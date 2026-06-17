ఫోన్లు స్విచ్ ఆఫ్- ఉద్ధవ్ సేన ఎంపీల జాడెక్కడ? దిల్లీపైనే ఫోకస్- 'మహా' రాజకీయాలపై ఉత్కంఠ
మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మరోసారి ట్విస్ట్- శివసేన (UBT) పార్టీకి చెందిన ఆరుగురు లోక్సభ ఎంపీల ఫోన్లు స్విచ్ ఆఫ్- ఉద్ధవ్ ఠాక్రే క్యాంప్లో ఆందోళన
Published : June 17, 2026 at 9:49 AM IST
Shiv Sena UBT MPs in LokSabha : చాలా రోజుల తర్వాత మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో భారీ రాజకీయ పరిణామాలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే నేతృత్వంలోని శివసేన (ఉద్ధవ్ బాలాసాహెబ్ ఠాక్రే) వర్గానికి చెందిన కొందరు లోక్సభ ఎంపీలు ఫోన్లు స్విచ్ ఆఫ్ చేసి అందుబాటులో లేకపోవడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీంతో మరోసారి తిరుగుబాటు జెండా ఎగురువేసినట్లుగా భావిస్తున్నారు. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి దిల్లీపైనే కేంద్రీకృతమైంది. పార్టీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఉద్ధవ్ వర్గానికి చెందిన పలువురు ఎంపీలు దిల్లీలోని మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం ఏక్నాథ్ శిందే కుమారుడు, ఎంపీ శ్రీకాంత్ శిందే నివాసంలో సమావేశమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ సమావేశానికి ఏక్నాథ్ శిందే కూడా హాజరయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ సమావేశం ముగిసిన తర్వాత కొందరు శివసేన (UBT) ఎంపీలు లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాను కలవనున్నట్లు సమాచారం. ముందుగా లోక్సభలో ఈ తిరుగుబాటు ఎంపీలు ప్రత్యేక గ్రూప్గా ఏర్పడి తర్వాత ఆ వర్గాన్ని ఏక్నాథ్ శిందే నేతృత్వంలోని శివసేనలో విలీనం చేసే ప్రక్రియపై చర్చ జరుగుతున్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఉద్ధవ్ ఠాక్రే వర్గానికి చెందిన దాదాపు ఆరుగురు ఎంపీలు శిందే వర్గంతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఇందులో సంజయ్ దినా పాటిల్, సంజయ్ దేశ్ముఖ్, నాగేశ్ పాటిల్ ఆశ్తికర్, ఓంరాజే నింబాల్కర్, బావుసాహెబ్, సంజయ్ జాధవ్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంకా వీరితో పాటు రాజాబావ్ వాజే కూడా ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఉద్ధవ్ ఠాక్రేకు అత్యంత సన్నిహితులుగా భావించే అర్వింద్ సావంత్, అనిల్ దేశాయ్ దిల్లీకి చేరుకోనున్నారు. ఇక రాజ్యసభ సభ్యుడు సంజయ్ రౌత్ ఇప్పటికే దిల్లీలో ఉన్నారు. ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ఆదివారం రోజు ముంబైలోని తన మాతోశ్రీ నివాసంలో నిర్వహించిన సమావేశానికి 9 మంది ఎంపీల్లో నలుగురు మాత్రమే ప్రత్యక్షంగా హాజరుకావడం రాజకీయంగా అనుమానాలకు తావిస్తోంది. మిగతా కొందరు ఆన్లైన్ లేదా ఫోన్ కాల్ ద్వారా సమావేశంలో పాల్గొన్నట్లు సమాచారం.
ఖండించిన సంజయ్ రౌత్
దిల్లీలో ఈ పరిణామాలపై మాట్లాడిన సంజయ్ రౌత్- పార్టీ ఎంపీలంతా ఉద్ధవ్ ఠాక్రేతోనే ఉన్నారని స్పష్టం చేశారు. ఎంపీలను కొనుగోలు చేసేందుకు ఒక్కొక్కరికి రూ. 15 కోట్ల చొప్పున అడ్వాన్స్ ఇస్తున్నారని ఆయన తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. పార్టీ చీలికపై వస్తున్న ఆరోపణలను ఖండిస్తూ, శివసేన (UBT) 60 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన బలమైన క్యాడర్ బేస్డ్ పార్టీ అని, ఇలాంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొనే శక్తి తమకు ఉందని చెప్పారు. ఈ పరిణామాలపై శిందే వర్గం కూడా స్పందించింది. మహారాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి ప్రతాప్ సర్నాయక్ ఈ అంశంపై మాట్లాడారు. బాలాసాహెబ్ ఠాక్రే సిద్ధాంతాల్ని నమ్మి, ఏక్నాథ్ శిందే నాయకత్వంపై విశ్వాసం ఉంచే ప్రజాప్రతినిధులకు తమ పార్టీ తలుపులు ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంటాయని తెలిపారు. ఇటీవల సంజయ్ దేశ్ముఖ్, కేంద్ర మంత్రి ప్రతాప్రావ్ జాధవ్తో ఢిల్లీలో రహస్యంగా సమావేశం కావడం రాజకీయ ఊహాగానాలకు మరింత బలం చేకూర్చింది.
అసలేం జరగనుంది?
దీంతో ప్రస్తుతం శివసేన ఉద్ధవ్ బాలాసాహెబ్ ఠాక్రే ఎంపీలు నిజంగానే శిందే వర్గంలో చేరతారా? లేక ఇది కేవలం రాజకీయంగా ఒత్తిడి సృష్టించే ప్రయత్నమేనా? అన్నది దిల్లీలో జరగనున్న సమావేశాల తర్వాత స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఒకవైపు ఎంపీల ఫోన్లు స్విచ్ ఆఫ్ కావడం, కీలక నేతలు ఢిల్లీలో మకాం వేయడం, వరుస భేటీలు మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మరో పెద్ద ట్విస్ట్కు సంకేతాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. ఎంపీలు నిజంగానే పార్టీ మారితే ఉద్ధవ్ ఠాక్రే వర్గానికి మరో పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగలనుంది.
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