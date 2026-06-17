ETV Bharat / bharat

అర్ధరాత్రి వేళ RSS కార్యాలయంపై పెట్రోల్ బాంబు దాడి- రాష్ట్రాన్ని అస్థిరపరిచే కుట్ర అంటూ బీజేపీ ఆరోపణలు

రాంచీలోని ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ కార్యాలయంపై పెట్రోల్ బాంబు దాడి యత్నం- రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించే పెద్ద కుట్రలో భాగమని ఆరోపిస్తున్న బీజేపీ నేతలు

Attempt To Attack RSS Office
Attempt To Attack RSS Office (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 17, 2026 at 11:37 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Attempt To Attack RSS Office : ఝార్ఖండ్​లోని రాంచీలోని రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (ఆర్‌ఎస్‌ఎస్) కార్యాలయంపై గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు పెట్రోల్ బాంబు విసిరిన ఘటన కలకలం రేపింది. మంగళవారం అర్ధరాత్రి జరిగిన ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం లేదా ఆస్తి నష్టం జరగలేదని పోలీసులు తెలిపారు. ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. కార్యాలయం పరిసర ప్రాంతాల్లోని సీసీటీవీ కెమెరాల ఫుటేజ్‌ను పరిశీలిస్తున్నారు. అయితే దీనిని బీజేపీ నేతలు తీవ్రంగా ఖండించారు. రాష్ట్రంలో అశాంతి సృష్టించేందుకు జరిగిన పెద్ద కుట్రలో భాగంగా అభివర్ణించారు.

TAGGED:

PETROL BOMB THROWN AT RSS OFFICE
BJP LEADERS DEMANDS SECURITY AT RSS
ATTEMPT TO ATTACK RSS OFFICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.