హిజాబ్ ధరిస్తుండగా పిన్నును మింగేసిన బాలిక- వైద్యుల ఆపరేషన్ సక్సెస్- రెండు నిమిషాల్లోనే పూర్తి!

హిజాబ్ ధరిస్తున్నప్పుడు పిన్నును మింగిన అమ్మాయి- వాయు నాళంలో ఇరుక్కుపోయిన పిన్ను- రెండు నిమిషాల్లోపే శస్త్ర చికిత్స చేసి తొలగించిన డాక్టర్లు
Published : January 17, 2026 at 2:39 PM IST
Pin Got Stuck In Girl Windpipe : సేఫ్టీ పిన్ను ఒక బాలిక ప్రాణాలు తీసేంత పని చేసింది. ఓ 11 ఏళ్ల బాలిక హిజాబ్ ధరిస్తున్న క్రమంలో అనుకోకుండా సేఫ్టీ పిన్నును మింగేసింది. దీంతో అది శ్వాసనాళంలో ఇరుక్కుపోయింది. కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను వెంటనే హాస్పిటల్కు తరలించడంతో, వైద్యులు కేవలం రెండు నిమిషాల్లోపే ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. మధ్యప్రదేశ్లోని కోటా ఎంబీఎస్ మెడికల్ కాలేజ్ డాక్టర్లు ఎండోస్కోపీ ద్వారా అరుదైన శస్త్ర చికిత్స చేసి బాలికను కాపాడారు.
పిన్నును నోటిలో పెట్టుకోవడంతో
ఈ ప్రమాదానికి గురైన బాలిక మధ్యప్రదేశ్లోని షియోపుర్కు చెందింది. శుక్రవారం రోజు ఆ చిన్నారి హిజాబ్ ధరిస్తూ, ఒక సేఫ్టీ పిన్ను నోటిలో పెట్టుకుని, మరో పిన్నుతో హిజాబ్ను సర్దుకుంటోంది. ఆ సమయంలో అకస్మాత్తుగా ఊపిరి పీల్చుకోవడంతో, అంగుళం పొడవున్న పిన్ను నోటిలో నుంచి శ్వాసనాళంలోకి జారిపోయింది. దీనివల్ల ఆమెకు తీవ్రమైన దగ్గు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది మొదలైంది.
వైద్యుల చాకచక్యం
బాలిక తల్లిదండ్రులు వెంటనే బాధితురాలిని స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు ఎక్స్-రే తీయగా ఒక అంగుళం పరిమాణంతో చివరలో ప్లాస్టిక్ గుండితో ఉన్న పిన్ను శ్వాసనాళంలో ఉన్నట్లు తేలింది. అయితే, ఆ హాస్పిటల్లో తగిన సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను కోటా బోధానాస్పత్రి అయిన ఎంబీఎస్కు తీసుకెళ్లారు. చెవి, ముక్కు, గొంతు (ENT) విభాగం అధిపతి డాక్టర్ శివకుమార్ ఆధ్వర్యంలోని వైద్య బృందం శనివారం క్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్సను నిర్వహించింది.
ఆపరేషన్ ఎలా జరిగిందంటే
ఈ ప్రమాదం, ఆపరేషన్ గురించి డాక్టర్ శివకుమార్ మాట్లాడుతూ, "చిన్నారికి చేసిన వైద్య ప్రక్రియ చాలా ప్రమాదకరమైంది. ముందుగా పేషెంట్కు స్పృహ లేకుండా ఉండేందుకు అనస్థీషియా ఇచ్చాం. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపు శ్వాసను పూర్తిగా నిలిపివేసి, ఎండోస్కోపీ ద్వారా కేవలం రెండు నిమిషాల్లోనే ఆ పిన్నును బయటకు తీశాం. పిన్ను శ్వాసనాళంలో ఎక్కువ సేపు ఉంటే ఇన్ఫెక్షన్ సోకుతుంది. దాన్ని తొలగించడం ఆలస్యమైతే, బాలిక శ్వాస తీసుకోవడానికి ఆటంకం కలుగుతుంది. ఒకవేళ ఈ ఆపరేషన్ చేసే క్రమంలో, వాయు నాళంలో ఎక్కువ సేపు ఎండోస్కోపీని ఉంచడం ద్వారా మెదడులో రక్తస్రావం (Brain Hemorrhage) జరిగే ప్రమాదం కూడా ఉంది" అని ఆయన వివరించారు.
బాలిక ప్రస్తుత పరిస్థితి
విజయవంతంగా పిన్ను తొలగించిన తర్వాత బాలిక ఇప్పుడు క్షేమంగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఆమె ఎప్పటిలాగే ఆహారం, నీరు తీసుకుంటోందని వైద్యులు తెలిపారు. అయితే, శనివారం మరోసారి ఎక్స్-రే తీసి నివేదికలు సాధారణంగా ఉంటే డిశ్చార్జ్ చేస్తామని డాక్టర్లు వెల్లడించారు. ఈ తరహా ఆపరేషన్లు చేయడం చాలా అరుదు అని డాక్టర్లు చెప్పారు. సమయానికి స్పందించి ప్రాణాలు కాపాడిన వైద్యులను బాలిక కుటుంబ సభ్యులు అభినందించారు.
ఇలాంటి ఘటన మరో చోట
కొన్ని నెలల క్రితం శివపురిలోనూ ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. ఓ రెండేళ్ల బాలుడు రూ.5 నాణేన్ని మింగడంతో, డాక్టర్లు చాకచక్యంగా ఆపరేషన్ చేసి చిన్నారి ప్రాణాలు కాపాడారు. బాలుడు రూ.5 కాయిన్తో ఆడుకుంటూ, నోట్లో పెట్టుకొని మింగేశాడు. దీంతో బాలుడికి శ్వాస తీసుకోవడం చాలా కష్టమైంది. కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఆ బాబును శ్రీమంత్ రాజ్మాత సింధియా వైద్య కళాశాలకు తరలించారు. డాక్టర్లు వెంటనే శస్త్రి చికిత్స చేసి బాలుణ్ని కాపాడారు.
ఊపిరి తీసుకోలేకపోవడంతో
ఆడుకుంటున్న చిన్నారి నోట్లో నుంచి రక్తస్రావమవుతూ, అకస్మాత్తుగా శ్వాస తీసుకోవానికి ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు నాణేన్ని మింగినట్లు గుర్తించారు. వెంటనే చిన్నారిని దగ్గర్లోని రాజ్మాత మెడికల్ కాలేజీకి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ డాక్టర్ మేఘా ప్రభాకర్ ఈఎన్టీ వైద్యుల బృందం ఎండోస్కోపీతో కాయిన్ను తొలగించి, చిన్నారిని రక్షించారు.
