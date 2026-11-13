'భారత్లో ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది కఠోర వాస్తవం'- రాహుల్ గాంధీ ఆరోపణలపై ప్రశాంత్ కిశోర్ కామెంట్స్
Prashant Kishor On Phone Tapping: భారతదేశంలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరుగుతుందనేది వాస్తవమేనని జన్ సురాజ్ పార్టీ ఫౌండర్ ప్రశాంత్ కిశోర్ అన్నారు.
Published : November 13, 2026 at 8:46 PM IST
దేశంలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరుగుతోందన్నది కాదనలేని వాస్తవమని జన్ సురాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు, ప్రముఖ ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొన్నేళ్ల కిందట దేశంలో తీవ్ర దుమారం రేపిన 'పెగాసస్' నిఘా వివాదం వెలుగులోకి వచ్చిన సమయంలో, తన ఫోన్ కూడా ట్యాపింగ్కు గురైందని ఆయన వెల్లడించారు. ఆ సమయంలో తాను పోల్ స్ట్రాటజిస్ట్గా ఉన్నట్లు గుర్తుచేసుకున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తన ఫోన్ను ట్యాప్ చేయిస్తున్నారంటూ కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ చేసిన ఆరోపణలపై విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నలకు ప్రశాంత్ కిశోర్ శుక్రవారం రోజు ఇలా స్పందించారు.
"ఫోన్లు కచ్చితంగా ట్యాప్ అవుతున్నాయి. ఇది కొంత కాలంగా జరుగుతూనే ఉంది. ప్రజలు తెలుసుకోవాల్సిన చేదు నిజం ఇది. ఇజ్రాయెల్లో అభివృద్ధి చేసిన స్పైవేర్ పెగాసస్ ద్వారా నిఘా పెట్టినట్లు వార్తలు వచ్చినప్పుడు ఆ టార్గెట్ల జాబితాలో నా పేరు కూడా ఉండటంతో నా ఫోన్ కూడా ట్యాప్ అవుతోందన్న విషయం నాకు అప్పుడు తెలిసింది."
- ప్రశాంత్ కిశోర్, జన్ సురాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు