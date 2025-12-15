శబరిమలకు రికార్డు స్థాయిలో భక్తులు- అయ్యప్పను దర్శించుకున్న 25 లక్షల మంది
శబరిమల అయ్యప్పస్వామి ఆలయానికి భారీగా భక్తులు
Sabarimala Pilgrims (ETV Bharat)
Published : December 15, 2025 at 10:55 AM IST
Sabarimala Pilgrims : శబరిమల అయ్యప్ప స్వామిని ఈ సీజన్లో ఇప్పటివరకు 25 లక్షల మందికి పైగా దర్శించుకున్నారు. గతేడాదితో పోలిస్తే ఇక్కడికి వస్తున్న భక్తుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగినట్లు ఓ సీనియర్ అధికారి తెలిపారు. డిసెంబర్ చివరి వరకు భక్తుల రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. శబరిమలలో నవంబరు 16న ప్రారంభమైన మండల పూజా మహోత్సవాలు, డిసెంబర్ 27న ముగియనున్నాయి. 2024లో మొత్తంగా 21 లక్షల మంది అయ్యప్ప దర్శనానికి వచ్చారు.