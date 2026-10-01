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9వ తరగతి పాఠ్యపుస్తకంలో కీలక మార్పులు- కొత్తగా ఆదాయపు పన్ను లెక్కలు, పురాతన దేవాలయాల చరిత్ర!

తొలిసారిగా 9వ తరగతి విద్యార్థులకు పాఠ్యాంశంగా పర్సనల్ ఇన్‌కంటాక్స్- కొత్త పన్ను విధానంలోని శ్లాబ్స్ ఆధారంగా టాక్స్ లెక్కించే విధానంపై వివరణ- 1000-1700E CE నాటి ఆలయాల ప్రాముఖ్యతను సిలబస్‌లో చేర్చిన NCERT

NCERT New Tax Regime
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 1, 2026 at 6:21 PM IST

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NCERT New Tax Regime : విద్యార్థులకు చిన్న వయసు నుంచే ఆర్థిక నిర్వహణపై అవగాహన కల్పించేలా నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ (NCERT) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు 9వ తరగతి పాఠ్య పుస్తకాల్లోని సిలబస్‌లో కీలక మార్పులు చేసింది. తొలిసారిగా 9వ తరగతి నుంచే వ్యక్తిగత ఆదాయ పన్ను (పర్సనల్ ఇన్‌కం టాక్స్) టాపిక్‌ను చేర్చింది. పన్నులను నిజాయతీగా, నిర్దిష్ట సమయంలోగా చెల్లించడం ప్రతి పౌరుడి ముఖ్యమైన బాధ్యత అనే సందేశాన్ని కూడా పాఠ్యపుస్తకంలో ప్రస్తావించింది . 'అండర్‌స్టాండింగ్ సొసైటీ: ఇండియా అండ్ బియాండ్- పార్ట్ 2) పేరుతో రూపొందించిన 9వ తరగతి సోషల్ సైన్స్ పుస్తకాన్ని మంగళవారం రోజు విడుదల చేశారు. కొత్త విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమై దాదాపు 6 నెలల తర్వాత ఈ పుస్తకం అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ పుస్తకంలోని మొదటి భాగాన్ని జూన్ నెలలోనే విడుదల చేశారు. మరోవైపు క్రీస్తు శకం 1000 నుంచి 1700 మధ్యకాలంలో భారతీయ దేవాలయాల ప్రాముఖ్యంపైనా ప్రత్యేక ఛాప్టర్‌ను NCERT తీసుకొచ్చింది.

కొత్త పన్ను విధానంలోనే టాక్స్ టాపిక్
వాస్తవానికి ఇన్‌కం టాక్స్ అనేది కాస్త క్లిష్టమైన సబ్జెక్ట్. ఆదాయాన్ని బట్టి ఎంత పన్ను పడుతుంది, తగ్గింపులు, మినహాయింపులు ఎలా ఉంటాయి, టీడీఎస్, టీసీఎస్, టాక్స్ ఫైలింగ్, రిఫండ్ ఇలా చాలా అంశాలు ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడు 9 వ తరగతి నుంచే విద్యార్థులు దీని గురించి తెలుసుకోనున్నారు. ఇక 9వ తరగతి విద్యార్థులు మొదటిసారిగా వాస్తవ పన్ను శ్లాబుల ఆధారంగా ఆదాయ పన్ను ఎలా లెక్కించాలో నేర్చుకునే అవకాశం పొందుతున్నారని NCERT చీఫ్ దినేశ్ ప్రసాద్ సక్లానీ తెలిపారు. ఇక్కడ కొత్త ఆదాయ పన్ను విధానంలోని టాక్స్ శ్లాబులను టేబుల్ రూపంలో ఇచ్చారు. వాటి ఆధారంగా ఒక వ్యక్తి చెల్లించాల్సిన పన్నును ఎలా లెక్కించాలో దశలవారీగా వివరించారు. అయితే పాత పన్ను విధానం గురించి ప్రస్తావించకపోవడం గమనార్హం. ప్రస్తుతం పాత, కొత్త రెండు రకాల పన్ను విధానాలు అమల్లో ఉన్నాయి. కానీ 2023, ఏప్రిల్ 1 నుంచే కొత్త పన్ను విధానాన్ని డిఫాల్ట్‌గా మార్చారు. అవసరమైతే పాత పన్ను విధానానికి మారొచ్చు.

