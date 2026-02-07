ETV Bharat / bharat

'భారత పౌరసత్వం' పొందిన బ్రిటీష్​ మహిళ- అది కూడ 80 ఏళ్ల వయసులో- ఆమె పద్మశ్రీ గ్రహీత కూడా!

తాత డైరీ చదివి, భారత్​పై మక్కువ పెంచుకొన్న మహిళ- 27 వయసులో వచ్చిన భారత్​కు రాక- నాలుగు దశాబ్దాలుగా కేరళ ఆచారాలు, సంప్రదాయాలపై పరిశోధన!

Foreigner Becomes An Indian Citizen
Foreigner Becomes An Indian Citizen (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 7, 2026 at 10:02 PM IST

Pepita Becomes An Indian Citizen : విదేశీయులు మన భారత దేశ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, ఆచార, వ్యవహారాల పట్ల ఆసక్తి చూపిస్తుండడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. కొందరు మన దేశ చారిత్రాత్మకమైన ప్రదేశాల్లో పర్యటిస్తూ, ఆశ్చర్యంలో మునిగి తేలుతుంటారు కూడా! కానీ పర్యటన కోసం వచ్చిన వాళ్లు తిరిగి తమ స్వదేశానికి వెళ్లిపోతూ ఉంటారు. కానీ కొంతమంది మాత్రం ఇక్కడే ఉండిపోవాలని అనుకుంటారు. ఇక్కడి సంప్రదాయాలతో పాటుగా మమేకమైపోతారు. ఆ కోవకు చెందిన వారే 'పెపితా సేథ్'. ఇంతకీ ఆమె ఎందుకు భారతదేశానికి వచ్చింది? తిరిగి వెళ్లకుండా ఇక్కడే ఉండడానికి గల కారణాలేెంటి? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

స్టోరీలోకి వెళితే
పెపితా సేథ్​ లండన్​లోని సఫోల్క్​లో జన్మించారు. బ్రిటిష్​ సైనికుడిగా పనిచేసిన తన తాత డైరీ​ చదవడం ద్వారా భారత దేశం గురించి ఆమె తెలుసుకున్నారు. 1857 నాటి భారత్​ గురించి చదవి, ఎలాగైనా ఇండియాకు రావాలని అనుకున్నారు. దీనితో తన 27 ఏళ్ల వయసులో ఆమె భారత్​లోని కేరళకు వచ్చారు. అక్కడ జరుపుకునే పండుగలు, ఆచార, వ్యవహారాలు, సంప్రదాయాలు, ఏనుగులను చూసి ఆమె ముగ్ధులయిపోయారు. ఇక్కడే తన జీవితం అని అనుకున్నారు. కేరళలోని త్రిస్సూర్​లో ఉంటూ, గత నాలుగు దశాబ్దాలుగా ఆమె కేరళ ఆచార, సంప్రదాయలపై చాలా పరిశోధన చేశారు. గురువాయూర్ గుడి ఆచారాలను నిశితంగా అధ్యయనం చేయడానికి, ఆలయ ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించడానికి అనుమతి పొందిన విదేశీయులలో ఒకరుగా పెపితా నిలిచారు.

గురువాయూర్​ ఆలయంలో ఓ ఏనుగు మదంతో (మద జలం కారుతున్నప్పుడు ఏనుగులు విపరీతమైన కోపంతో, మొండిగా ప్రవర్తిస్తాయి. ఈ సమయంలో అవి తమ మావటి మాట కూడా వినవు) అదుపు తప్పి బురద, తాటి ఆకులను విసురుతున్నపుడు ఆమె తీసిన ఫొటో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎంతో ఆదరణ పొందింది.

