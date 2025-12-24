ETV Bharat / bharat

ఉద్యోగులకు క్రిస్మస్ కానుకగా కార్లు- పెట్రోల్ కూడా కంపెనీదే!

ఉద్యోగులను మరింత ఉత్సాహపరిచేందుకు - హరియాణాలోని ఓ ఫార్మా కంపెనీ యజమాని దాతృత్వం - ఉద్యోగుల శ్రమతోనే సంస్థలు పుగోగతి సాధిస్తాయన్న ఎమ్​కే భాటియా

Bhathiya Presenting car gifts To Employees
Bhathiya Presenting car gifts To Employees (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 24, 2025 at 10:43 PM IST

Free Car Gift To Employees : సాధారణంగా కొన్ని​ సంస్థలు తమ దగ్గర పనిచేసేవారికి పండుగలకు బహుమతులు ఇస్తుంటాయి. మరికొన్ని కంపెనీలు ఉద్యోగులకు బోనస్​ కూడా ప్రకటిస్తుంటాయి. కానీ, ఓ ఫార్మా కంపెనీ యజమాని క్రిస్మస్​ సందర్భంగా తన ఉద్యోగులకు ఏకంగా కార్లను బహుమతిగా ఇచ్చారు. హరియాణాకు చెందిన ఎమ్​కే భాటియా తన సంస్థను విజయవంతంగా నడిపించడంలో ఉద్యోగుల కృషిని గుర్తించి, ఇలా కార్లను కానుకగా ఇచ్చి అందరినీ ఆశ్చర్య పరిచారు. ఇందుకు ఆ యజమాని ఇటీవల బాలీవుడ్​లో విడుదలైన 'ధురంధర్' సినిమా నుంచి ప్రేరణ పొందినట్లు తెలిపారు.

మరింత ఉత్సాహంతో పనిచేస్తారు!!
ఈ సందర్భంగా ఎమ్​కే భాటియా మాట్లాడుతూ "అంకితభావం, కష్టపడేతత్వం, శ్రద్ధ ఉన్నవారినే విజయం వరిస్తుందని అన్నారు". ఎవరైనా వారి లక్ష్యం కోసం పూర్తి శ్రద్ధతో పనిచేస్తే ఫలితం దానంతట అదే వస్తుందని ఆయన తెలిపారు. జీవితంలో గానీ, చేస్తున్న వృత్తిలో గానీ ఏకాగ్రత ముఖ్యమని అన్నారు. తమ సంస్థలో ఇలాంటి ఉత్తమ పనితీరు కలిగిన ఆరుగురు ఉద్యోగులను ఎంపిక చేసి, గిఫ్ట్​​ ఇచ్చానని తెలిపారు. దీంతో ఇతర ఉద్యోగులు కూడా మరింత బాగా పనిచేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారని భాటియా వివరించారు.

ఉద్యోగుల ప్రశంసలు
భాటియా ఉద్యోగులకు క్రిస్మస్, నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ "వచ్చే ఏడాది మరిన్ని ఆవిష్కరణలతో పాటు ఉన్నత లక్ష్యాలని సాధించాలని కోరుకుంటున్నా" నని తెలిపారు. తమకు ఇలాంటి యజమాని దొరకడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నామని ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇది వారికి ఆర్థికంగానే కాకుండా మనోధైర్యాన్ని పెంచుతాయన్నారు. వృత్తిలో మరింత మెరుగు కనబర్చేందుకు శ్రమిస్తామన్నారు.

కంపెనీ పురోగతి సాధించడానికి ఉద్యోగుల అంకితభావంతో కష్టపడటమేనని భాటియా తెలిపారు. ఇలా కానుకలు ఇవ్వడం ద్వారా ఉద్యోగులకు రెట్టింపు ఉత్సాహాన్నిస్తుందన్నారు. ముఖ్యంగా ఆయన యవతను, మహిళలను ప్రోత్సహిస్తూ ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. కార్పొరేట్ కంపెనీలంటే కేవల లాభాలను ఆర్జించడమే కాదు. ఉద్యోగులకు ఆర్థిక చేయూతనందిస్తాయని సానుకూల దృక్పథం ఏర్పడేలా భాటియా చూపిస్తున్నారు.

Bhathiya presenting car Keys To Employee
ఉద్యోగికి కారు తాళాలు అందజేస్తున్న భాటియా (Etv Bharat)

ఇప్పుడు మాత్రమే కాదు
ఎమ్​కే భాటియా ఇలా కార్లను గిఫ్ట్​గా ఇవ్వడం ఇదే మొదటిసారేం కాదు. ఈ ఏడాది దీపావళికి కూడా ఇలాంటి ఉత్తమ ఉద్యోగులకు కార్లను బహుమతిగా ఇచ్చారు. కంపెనీలో 'స్టార్‌ పెర్‌ఫార్మర్‌ ఆఫ్‌ ది ఇయర్‌'గా నిలిచిన 15 మంది ఉద్యోగులకు అక్టోబర్ 14న కార్లను బహుమతిగా ఇచ్చారు. టాటా పంచ్, మారుతి గ్రాండ్ విటారా వాహనాలను అందించారు.

"గతేడాది దీపావళికి కూడా 12 మంది ఉద్యోగులకు కార్లను ఇచ్చాం. గతేడాది వాహనాలు పొందిన ఉద్యోగులు భవిష్యత్​లో మరింత మెరుగైన పనితీరు కనబరిచినట్లయితే వారి వాహనాలను అప్​గ్రేడ్ చేసే యోచనలో ఉన్నాం.కంపెనీలో మంచి పనితీరు కనబరిచే ఉద్యోగులకు పెద్దపీట వేస్తాం. ఇలా ఉద్యోగులకు గిఫ్ట్ ఇచ్చి ప్రోత్సహిస్తున్నాం. దీంతో వారిలో కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. భవిష్యత్తులో మరింత బాగా పనిచేస్తారు. వారిని చూసి ఇతర ఉద్యోగులు కూడా బాగా పనిచేయాలని స్ఫూర్తి పొందుతారు" - ఎమ్​​కే భాటియా

ఇంధనం ఖర్చు కూడా కంపెనీదే!
అయితే ఈ కార్లను కంపెనీ పేరు మీదే కొంటారు. వాటికి ప్రతి నెలా ఫైనాన్స్ మాత్రం కంపెనీ వెచ్చిస్తుంది. ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన వాహనాలు కంపెనీ వద్దే ఉంటాయి. అయితే వాటిని ఉద్యోగులు వివిధ పనులకు ఉపయోగించుకోవచ్చు. కంపెనీ అవసరం కోసం వాటిని వాడితే ఇంధనం ఖర్చును సంస్థ భరిస్తుంది. వ్యక్తిగతంగా కారును వినియోగిస్తే, ఉద్యోగే ఇంధన ఖర్చును పెట్టుకోవాలి.

Bhathiya With His Emloyees
తమ ఉద్యోగులతో భాటియా (Etv Bharat)