డబ్బును నిర్వహించే ప్రయాణం చిన్నతనం నుంచే ప్రారంభమవుతుందని 'మేనేజింగ్ యువర్ పర్సనల్ ఫైనాన్సెస్' అనే అధ్యాయంలో వివరించారు. ఇక్కడ డబ్బును సమర్థంగా నిర్వహించడం అంటే ఎక్కువ సంపాదించడం మాత్రమే కాదని, ఖర్చు చేయడం, పొదుపు, పెట్టుబడులు, రిస్క్ నుంచి రక్షణ, బాధ్యతాయుతంగా లోన్లు తీసుకోవడం, పన్నులు చెల్లించడం వంటి అంశాల్లో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కూడా అందులో భాగమేనని ఈ పుస్తకంలో ప్రస్తావించారు. ఈ పుస్తకంలో ఆర్థిక నిర్వహణకు సంబంధించిన 'పిల్లర్స్ ఆఫ్ పర్సనల్ ఫైనాన్స్' అనే విభాగాన్ని కూడా చేర్చారు. దీంట్లో ఆదాయం (సంపాదన), బడ్జెటింగ్ (ఖర్చుల్ని ప్లాన్ చేసుకోవడం), పొదుపు (సేవింగ్స్), పెట్టుబడులు (సంపద సృష్టి కోసం), రక్షణ- రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ వంటి అంశాలను వివరించారు. చిన్న వయసులోనే పెట్టుబడులు ప్రారంభించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను 'పవర్ ఆఫ్ ఎర్లీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్' అనే ఛాప్టర్‌లో ప్రస్తావించారు. ఇందులో భాగంగా పెట్టుబడుల కోసం ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు, బాండ్లు, స్టాక్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వంటి ఆప్షన్ల గురించి వివరించింది.

పురాతన కాలంలో దేవాలయాల ప్రాముఖ్యంపైనా!
రెసిస్టెన్స్ అండ్ రెసిలియెన్స్ (1000- 1700 CE) అనే అధ్యాయంలో టెంపుల్స్: ది రెసిలెయెన్స్ ఆఫ్ సేక్ర్డ్ సైట్స్ పేరుతో ప్రత్యేక విభాగాన్ని చేర్చారు. ఇక్కడ క్రీస్తు శకం 1000 నుంచి 1700 మధ్య కాలంలో దేవాలయాల ప్రాముఖ్యత గురించి వివరించారు. ఆ సమయంలో దేవాలయాలు కేవలం ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలుగానే కాకుండా, రాజకీయం, ఆర్థిక, సామాజిక రంగాల్లో కూడా ఎలా అత్యంత కీలకంగా ఉండేవో వివరించారు. దీని గురించి కూడా 9వ తరగతి సోషల్ సైన్స్ పుస్తకంలోనే పేర్కొన్నారు. అప్పట్లో పాలకులు ఆలయాలకు విరాళాలు అందించడం ద్వారా తమ రాజకీయ అధికారాన్ని బలపర్చుకునేవారని ఇందులో వెల్లడించారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆలయ దేవతలను రాజ్యం, ప్రజలకు రక్షకులుగా భావించేవారని కూడా ఈ ఛాప్టర్‌లో వివరించారు. ఇంకా అప్పటి నుంచే ఆలయాలు భూముల్ని నిర్వహించడం, స్థానిక వ్యాపారులకు రుణాలు ఇవ్వడం, స్థానికంగా పన్నులు వసూలు చేయడం వంటి విధుల్ని నిర్వహించేవి. శిల్పులు, నృత్యకారులు, పూజారులు, సంగీత కళాకారులకు ఉపాధి కల్పించేవి.

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CLASS 9 PERSONAL FINANCE
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NCERT NEW TAX REGIME

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