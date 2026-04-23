పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపుపై క్లారిటీ ఇచ్చిన కేంద్రం
పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతాయని వస్తున్న వార్తలపై కేంద్రం క్లారిటీ- ప్రభుత్వం వద్ద అలాంటి ప్రపోజల్ ఏమీ లేదన్న పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల మంత్రిత్వ శాఖ
Published : April 23, 2026 at 12:27 PM IST
Petroleum Ministry On Fuel Prices : పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతాయని వస్తున్న వార్తలపై కేంద్రం క్లారిటీ ఇచ్చింది. ప్రభుత్వం వద్ద అలాంటి ప్రపోజల్ ఏమీ లేదని పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఆ వార్తలన్నీ అవాస్తవమని, ఇంధన ధరల్లో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవని ఉద్ఘాటించింది. ఈ మేరకు ఎక్స్లో ఓ పోస్ట్ చేసింది.
ఇలాంటి వార్తా కథనాలు పౌరుల్లో భయాందోళనలు సృష్టించేందుకు ఉద్దేశించినవని, దురుద్దేశపూరితమైనవిగా మంత్రిత్వ శాఖ అభివర్ణించింది. గత 4 ఏళ్లుగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరగని ఏకైక దేశం భారత్ అని స్పష్టం చేసింది. అంతర్జాతీయంగా ధరలు పెరుగుతున్నా భారత పౌరులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని వెల్లడించింది.
FAKE NEWS— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) April 23, 2026
There are some news reports suggesting a price hike of petrol and diesel. It is hereby clarified that there is no such proposal under consideration by the Government.
Such news items are designed to create fear and panic amongst the citizens and are mischievous and… pic.twitter.com/yTAfJdah2o