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పెంపుడు జంతువుల పట్ల ప్రేమతో- రోజూ వాటికి అన్నం పెడుతూ, ఆకలి తీర్చుతూ- ఎక్కడో తెలుసా?

మూగజీవాల పట్ల అమితమైన ప్రేమ- వాటికి భోజనం పెడుతూ ఆశ్రమంలో చోటు కల్పించిన బాబా- రాంచీలోని ముక్తేశ్వర్​ ధామ్​గా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆశ్రమం

Pet Animal Samadhi Ranchi
రాంచీలోని ముక్తేశ్వర్​ ఆశ్రమం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2026 at 10:52 PM IST

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Pet Animal Samadhi Ranchi : ఎంతో మంది మహానీయుల సమాధుల గురించి మనం తరచూ వార్తల్లో చూడటం గానీ, వినడం గానీ చేస్తుంటాం. కానీ, ఒక కుక్క, పిల్లి సమాధుల గురించి మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? అవును మీరు విన్నది నిజమే. ఝార్ఖండ్​లోని ఒక ఆశ్రమంలో పిల్లి, కుక్క సమాధులు ఉన్నాయి. మూగజీవాల పట్ల ఎంతో ప్రేమ ఉన్న ఓ వ్యక్తి వాటిని నిర్మించారు. అంతేకాదు, అక్కడి ఆశ్రమంలో ఇప్పటికీ ఎన్నో మూగజీవాలు నివాసం ఉంటున్నాయి. సాధారంగా కుక్క, పిల్లి ఎదురుపడితే చిన్న పాటి యుద్ధ వాతావరణమే తలపిస్తుంది. కానీ, ఆ ఆశ్రమంలో మాత్రం అవంతా కలిసే ఉంటాయి. ప్రతిరోజు వాటికి ఆహారం అందిస్తుంటారు. ఆశ్రమంలోని శివాలయం పక్కన వాటి సమాధులను నిర్మించారు. అంతేకాదు, పూజలు, ప్రార్థనల సమయంలో కూడా ఈ జంతువులు ఆలయ ప్రాంగణంలోనే హాయిగా విహరిస్తుంటాయి.

పెంపుడు శునకం మరణించడంతో గుర్తుగా సమాధి ఏర్పాటు
రాంచీలోని కోకార్​ అనే ప్రాంతంలో ముక్తేశ్వర్​ ధామ్ ఉంది. దాన్ని పగ్లా బాబా ఆశ్రమంగా పిలుస్తారు. ఆయనకు మూగజీవాల పట్ల ఆయన ఎంతో అభిమానం ఉండేది. ఆయన భోలి అనే ఒక శునకాన్ని పెంచుకున్నారు. అది అంటే ఆయనకు ఎంత ప్రేమంటే, తాను భోజనం చేసే ముందు తన పెంపుడు శునకానికి పెట్టిన తర్వాతే ఆయన భోజనం చేసేవారట. ఒకానొక సమయంలో ఆయన యాత్రకు వెళ్లినప్పుడు భోలి చనిపోయింది. బాబా తిరిగి వచ్చిన తర్వాత భోలి చనిపోయిన వార్త విని చాలా బాధపడ్డారు. అనంతరం భోలి గుర్తుగా ఆలయ సమీపంలో ఒక సమాధిని కట్టించారు. అక్కడి వచ్చే వాళ్లంతా ఆ సమాధిని చూసి ఆశ్చర్యంగా చూస్తుంటారు. హిందూ సంప్రదాయ ప్రకారం, కుక్కను భైరవుని రూపంగా భావిస్తారు కాబట్టి, భక్తులు శివుడిని దర్శించుకునే ముందు ఈ సమాధికి నమస్కరిస్తారంట.

