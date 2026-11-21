ఇకపై దవడ ఎముక సమస్యకు ఇంజెక్షన్లతో చెక్? PGIMER వైద్యుల కొత్త పరిశోధన!
Denosumab Jaw Treatment : పీజీఐఎంఈఆర్ వైద్యుల పరిశోధనలో ఎనిమిది మందికి కొత్త చికిత్స అందించారు. ఏడుగురిలో సానుకూల ఫలితాలు రావడంతో దవడ శస్త్రచికిత్సకు ప్రత్యామ్నాయంపై కొత్త ఆశలు చిగురించాయి.
Published : November 21, 2026 at 2:46 PM IST
దవడ ఎముకను తీవ్రంగా దెబ్బతీసే అరుదైన వ్యాధి 'సెంట్రల్ జెయింట్ సెల్ గ్రాన్యులోమా'కు ఇకపై ఆపరేషన్ లేకుండానే చికిత్స అందించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. చండీగఢ్లోని పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ (PGIMER) వైద్యులు 'డెనోసుమాబ్' ఇంజెక్షన్లతో నిర్వహించిన పరిశోధనలో ఆశాజనక ఫలితాలు సాధించారు. ఈ అధ్యయనంలో భాగంగా 8 మంది రోగులకు చికిత్స అందించగా, వారిలో ఏడుగురు సానుకూలంగా స్పందించడంతో పాటు వ్యాధి ప్రభావిత ప్రాంతంలో కొత్త ఎముక పెరుగుదల, ఎముక సాంద్రత పెరిగినట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. ఈ పరిశోధన ఫలితాలు భవిష్యత్తులో బాధితులకు,పెద్ద శస్త్రచికిత్సల అవసరాన్ని నివారించే అవకాశాన్ని సూచిస్తున్నట్లు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ఎనిమిదేళ్ల బాలికకు పూర్తిగా తగ్గిన వ్యాధి
ఈ పరిశోధనలో భాగంగా ఎనిమిదేళ్ల బాలిక దవడలో ఏర్పడిన గడ్డకు వైద్యులు మూడు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చారు. దీంతో వ్యాధి పూర్తిగా తగ్గడమే కాకుండా, దవడ ఎముక సహజంగా పెరిగిందని, శాశ్వత దంతాలు కూడా సరైన సమయానికే వచ్చాయన్నారు. కౌమార దశలో ఉన్న పిల్లలకు ఈ చికిత్స ఎంతో కీలకమని వైద్యులు తెలిపారు.
సెంట్రల్ జెయింట్ సెల్ గ్రాన్యులోమా అంటే ఏమిటీ ?
సెంట్రల్ జెయింట్ సెల్ గ్రాన్యులోమా అనేది దవడ ఎముకలో ఏర్పడే అరుదైన గడ్డ. ఇది క్యాన్సర్ వ్యాధి కాదు. అయితే క్రమంగా పెరుగుతూ చుట్టుపక్కల ఎముకను దెబ్బతీస్తుంది. దీనివల్ల నొప్పి, వాపు వస్తాయి. దంతాల పెరుగుదలపై కూడా ప్రభావం పడుతుంది. పరిస్థితి తీవ్రంగా మారితే దవడలో కొంత భాగాన్ని శస్త్రచికిత్సతో తొలగించాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల ముఖ ఆకృతి మారడంతో పాటు నమలడం వంటి పనులకు ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు.
మూడు నెలలకోసారి ఇంజెక్షన్, మూడేళ్లపాటు పరిశీలన
పీజీఐఎంఈఆర్ వైద్యులు ఈ మందును నేరుగా గడ్డ ఉన్న ప్రాంతంలోకి ఇంజెక్షన్ రూపంలో అందించారు. ఎముకను కరిగించే ఈ వ్యాధిని డెనోసుమాబ్ ఔషధం నెమ్మదిగా తగ్గిస్తుందని తెలిపారు. పరిశోధనలో ఎనిమిది నుంచి 32 ఏళ్ల వయసున్న ఐదుగురు మహిళలు, ముగ్గురు పురుషులు పాల్గొన్నారు. మూడు నెలల వ్యవధిలో ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చారు. ఆరు నుంచి 15 నెలలపాటు చికిత్స కొనసాగించారు. సగటున మూడేళ్లపాటు వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిని పరిశీలించారు.
వేర్వేరుగా ఫలితాలు
డాక్టర్ ఎస్.ఎస్. జాలీ, డాక్టర్ వి. రత్తన్, డాక్టర్ వి. ఝా, డాక్టర్ ఎస్.కె. భదాదాలతో కూడిన బృందం, రోగులను మూడు సంవత్సరాల పాటు పర్యవేక్షించినట్లు తెలిపారు. ఈ చికిత్సలో అందరికీ ఒకే రకమైన ఫలితాలు రాలేదన్నారు. ఒకరికి ఇంజెక్షన్లు పనిచేయకపోవడంతో శస్త్రచికిత్స చేయాల్సి వచ్చిందని, మరో రోగిలో మూడేళ్ల తర్వాత గడ్డ తిరిగి ఏర్పడిందని, అదనపు ఇంజెక్షన్తో దానిని నియంత్రించమన్నారు. మరికొందరికి దవడ ఆకృతిని సరిచేసేందుకు అదనపు ఎముకను తొలగించాల్సి వచ్చిందని, ఒకరికి విటమిన్ డి లోపం గుర్తించి చికిత్స అందించమని డాక్టర్ రత్తన్ వివరించారు. తొలి ఎనిమిది మందిలో తీవ్రమైన దుష్ప్రభావాలేమి కనిపించలేదని వైద్యులు బృందం వెల్లడించారు.
మరింత పరిశోధన అవసరం
ఈ పరిశోధన వివరాలు ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఓరల్ అండ్ మ్యాక్సిలోఫేషియల్ సర్జరీలో ప్రచురితమయ్యాయి. తొలి ఎనిమిది మంది తర్వాత మరో 21 మందిని పరిశోధనలో చేర్చారు. వారందరికీ కనీసం మూడు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చినట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. అయితే ఔషధ మోతాదు, చికిత్స వ్యవధి, దీర్ఘకాలిక భద్రతపై మరిన్ని అధ్యయనాలు అవసరమని పరిశోధకులు స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా దవడ, దంతాలు అభివృద్ధి చెందుతున్న చిన్నారులకు ఈ చికిత్స భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడే అవకాశమున్నట్లు తెలిపారు.