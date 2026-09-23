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వినాయకుడి మండపంలో పెంపుడు జంతువులు- దేశంలోనే మొదటి 'పెట్-ఫ్రెండ్లీ' గణపతి వేడుకలు

ముంబయి కాందివాలిలో పెంపుడు జంతువులతో గణేశోత్సవం- యజమానులతో కలిసి బప్పాకు హారతి ఇచ్చిన మూగజీవాలు- జంతువుల భద్రత, సౌకర్యానికి నిర్వాహకుల ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు

Pet friendly Ganpati pandal
గణేశ్​ మండపాల్లో పెంపుడు జంతువులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2026 at 10:05 AM IST

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Pet Friendly Ganpati Pandal : దేశవ్యాప్తంగా గణేశ్​ సంబరాలు అంబరాన్ని తాకుతున్నాయి. భక్తులంతా విఘ్నేశ్వరుడైన గణేశుడి సేవలో మునిగిపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో ముంబయిలోని కాందివాలి ప్రాంతంలో నిర్వహించిన ఓ ప్రత్యేక కార్యక్రమం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. సాధారణంగా గణేశ్ మండపాలకు మనుషులు మాత్రమే వెళ్లడం చూస్తుంటాం. కానీ ఇక్కడ పెంపుడు జంతువులకు కూడా బప్పా సన్నిధిలో ప్రత్యేక స్థానం కల్పించారు. పెంపుడు జంతువులు, వాటి యజమానులు కలిసి గణేశుడికి హారతి ఇచ్చారు. దీంతో ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది.

బప్పాకు హారతి ఇచ్చిన జంతువులు
ముంబయికి చెందిన కాందివాలి ప్రాంతంలో "కాందివలిచా అధిపతి గణేశ మండలి" ఈ వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ కార్యక్రమానికి అనేక మంది పెంపుడు జంతువుల యజమానులు తమ పెట్‌లతో కలిసి హాజరయ్యారు. యజమానులతో కలిసి పెట్‌లు గణేశుడికి హారతి ఇచ్చాయి. ఈ దృశ్యాలు అక్కడి ప్రజలను ఆకట్టుకున్నాయి. అలాగే జంతువులకు ఇబ్బంది కలగకుండా నిర్వాహకులు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. గణేశోత్సవాల్లో సాధారణంగా ఉండే పెద్ద శబ్దాలు, జనసందోహం వల్ల పెంపుడు జంతువులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా తగిన ఏర్పాట్లు చేశారు. వాటి భద్రత, సౌకర్యానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు.

Pet Friendly Ganpati Pandal
పెంపుడు జంతువు (ETV Bharat)

సమస్త జీవరాశికి సమాన స్థానం
బప్పా సన్నిధిలో సమస్త జీవరాశికి సమాన స్థానం ఉంటుందనే సందేశాన్ని అందించడమే ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశమని నిర్వాహకుడు సంకేత్ భట్ తెలిపారు. జంతువుల పట్ల ప్రేమను, గణేశుడి పట్ల భక్తిని కలిపి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినట్లు చెప్పారు. గణేశోత్సవ వేడుకల్లో పెంపుడు జంతువులకు కూడా చోటు కల్పించడాన్ని అక్కడి ప్రజలు ప్రశంసించారు. జంతువులను కూడా కుటుంబంలో భాగంగా చూసే వారికి ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యేక అనుభూతిని అందించింది.

Pet Friendly Ganpati Pandal
పెంపుడు జంతువుతో వచ్చిన భక్తుడు (ETV Bharat)

దేశంలోనే తొలి 'పెట్-ఫ్రెండ్లీ' గణేశ మండలి
దేశంలోనే మొట్టమొదటి 'పెట్-ఫ్రెండ్లీ' గణేశ మండలిగా దీనిని నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. పెద్ద సంఖ్యలో పెంపుడు జంతువుల యజమానులు తమ పెట్‌లతో కలిసి ఉత్సవాల్లో పాల్గొంటున్నారు. ముంబయిలోని పెంపుడు జంతువుల సంక్షేమం కోసం కృషి చేయడానికి ఈ మండలి కట్టుబడి ఉందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. జంతువులు, పెంపుడు జంతువులకు హాని చేయకూడదనే సందేశాన్ని కూడా మండలి ప్రచారం చేస్తోంది. 'మనం జంతువులకు లేదా పెంపుడు జంతువులకు హాని చేసినప్పుడు, అది ప్రత్యక్షంగా దేవుడికే హాని చేసినట్లవుతుంది' అనే భావనను మండలి గోడలపై రాశారు.

Pet Friendly Ganpati Pandal
పెంపుడు జంతువు (ETV Bharat)

మనుషులు, జంతువులు ఒక్కటేనన్న సందేశం
జంతువులు, మనుషులను తాము వేరుగా చూడమని యువసేన యానిమల్ వెల్ఫేర్ ఫోర్స్ మహారాష్ట్ర కోఆర్డినేటర్ ఆదర్శ్ కాంబ్లే తెలిపారు. జంతువులకు తగిన గౌరవం దక్కేలా, అవి తమ సొంత మండలిగా భావించగలిగేలా ఒక వేదికను కల్పించేందుకు దేశంలోనే తొలిసారిగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్లు చెప్పారు. జంతువులకు కూడా సమాజంలో గౌరవం ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. గణేశోత్సవం వంటి ఆధ్యాత్మిక వేడుకల్లో వాటికి స్థానం కల్పించడం ద్వారా జంతువుల పట్ల ప్రజల్లో మరింత ప్రేమ, గౌరవం పెరగాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు.

Pet Friendly Ganpati Pandal
పెంపుడు జంతువుతో వచ్చిన భక్తులు (ETV Bharat)

"వీధి జంతువులన్నింటికీ మైక్రోచిప్‌లు అమర్చే ప్రణాళిక కూడా ఉంది. మైక్రోచిప్‌ల ద్వారా ఆయా జంతువులకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం సులభంగా అందుబాటులో ఉంటుంది. జంతువులు మనుషులకు ఎంతో సహాయపడుతున్నప్పటికీ, వాటికి దక్కాల్సిన గౌరవం లభించడం లేదు. దేవతల సాన్నిధ్యంలో జంతువులు తరచుగా కనిపిస్తుంటాయి. దీని ద్వారా దేవతలు వాటిని ఎంతగా ప్రేమిస్తారో స్పష్టమవుతోంది."
- ఆదర్శ్ కాంబ్లే, యువసేన యానిమల్ వెల్ఫేర్ ఫోర్స్ మహారాష్ట్ర కోఆర్డినేటర్

ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ జరగాలి
పెంపుడు జంతువుల యజమాని ధవల్ రాణా కూడా ఈ కార్యక్రమంపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. భారతదేశంలోనే ఇలాంటి కార్యక్రమం జరగడం ఇదే మొదటిసారని, ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని అభిప్రాయపడ్డారు. తన పెంపుడు జంతువుకు లభించిన గుర్తింపు తనకు ఎంతో విలువైనదని రాణా అన్నారు. జంతువుల పట్ల గౌరవం ఉందనే భావనను ఈ కార్యక్రమం పెంపొందిస్తుందని చెప్పారు. చాలా ప్రాంతాల్లో పెంపుడు జంతువులకు ప్రవేశం ఉండదని, అయితే ఇక్కడ తమ జంతువులను తీసుకురాగలగడం గర్వంగా ఉందన్నారు.

Pet Friendly Ganpati Pandal
పెంపుడు జంతువుతో వచ్చిన భక్తులు (ETV Bharat)

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