపై దెహ్రాదూన్లోని వాడియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హిమాలయన్ జియాలజీకి చెందిన శాస్త్రవేత్తలు ఒక అధ్యయనం చేశారు. ఈ అధ్యయనం ప్రకారం దర్మా లోయలోని దాదాపు 9శాతం ప్రాంతం అత్యంత ప్రమాదకరమైన, సున్నితమైన జోన్లో ఉంది. ఆ ప్రాంతంలోని మొత్తం జనాభాలో దాదాపు 58శాతం మంది ప్రజలు రిస్క్ జోన్లో నివసిస్తున్నారు. ఈ అధ్యయనం పర్వత రాష్ట్రమైన ఉత్తరాఖండ్లో విపత్తు ప్రమాద హెచ్చరికను సూచిస్తోంది.
దర్మా లోయలో 22 శాతం ప్రాంతం మధ్యస్థ డేంజర్ జోన్లో, 26 శాతం లో-రిస్క్ జోన్లో ఉన్నట్లు ఈ అధ్యయనం తేల్చింది. అలాగే మరో 43 శాతం వెరీ లో-రిస్క్ జోన్లో ఉన్నట్లు రీసెర్చ్లో వెల్లడైంది. కాగా, సరిహద్దు జిల్లా అయిన పిథోర్గఢ్లోని దర్మా లోయలో కొండచరియల విరిగిపడే ప్రమాదం కేవలం సహజ వాలులకే పరిమితం కాదు. రోడ్లు, నివాస ప్రాంతాలు, ఆనకట్టలు, వేలాది మంది ప్రజలు కూడా ప్రమాదానికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. అందుకే వాడియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హిమాలయన్ జియాలజీకి చెందిన శాస్త్రవేత్తలు దర్మా లోయలో కొండచరియలు విరిగిపడే అవకాశాలను ప్రత్యేకంగా అధ్యయనం చేశారు. మెషిన్ లెర్నింగ్, రిమోట్ సెన్సింగ్, వర్షపాతం, భూకంప తీవ్రతపై డేటాను ఉపయోగించి ఈ ముప్పును అంచనా వేశారు.
వాడియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హిమాలయన్ జియాలజీ రీసెర్చ్ ప్రకారం, దర్మా లోయలో తవాఘాట్, జంకు, ఖేత్, సోబ్లా, దార్, బాలింగ్, చంకమ్, ఉర్తింగ్, మండప్, నాగ్లింగ్, ఫిలామ్, దుగ్తు, బాన్, గోయి, మార్చా, టిడాంగ్, సిపు సహా పలు గ్రామాలున్నాయి. ఇవి సముద్ర మట్టానికి సుమారు 1,150 మీటర్ల నుంచి 3,410 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో సగటు వార్షిక వర్షపాతం 2,000- 2,500 మిల్లీమీటర్లు. మొత్తం వర్షపాతంలో సుమారు 82 శాతం రుతుపవనాల కాలంలో (జూన్- సెప్టెంబర్ వరకు) కురుస్తుంది. ఉపగ్రహ చిత్రాలు, గూగుల్ ఎర్త్ చిత్రాలు, క్షేత్రస్థాయి సర్వేల ఆధారంగా 2001-2023 మధ్య ఈ దర్మా లోయలో 295 కొండచరియల విరిగిపడే సంఘటనలు సంభవించినట్లు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు.
ప్రమాదంలో ఉన్న ఆస్తులుగా రోడ్డు, భవనాలు, భూములు
వాడియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హిమాలయన్ జియాలజీ సైంటిస్టులు చేసిన ఈ అధ్యయనం కేవలం కొండచరియలు విరిగిపడే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించడానికే పరిమితం కాలేదు. వర్షపాతం, భూకంపాలపై డేటాను కూడా సేకరించారు. అందుకోసం గత 40 సంవత్సరాల వర్షపాత రికార్డులను పరిశీలించారు. దర్మా లోయలో కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదాలు బలహీనమైన భూగర్భ నిర్మాణం, నిటారు వాలులు, భారీ వర్షపాతం, భూకంపం వల్ల కూడా సంభవించవచ్చని సైంటిస్టులు గుర్తించారు. అలాగే రోడ్లు, భవనాలు, నీటి మౌలిక సదుపాయాలు, వ్యవసాయ భూమి, వృక్ష సంపద, ఆనకట్టలను ప్రమాదంలో ఉన్న ఆస్తులుగా గుర్తించారు. కొండ చరియలు విరిగి పడే అవకాశం ఉన్న అధిక ప్రమాద ప్రాంతాలు ప్రధానంగా ధర్మా లోయ దక్షిణ భాగంలో ఉన్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు. దర్మా లోయలో రహదారి, జల విద్యుత్, పర్యాటక, నివాస ప్రాజెక్టులను రిస్క్ మ్యాప్లను సంప్రదించిన తర్వాత మాత్రమే ఆమోదించాలని సిఫార్సు చేశారు.
ఈ అధ్యయనంలో వివిధ మెషిన్ లెర్నింగ్ నమూనాలను ఉపయోగించి దర్మా లోయలో కొండచరియలు విరిగిపడే ముప్పులకు గల అవకాశాలు, రిస్క్ను విశ్లేషించడం జరిగిందని వాడియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హిమాలయన్ జియాలజీకి చెందిన శాస్త్రవేత్త షవేజ్ వివరించారు. ఈ అధ్యయనం కోసం మొదట ఒక ససెప్టిబిలిటీ మ్యాప్ను రూపొందించామని చెప్పారు. తవాఘాట్ నుంచి దార్, సోబ్లా వరకు విస్తరించి ఉన్న లోయ ప్రాంతంలో కొండచరియలు విరిగిపడటానికి అత్యంత అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేశారు. కొండచరియలు విరిగిపడటం అనేది నివారించలేని సహజ ప్రకృతి విపత్తు అని అభిప్రాయపడ్డారు. అయినప్పటికీ విపత్తులు, ప్రమాదాలు, సంక్షోభాల ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు ముందస్తు వ్యూహాలు పనికొస్తాయని వెల్లడించారు.
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