'న్యూ ఇయర్​ లక్​తో లైఫ్​ ఛేంజ్​​'- రూ.1000 టికెట్​తో రూ.25 లక్షల లాటరీ

మీడియా ముందుకు రావడానికి నిరాకరించిన విజేత - కొత్త సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపిన లాటరీ బృందం

Person Won a Lottery Prize of Rs. 25 Lakh
Person Won a Lottery Prize of Rs. 25 Lakh (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 2, 2026 at 10:10 AM IST

Updated : January 2, 2026 at 10:33 AM IST

Person Won a Lottery Prize of Rs. 25 Lakh : న్యూ ఇయర్ మొదటి రోజే ఓ వ్యక్తి బంపర్ ఆఫర్​ను పొందాడు. కేవలం రూ.1,000ల టికెట్​తో రూ.25 లక్షల బహుమతిని సొంతం చేసుకున్నాడు. పంజాబ్​, రూప్​ నగర్​ జిల్లాలో అశోక లాటరీ దుకాణం నుంచి కొనుగోలు చేసిన 'గోల్డెన్​ లాటరీ' మొదటి బహుమతి పాతిక లక్షలను గెలుచుకుంది. ఈ టికెట్​ను విజేత డ్రా తీయడానికి కేవలం 45 నిమిషాల ముందు కొనుగోలు చేశాడు. 'నూతన సంవత్సర బంపర్ డ్రా'లో భాగంగా ఆ లాటరీ ఏర్పాటు చేసినట్లు అశోక లాటరీ బృందం తెలిపింది. నగదు గెలుచుకున్న విజేత తన గుర్తింపును రహస్యంగా ఉంచమని అశోక లాటరీ బృందాన్ని కోరాడు.

గత సంవత్సరం కూడా 3 పెద్ద బహుమతులు
గత సంవత్సరం కూడా దాదాపు లాటరీ దుకాణం మూడు పెద్ద లాటరీ బహుమతులను ప్రకటించారు. కొత్త సంవత్సరం మొదటి రోజున, మరొక పెద్ద బహుమతి ప్రకటించారు. గత సంవత్సరం ప్రకటించిన ముగ్గురి పేర్లలో, ఇద్దరు వ్యక్తులు మీడియా ముందుకు రాలేదు. వారి గుర్తింపులను రహస్యంగా ఉంచారు. కానీ ఒక వ్యక్తి ముందుకు వచ్చాడు.

నగర వాసులకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు
అశోక్ కుమార్, అతడి లాటరీ బృందం నగరవాసులకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. గత సంవత్సరం కూడా తమ దుకాణం నుంచి పెద్ద బహుమతిని గెలుచుకున్నారంటూ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. భవిష్యత్తులో కూడా కస్టమర్లు ఇంత పెద్ద ఆకర్షణీయమైన బహుమతులను పొందుతూనే ఉంటారని ఆ బృందం విశ్వాసం వ్యక్తం చేసింది. మొత్తం బృందం దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలిపి, వినియోగదారులందరికీ మంచి ఆరోగ్యం, ఆనందం, శ్రేయస్సు పురోగతిని కోరుకుంటున్నారు. అశోక లాటరీస్ రూప్‌నగర్ జిల్లాలో విశ్వసనీయంగా, ప్రముఖ ప్రభుత్వ లాటరీ అవుట్‌లెట్‌గా ఉందని కూడా వారు చెప్పారు. అశోక లాటరీ టిక్కెట్ల కొనుగోలుదారు అశోక్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, "ఈ బహుమతి చివరి మూడు టిక్కెట్ల నుంచి గెలుచుకుంది. ఈ టికెట్‌ను విజేత డ్రాకు 45 నిమిషాల ముందు రూ. 1000 కు కొనుగోలు చేశాడు" అని అన్నారు.

మరోవైపు, మూడు కోట్ల లాటరీ
పంజాబ్​లోని లుథియానా జిల్లా జాగ్రాన్​ గ్రామానికి చెందిన మహేశ్వరి సాహ్నికి ఇటీవల మూడు కోట్ల రూపాయల లాటరీ వరించింది. సాహ్నిది చాలా పేద కుటుంబం. పెళ్లి అయిన కొన్ని నెలలకే సాహ్నిని తన భర్త వదిలివేశాడు. దీంతో ఆమె ఇతరుల ఇళ్లలో పని చేసుకుంటూ తన పిల్లలను పోషించుకుంటోంది. ప్రస్తుతం మహేశ్వరి తన అమ్మ వాళ్లింట్లో పిల్లలతో కలసి ఉంటోంది. సాహ్ని కుమారుడు చనిపోయాడు. అలాంటి ఇబ్బందుల్లో ఉన్న మహిళకు లాటరీ తగలడం అదృష్టమనే చెప్పాలి.

అవే మా జీవితానికి ఆనంద క్షణాలు
"నవంబర్​ 22 సాయంత్రం 6 గంటలకు మేం కొన్న నాలుగు లాటరీ టికెట్లలో ఒక దానికి​ ప్రైజ్​ వచ్చిందని తెలిసింది. దీనితో మా కుటుంబం అంతా సంతోషంలో మునిగిపోయింది. ఆ క్షణాలు మేం ఎప్పటికీ మరచిపోలేం. అవే మా జీవితానికి ఆనంద క్షణాలు" అని సాహ్ని తన అనుభవాలను మీడియాతో పంచుకుంది. లుథియానాలోని ఫేమస్ గాంధీ బ్రదర్​ లాటరీ షాప్​ నుంచి 4 టికెట్లను నవంబర్​ 10 తేదీన సాయంత్రం కొనుగోలు చేసినట్లు సాహ్ని తెలిపింది. "మేం కొన్న ఈ నాలుగు టికెట్లే మా జీవితాన్ని మారుస్తాయని మేము ఊహించలేదు" అని పేర్కొంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

