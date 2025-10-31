ETV Bharat / bharat

ఆర్టిస్ట్‌గా రికార్డులు సృష్టిస్తున్న పీహెచ్‌డీ స్కాలర్- ఆమె కళాకృతులకు ఆర్డర్ల వెల్లువ- ఒక్కోదానికి రూ.25వేల దాకా ధర

ఆర్టిస్ట్‌గా రాణిస్తున్న పీహెచ్‌డీ స్కాలర్- ఎలీనా బెహెరా సూక్ష్మ కళాకృతులకు జనం ఫిదా

Artist Elina Behera In Record Books
రికార్డులతో ఎలీనా బెహెరా (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 31, 2025 at 10:02 PM IST

4 Min Read
Artist Elina Behera In Record Books : ఆమె ‘పొలిటికల్ సైన్స్’లో పీహెచ్‌డీ స్కాలర్. పెయింటింగ్‌లో ఎలాంటి ట్రైనింగ్ తీసుకోలేదు. కానీ, ఒకసారి సరదాగా గీసిన పూరీ జగన్నాథుడి సూక్ష్మ కళాకృతిని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. కట్ చేస్తే, ‘ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్’, ‘ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్’లో 27 ఏళ్ల ఎలీనా బెహెరాకు చోటు లభించింది. సూక్ష్మ కళాకృతులు వేసి ఇవ్వాలంటూ ఆమెకు దేశ, విదేశాల నుంచి రోజూ 20 నుంచి 30 ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. ఎలీనా గీస్తున్న ఒక్కో పెయింటింగ్‌‌ రూ.150 నుంచి రూ.25వేల దాకా ధరను పలుకుతోంది. ఒక ‘పొలిటికల్ సైన్స్’ విద్యార్థిని చిత్రకారిణిగా ఎలా మారింది? ఎలీనాకు ఫేమ్‌ను సాధించిపెట్టిన సూక్ష్మ కళాకృతులు ఏవి? ఈ స్ఫూర్తిదాయక కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఎలీనా కెరీర్‌లో టర్నింగ్ పాయింట్
ఒడిశాలోని మయూర్‌భంజ్ జిల్లా కప్తిపాద బ్లాక్‌లోని ఓ మారుమూల గ్రామంలో ఎలీనా బెహెరా జన్మించారు. ఆమె ఇష్టదైవం పూరీ జగన్నాథుడు. ఎలీనా తండ్రి గంగాధర్ బెహెరా ఒక రైతు. తల్లి సుమిమణి గృహిణి. గంగాధర్ బెహెరా దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు. పెద్ద కుమార్తెగా ఎలీనా బెహెరా కుటుంబం ఆశలను తన భుజాలపై మోస్తున్నారు. రాజనీతి శాస్త్రంలో పీహెచ్‌డీ చేయడానికి ఆమె ఒడిశా రాజధాని నగరం భువనేశ్వర్‌కు వచ్చారు. తొలినాళ్లలో తన ఖర్చులను వెళ్లదీసుకోవడానికి ఖుర్ధా జిల్లాలోని ‘నేషనల్ హెల్త్ మిషన్’ (ఎన్‌హెచ్‌ఎం) ప్రాజెక్టులో జూనియర్ అసిస్టెంట్‌గా పనిచేశారు. ఈక్రమంలో తీరిక సమయాల్లో పెన్సిల్, బ్రష్ తీసుకొని పెయింటింగ్స్ వేయడం ప్రారంభించారు. ఒకరోజు ఎలీనా తనకెంతో ఇష్టమైన పూరీ జగన్నాథ స్వామి పెయింటింగ్‌ను వేసి, సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. తొలుత ఎలీనా వాళ్ల టీచర్ నుంచి స్పందన వచ్చింది. ‘‘రూ.400 ఇస్తా, నాకు పూరీ జగన్నాథ స్వామి పెయింటింగ్‌ వేసి పంపు’’ అని టీచర్ చెప్పారు. ఇది విని ఎలీనా బెహెరాకు పెయింటింగ్‌ సత్తా ఏమిటో తెలిసొచ్చింది. తదుపరిగా సోషల్ మీడియాలో ఈవిధంగా ఆమెకు పెద్దసంఖ్యలో ఆర్డర్లు వచ్చాయి.

