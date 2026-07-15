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'రెండు రోజుల్లో సోనమ్ వాంగ్​చుక్​ చనిపోవచ్చు'- దిల్లీ హైకోర్టులో పిల్- గురువానికి వాయిదా

సోనమ్ వాంగ్​చుక్ ఆరోగ్యంపై దిల్లీ హైకోర్టులో పిల్

Delhi HC on Sonam Wangchuk Health
Environmentalist Sonam Wangchuk (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 12:32 PM IST

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Delhi HC on Sonam Wangchuk Health : ప్రముఖ పర్యావరణవేత్త సోనమ్‌ వాంగ్‌చుక్‌ చేపట్టిన నివరధిక నిరహారదీక్ష 17వ రోజుకు చేరడంతో ఆయన ఆరోగ్యం మరింత క్షీణించింది. రెండ్రోజుల్లో చనిపోయే ప్రమాదం ఉందని, వెంటనే జోక్యం చేసుకుని ఆయనను రక్షించాలంటూ దిల్లీ హైకోర్టులో పిల్‌ దాఖలైంది. వాంగ్‌చుక్‌కు బలవంతంగా చికిత్స, ఆహారం అందించేలా కేంద్రం సహా దిల్లీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సూచించాలని పిటిషనర్లు కోరారు. దీనిపై బుధవారం విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు, కేంద్రం తరఫున ఎవరూ హాజరు కాలేదని గురువారానికి వాయిదా వేసింది.

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DELHI HC ON SONAM WANGCHUK HEALTH
SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE
DELHI HC ON SONAM WANGCHUK HEALTH

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