ఆలయాల ఆచారాలపై పుస్తకం
1981లో, హిందూ ఆచారాల ప్రకారం కేరళలోని దేవాలయాలోకి ప్రవేశించడానికి ఆమె అనుమతి పొందింది. గురువాయూర్​ ఆలయ ఆచారాలపై ఆమె అనేక ఏళ్లపాటు పరిశోధనలు చేసి 'హెవెన్​ ఆఫ్ ఎర్​: ది యూనివర్స్​ ఆఫ్​ కేరళాస్​ గురువాయూర్ టెంపుల్' అనే పుస్తకాన్ని వెలువరించారు. ఆమె ఉత్తర కేరళలోని తెయ్యమ్​ సంప్రదాయాలు, మరుమక్కథయ్యాం వ్యవస్థ (మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ) గురించి కూడా లోతైన అధ్యయనం చేశారు. కేరళలో పూర్వం కొన్ని రాజకీయ కుటుంబాలలో తల్లి నుంచి ఆస్తి కూతురికి, అక్కాచెల్లెళ్ల పిల్లలకి వచ్చేది- ఇదే మరుమక్కథయ్యం వ్యవస్థ.

భారత పౌరురాలిగా
2012లో పెపితా పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. తన కెమెరాతో, రచనలతో కేరళ కళలను బంధించి, వాటికి ప్రపంచవాప్యంగా సాంస్కృతిక గుర్తింపు లభించేలా చేశారు. త్రిస్సుర్​ కలెక్టరేట్​లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్​ అర్జున్​ పాండ్యన్​ చేతుల మీదుగా ఆమె తన 80 ఏళ్ల వయసులో భారత పౌరసత్వాన్ని అందుకున్నారు. 'తను ఎంతగానో ప్రేమించిన భారత్-​ తనను కూతురుగా స్వీకరించినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందని, తిరిగి వెళ్లవలసిన అవసరం లేదు' అంటూ ఆనందాన్ని వ్యక్తపరిచారు.

పెపితాకు భారత్ పౌరసత్వం పత్రాలను అందజేయడం ఒక అరుదైన క్షణమని జిల్లా కలెక్టర్ అర్జున్​ పాండ్యన్​ అభివర్ణించారు. కలెక్టరేట్​లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో అసిస్టెంట్​ కలెక్టర్​ స్వాతి మోహన్​ రాథోడ్​ కూడా పాల్గొన్నారు. పెపితా ఈ సందర్భంగా 'ఇన్​ గాడ్స్​ మిర్రర్​: ది థెయ్యమ్స్​ ఆఫ్​ మలబార్​'అనే పుస్తకాన్ని కలెక్టర్​కు ఇచ్చారు. రిచర్డ్​ అటెన్​బరో తీసిన 'గాంధీ' చిత్రంలో జవహర్​లాల్ నెహ్రు పాత్రను పోషించిన నటుడు రోషన్ సేథ్​ను ఆమె వివాహం చేసుకున్నారు.

అక్షయ్​ కుమార్​కు భారత పౌరసత్వం
ఇంతకు ముందు బాలీవుడ్​ స్టార్​ హీరో అక్షయ్​ కుమార్ కూడా ఇలానే​ భారత పౌరసత్వాన్ని పొందారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజు ఆయన ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు. 'మనసు, పౌరసత్వం రెండూ హిందుస్థాన్​వే. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు! జై హింద్!' అంటూ నెట్టింట ఓ పోస్ట్​ పెట్టారు. దీన్ని చూసిన ఆయన అభిమానులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే గతంలో తనకు కెనడా పౌరసత్వం ఉందన్న విషయాన్ని అక్షయ్‌ వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే 2019లోనే తాను పాస్​పోర్ట్​కు దరఖాస్తు చేసుకున్నారని, కొవిడ్​ కారణంగా ఆయనకు రెండున్నరేళ్లు ఆలస్యంగా పౌరసత్వం వచ్చినట్లు అక్షయ్ వెల్లడించారు.

'ఫారిన్ పాస్​పోర్ట్స్​' కోసం అర్రులు చాస్తున్న సంపన్న భారతీయులు- ఎందుకంటే?

'పౌరసత్వం రాకుండానే సోనియా పేరు ముందే ఓటర్ లిస్ట్​లో ఎలా?'- కేసు నమోదు చేయాలని పిటిషన్

