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కుప్పకూలిన శిక్షణ విమానం- ఇన్‌స్ట్రక్టర్, ట్రైనీ పైలెట్ దుర్మరణం

టేకాఫ్ అయిన 20 నిమిషాలకు కూలిన శిక్షణ విమానం- నాథపుర్వా గ్రామం వద్ద ఘటన- ప్రమాద స్థలానికి చేరుకుని శకలాలను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు

Trainer Aircraft Crash Kanpur
కుప్పకూలిన శిక్షణ విమానం (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2026 at 2:41 PM IST

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Trainer Aircraft Crash Kanpur : ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ కాన్పూర్‌లోని గంగానది తీరంలో ఓ శిక్షణ విమానం కుప్పకూలి, ఇన్‌స్ట్రక్టర్‌తో పాటు ఓ ట్రైనీ పైలెట్ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. గార్గ్ ఏవియేషన్‌కు చెందిన రెండు ఇంజిన్ల కలిగిన 'టెక్నామ్' శిక్షణ విమానం గురువారం ఉదయం 11.30 గంటలకు కాన్పూర్‌లో టేకాఫ్ అయింది. గాల్లోకి ఎగిరిన 20 నిమిషాలకే కత్రి ప్రాంతంలోని నాథపుర్వా గ్రామం వద్ద గంగానది ఒడ్డున అదుపుతప్పి కుప్పకూలింది.

ఈ ప్రమాదంలో గుజరాత్‌కు చెందిన ఇన్‌స్ట్రక్టర్ సచిన్ భాటియా, కర్ణాటకకు చెందిన ట్రైనీ పైలట్ అభిషేక్ పూజారి మృతి చెందారు. మరణించిన ఇన్‌స్ట్రక్టర్ సచిన్ భాటియాకు దాదాపు 3 వేల గంటల పాటు విమానం నడిపిన అనుభవం ఉందని కాన్పూర్ పోలీసులు తెలిపారు. కాగా, ప్రమాదం ధాటికి విమానం పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జయింది. ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని శకలాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉందని అధికారులు తెలిపారు.





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