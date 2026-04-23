పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరల పెంపుపై క్లారిటీ ఇచ్చిన కేంద్రం

పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు పెరుగుతాయని వస్తున్న వార్తలపై కేంద్రం క్లారిటీ- ప్రభుత్వం వద్ద అలాంటి ప్రపోజల్​ ఏమీ లేదన్న పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల మంత్రిత్వ శాఖ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 23, 2026 at 12:27 PM IST

Petroleum Ministry On Fuel Prices : పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు పెరుగుతాయని వస్తున్న వార్తలపై కేంద్రం క్లారిటీ ఇచ్చింది. ప్రభుత్వం వద్ద అలాంటి ప్రపోజల్​ ఏమీ లేదని పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఆ వార్తలన్నీ అవాస్తవమని, ఇంధన ధరల్లో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవని ఉద్ఘాటించింది. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో ఓ పోస్ట్ చేసింది.

ఇలాంటి వార్తా కథనాలు పౌరుల్లో భయాందోళనలు సృష్టించేందుకు ఉద్దేశించినవని, దురుద్దేశపూరితమైనవిగా మంత్రిత్వ శాఖ అభివర్ణించింది. గత 4 ఏళ్లుగా పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు పెరగని ఏకైక దేశం భారత్​ అని స్పష్టం చేసింది. అంతర్జాతీయంగా ధరలు పెరుగుతున్నా భారత పౌరులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని వెల్లడించింది.