Pet Animal Samadhi Ranchi
కోకర్‌లోని ముక్తేశ్వర్ ఆశ్రమం (ETV Bharat)
Pet Animal Samadhi
పిల్లి, కుక్క సమాధి (ETV Bharat)

'షష్ఠి మా' పేరుతో పిల్లి సమాధి
అదేవిధంగా, అక్కడ ఒక పిల్లి సమాధి కూడా ఉంది. దాన్ని స్థానికులు 'షష్ఠి మా' అని పిలుస్తుంటారు. ఆ పిల్లి కూడా బాబాకు, ఆశ్రమంలోని వ్యక్తులకు చాలా సన్నిహితంగా ఉండేదని చెబుతున్నారు. దాని మరణానంతరం ఆ ప్రదేశంలో దాని సమాధిని నిర్మించారు. ఆ ఆశ్రమంలో భక్తులతో పాటు పిల్లులు, కుక్కలు గుంపులుగా విహరిస్తూ ఉంటాయి. ఒకవైపు శివాలయం ఉండగా, మరోవైపు భోలి అనే కుక్క, పిల్లి సమాధులు ఉన్నాయి. ఆ పిల్లి సమాధి కూడా ఆశ్రమానికి ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును తీసుకొచ్చాయి. ఇంకో ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే, ఆలయంలో పూజలు, గంటల శబ్దాల మధ్య భక్తులతో పాటు కుక్కలు, పిల్లులు కూడా ప్రశాంతంగా కూర్చుంటాయి.

Pet Animal Samadhi Ranchi
ఆశ్రమంలో ఉన్న పిల్లి (ETV Bharat)
Pet Animal Samadhi Ranchi
ఆశ్రమంలో ఉన్న శునకం (ETV Bharat)

ముక్తేశ్వర్ ధామ్‌ విశేషాలు
ముక్తేశ్వర్ ఆశ్రమాన్ని పంచానన్ మిత్రా స్థాపించారు. ఈయన తదనంతరం పాగ్లా బాబాగా ప్రసిద్ధి చెందారు. లౌకిక జీవితాన్ని త్యజించి, ఆధ్యాత్మిక సాధన మార్గాన్ని ఎంచుకోవడానికి ముందు ఆయన ఒక సివిల్ ఇంజినీర్ అని, విశ్వ హిందూ పరిషత్ ప్రాంతీయ ఉపాధ్యక్షుడు గంగా ప్రసాద్ తెలిపారు. రాంచీకి చేరుకున్న తర్వాత ఒక అటవీ ప్రాంతం కోకర్‌లో ధ్యానం చేయడం ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. ఆశ్రమ సంప్రదాయం ప్రకారం, అతను ఒక గుహలో నివసిస్తూ చాలా కాలం పాటు శివుడిని పూజించారు. 12 ఏళ్ల పాటు సాధన అనంతరం ఆయన అక్కడే మహాసమాధి పొందారు. ప్రస్తుతం ఆ ఆశ్రమం ప్రధానంగా విరాళాలతోనే నడుస్తోందని అక్కడి స్థానికులు చెప్పారు. అమెరికాతో సహా విదేశాల్లో నివసిస్తున్న భక్తులు ప్రత్యేక సందర్భాల్లో సందర్శిస్తుంటారని చెబుతున్నారు. ఆశ్రమం కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనడానికి హైదరాబాద్, వారణాసి, ఝార్ఖండ్‌లోని వివిధ ప్రాంతాలు, దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా భక్తులు వస్తుంటారని అంటున్నారు. మనుషులు, జంతువులు సహజంగా కలిసిమెలిసి ఉండటమే కోకర్ ఆలయ ప్రత్యేకత అని, వాటి చుట్టూ కుక్కలు, పిల్లులు నిర్భయంగా తిరుగుతుంటాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

Pet Animal Samadhi Ranchi
పగ్లా బాబా (ETV Bharat)
Pet Animal Samadhi Ranchi
భోలీ మెమోరియల్ (ETV Bharat)

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MUKTESHWAR DHAM RANCHI
DOG SAMADHI KOKAR
CAT SAMADHI RANCHI
DOG AND CAT SAMADHI
PET ANIMAL SAMADHI RANCHI

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