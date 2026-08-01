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ఇథనాల్ కలపకపోతే పెట్రోల్ ధర లీటరుకు రూ.125 అయ్యేది!

ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ లేకుంటే దిల్లీలో పెట్రోల్ ధర లీటరుకు రూ. 125కు చేరేదని కేంద్రం వెల్లడి- ఇథనాల్ మిశ్రమంతో లీటరుకు రూ.30 వరకు ఆదా అవుతుందని స్పష్టం

Govt On Petrol Prices Hike
Representational Image (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 1, 2026 at 7:13 PM IST

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Ethanol Blending Petrol Price : అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు విపరీతంగా పెరిగినప్పటికీ దేశంలో పెట్రోల్ ధరలు అదుపులో ఉండేందుకు ఇథనాల్ బ్లెండెడ్ పెట్రోల్ (EBP) కార్యక్రమమే ప్రధాన కారణమని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. ఇథనాల్ మిశ్రమం అమలు చేయకపోయి ఉంటే దేశ రాజధాని దిల్లీలో పెట్రోల్ ధర లీటరుకు ఏకంగా రూ.125 కు చేరేదని కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది.

మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రకారం, భారత క్రూడ్ బాస్కెట్ ధర బ్యారెల్‌కు 135 డాలర్ల వరకు పెరిగిన సమయంలో కూడా దిల్లీలో వినియోగదారులు లీటర్ పెట్రోల్‌కు రూ.94.77 మాత్రమే చెల్లించారు. ప్రతి లీటర్ పెట్రోల్‌లో 20 శాతం వరకు దేశీయంగా ఉత్పత్తి చేసిన ఇథనాల్‌ను కాస్త తక్కువ ధరలకు, ముందస్తుగా నిర్ణయించిన ధరలకే కొనుగోలు చేయడం వల్ల అంతర్జాతీయ చమురు ధరల పెరుగుదల ప్రభావం తగ్గిందని వివరించింది.

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