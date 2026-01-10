ETV Bharat / bharat

చేతులు లేకపోయినా ఫోర్లు, సిక్సర్లు- చదువులోనూ సూపర్​- 'ఛోటు' ఇన్స్పరేషన్ వారే!

చేతులు లేకుండానే క్రికెట్‌ మైదానంలో ఫోర్లు, సిక్సర్లు- కాళ్లతో రాస్తూ చదువుల్లోనూ విజయం- మ్యాచ్‌లతోనే చదువుల ఖర్చులు- పారా క్రికెట్‌లో దేశానికి పేరు తీసుకురావాలన్న లక్ష్యం

Divyang Without Hands Play Cricket : జీవితం ఎదురుగా ఎన్ని అడ్డంకులు పెట్టినా వెనక్కి తగ్గకుండా, క్రీడలతోనే కాదు చదువులతో కూడా తన భవిష్యత్తును తానే నిర్మించుకుంటున్నాడు ఓ యువకుడు. చేతులు లేకుండానే క్రికెట్‌ మైదానంలో ఫోర్లు, సిక్సర్లు బాదుతూ చదువుల్లో మంచి మార్కులు సాధిస్తూ అసాధ్యం అనేదే లేదని నిరూపిస్తున్నాడు. అతడే బిహార్​లోని నలందా జిల్లాకు చెందిన 18 ఏళ్ల ఛోటు కుమార్‌. మారుమూల గ్రామానికి చెందిన ఆ యువకుడు కథ మనసులను కదిలిస్తుంది.

జిల్లాలోని మార్కెట్టా గ్రామానికి చెందిన పుడిన్‌ మాంఝీ, లాలో దేవిల కుమారుడు ఛోటు కుమార్‌. పుట్టుకతోనే చేతులు లేవు. ఐదుగురు సంతానంలో నాలుగో వాడు. చిన్నప్పటి నుంచే క్రికెట్‌ అంటే పిచ్చి. కానీ శారీరక వైకల్యం కారణంగా మొదట్లో ఎవరూ అతడిని జట్టులోకి తీసుకోలేదు. గ్రామస్థుల నుంచి అవహేళనలు ఎదురయ్యాయి. అయినా ఛోటు మనోబలం కోల్పోలేదు. ఇంటి దగ్గరే చెక్క బ్యాట్‌తో ఒంటరిగా ప్రాక్టీస్‌ మొదలుపెట్టాడు.

నేడు ఛోటు బ్యాట్‌ను మెడ, భుజాల మధ్య పట్టుకుని బంతిని అద్భుతంగా బాదుతున్నాడు. టెన్నిస్‌ బాల్‌తోనే కాదు లెదర్‌ బాల్‌తో కూడా సమర్థంగా ఆడుతున్నాడు. అతడి బ్యాటింగ్‌ చూసి అనుభవజ్ఞులైన బౌలర్లు కూడా ఇప్పుడు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇప్పుడు అతడు మ్యాచ్‌లకు ఆకర్షణగా మారాడు. ఒక్కో మ్యాచ్‌కు రూ.200 నుంచి రూ.3,000 వరకు సంపాదిస్తున్నాడు. నలందాతో పాటు అనేక చోట్ల మ్యాచ్​లు ఆడుతున్నాడు.

బీఏ చదువుతున్న ఛోటు!
క్రికెట్‌తో పాటు చదువులనూ సమానంగా కొనసాగిస్తున్నాడు ఛోటు. కాళ్ల వేళ్ల మధ్య పెన్ను పట్టుకుని రాస్తాడు. ఆ నైపుణ్యంతోనే 2023లో మ్యాట్రిక్యులేషన్‌లో 58 శాతం మార్కులు, 2025లో ఇంటర్మీడియట్‌లో 68 శాతం మార్కులు సాధించాడు. ప్రస్తుతం గిరియాక్‌లోని మా ఆశాపురి కాలేజీలో బీఏ డిగ్రీ చదువుతున్నాడు. రోజువారీ పనులన్నీ తానే చేసుకుంటాడు. సైకిల్‌, బైక్‌, ట్రాక్టర్‌ కూడా కాళ్లు, భుజాలతోనే నడుపుతాడు. చదువుల ఖర్చుల కోసం ట్రాక్టర్‌తో మట్టి రవాణా చేస్తూ ఉపాధి పొందుతున్నాడు. ఎవరికీ భారం కావద్దనేదే అతడి ఆలోచన.

ఛోటుకు క్రికెట్‌లో స్ఫూర్తి ఇచ్చినవారు చాలా మంది. భారత క్రికెటర్‌ అభిషేక్‌ శర్మ, వెస్టిండీస్‌ ఆటగాడు నికోలస్‌ పూరన్‌ అతడికి ఇష్టమైన ఆటగాళ్లు. కానీ జీవితకాల ప్రేరణ మాత్రం సచిన్‌ తెందూల్కర్‌. అలాగే చేతులు లేకుండానే క్రికెట్‌ ఆడి చరిత్ర సృష్టించిన జమ్ముకశ్మీర్‌కు చెందిన ఆమిర్‌ హుస్సేన్‌ లోన్‌ అతడికి ఆదర్శం. ఇండియన్‌ స్ట్రీట్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో సచిన్‌ జట్టులో ఆమిర్‌ ఆడిన దృశ్యం ఛోటును మరింత ప్రోత్సహించింది.

పింఛన్ సరిపోవడం లేదు: ఛోటు తల్లి
బిహార్‌ ప్రభుత్వం నుంచి దివ్యాంగ పింఛన్‌గా నెలకు రూ.1,100 అందుతోంది. కానీ అది సరిపోదని తల్లి లాలో దేవి చెబుతున్నారు. "చేతులు లేకపోయినా అతడిని మేం ఎప్పుడూ భారం అనుకోలేదు. ఇప్పుడు అన్నీ తానే చేస్తున్నాడు. క్రీడల్లో ముందుకు వెళ్లాలంటే ప్రభుత్వం మరింత సాయం చేయాలి" అని ఆమె కోరుతున్నారు.

పారా క్రికెట్​లో దేశానికి పేరు తెస్తా: ఛోటు
నీతీశ్ కుమార్​ ప్రభుత్వం క్రీడా వనరులు, ఆర్థిక సహాయం పెంచితే పారా క్రికెట్‌లో దేశానికి పేరు తీసుకొస్తానని అంటున్నాడు ఛోటు కుమార్. గ్రామస్థుల అవమానాల వేళ తనకు అండగా నిలిచిన సీనియర్‌ రోషన్‌ కుమార్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాడు.
విభిన్న ప్రతిభ గల క్రీడాకారుల కోసం ఉన్న పారా క్రికెట్‌ ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందుతోంది. డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్‌ క్రికెట్‌ కౌన్సిల్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో క్రీడ విస్తరిస్తోంది. చేతులు లేకుండానే కాళ్లతో క్రికెట్‌ ఆడే ఛోటు కుమార్‌ వంటి యువత లక్షల మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. ధైర్యం ఉంటే దారి దొరుకుతుందనడానికి ఛోటు జీవితం నిదర్శనం.