ఎలీనా బెహెరా కళాకృతులు (ETV Bharat)

ఒక్క నెలలోనే రెండు రికార్డులు
చాలామంది సూక్ష్మ కళాకృతుల కోసమే ఎలీనా బెహెరాకు ఆర్డర్లు ఇచ్చేవారు. దీంతో వాటిపైనే ఆమె పూర్తి ఫోకస్ పెట్టారు. ఆకులు, ఆవాలు, పప్పుధాన్యాలు, విత్తనాలు, నాణేలు, కాగితం ముక్కలు, అట్టపెట్టెలు, పాత మట్టి దీపాలపై భిన్న, విభిన్న సూక్ష్మ కళాకృతులకు ఎలీనా రూపాన్ని ఇచ్చారు. పాత మట్టి దీపాలపై శివలింగాలను, రావి ఆకులపై పూరీ జగన్నాథ స్వామిని, అట్టపెట్టెలపై పెన్ స్టాండ్‌లను గీశారు. పూరీ జగన్నాథ స్వామి, బలభద్రుడు, సుభద్రలతో కూడిన 3 సెం.మీ పొడవైన పెయింటింగ్‌ను ఒకే ఒక గంటలో ఎలీనా వేశారు. దీంతో ‘ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌’లో ఆమె చోటు దక్కింది. 3 మి.మీ పొడవైన పూరీ జగన్నాథ స్వామి పెయింటింగ్ వేసినందుకు ఆమెకు ‘ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్’లో స్థానం లభించింది. ఈ రెండు రికార్డులను ఒక నెలలోనే ఎలీనా సాధించడం విశేషం.

ఎలీనా బెహెరా కళాకృతులు (ETV Bharat)

రోజుకు 30 ఆర్డర్లు, గరిష్ఠంగా రూ.25వేల దాకా ధర
ఒక్క పెయింటింగ్ వేయడానికి సగటున 6 రోజుల నుంచి 10 రోజుల సమయాన్ని ఎలీనా తీసుకుంటారు. ప్రస్తుతం ఆమెకు దేశ, విదేశాల నుంచి రోజుకు 20 నుంచి 30 ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. గీయడానికి పట్టే సమయం, శ్రమను బట్టి పెయింటింగ్‌ల ధరలు మారిపోతుంటాయి. దీని ప్రకారం తాను గీసే పెయింటింగ్‌లకు సగటున రూ.150 నుంచి రూ.25వేల దాకా ధరను ఎలీనా వసూలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటిదాకా ఆమె 1,200కుపైగా పూరీ జగన్నాథ స్వామి పెయింటింగ్స్‌ను వేశారు. జగన్నాథుడు, బలభద్రుడు, దేవీ సుభద్రలతో కూడిన మీడియం సైజు, పెద్ద సైజు పెయింటింగ్స్ వేసి ఇవ్వాలంటూ ఎలీనాకు పెద్దసంఖ్యలో ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. ఇవి చూడటానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా, కలర్ ఫుల్‌గా, ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడేలా ఉన్నాయి.

ఎలీనా బెహెరా కళాకృతులు (ETV Bharat)

ఆర్టిస్ట్‌గా మారుతానని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు : ఎలీనా బెహెరా
‘‘కాదేదీ చిత్రకళకు అనర్హం. అందుకే నేను ఆవాలు నుంచి ఆకుల దాకా ప్రతీదానిపై చూడచక్కని సూక్ష్మ కళాకృతులను గీశాను. సృజనాత్మకత ఉండాలే కానీ, ‘వేస్ట్’ అని పారేసే చాలా వస్తువులు, పదార్థాలను కళా ఖండాలుగా మార్చొచ్చు. దీనివల్ల వివిధ వ్యర్థాలు వినియోగంలోకి వస్తాయి. పర్యావరణం మెరుగుపడుతుంది. ఒక ఆర్టిస్ట్‌గా మారుతానని, ఇంత పేరు సంపాదిస్తానని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. పూరీ జగన్నాథ స్వామి కటాక్షం ఉండబట్టే నేను చిత్రకళలో రాణించగలుగుతున్నాను. ఆర్థికంగానూ జీవితంలో నిలదొక్కుకుంటున్నాను’’ అని ఒడిశాకు చెందిన పీహెచ్‌డీ స్కాలర్ ఎలీనా బెహెరా తెలిపారు.

ఎలీనా బెహెరా కళాకృతులు (ETV Bharat)

వ్యాపారం దిశగానూ అడుగులు
ఎలీనా బెహెరా ఇప్పుడు ఓ బిజినెస్‌ను ప్రారంభించే దిశగానూ అడుగులు వేస్తున్నారు. విభిన్న రకాల కళా రూపాలను తయారు చేసే, కళాత్మక పెయింటింగ్స్ వేసే కళాకారుల కోసం ఒక సంయుక్త వేదికను ఏర్పాటు చేయాలని ఆమె భావిస్తున్నారు. వారందరినీ ఒకే వేదికపైకి తెచ్చి, అందరి కళాకృతులను ప్రజలకు, కళా ప్రియులకు చేరువ చేయాలని యోచిస్తున్నారు. తనలాగే కళాకారులు అందరూ స్వావలంబన సాధించాలని ఎలీనా ఆశిస్తున్నారు. వారికి ఏదైనా సహాయం చేయగలిగితే తన లక్ష్యం నెరవేరుతుందని ఆమె అంటున్నారు.

ఎలీనా బెహెరా కళాకృతులు (ETV Bharat)

