SIR జనం ఉసురు తీస్తోంది- ఇప్పటికే 50 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు: సీఎం మమత
'ఎస్ఐఆర్' పేరుతో అనవసరంగా ప్రజలను వేధిస్తున్నారు- దేశ పౌరసత్వానికి, ఓటు హక్కుకు సంబంధమేంటి- బెంగాలీ ముస్లింలను బంగ్లాదేశీల్లా చూస్తున్నారంటూ మండిపాటు
Published : December 29, 2025 at 10:13 PM IST
Mamata Slams SIR : బంగాల్లో జరుగుతున్న ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ(ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియపై సీఎం మమతా బెనర్జీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎన్నికల సంఘం నిర్వహిస్తున్న ఆ ప్రక్రియ వల్ల చాలా మంది అనవసర వేధింపులకు గురవుతున్నారని, ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని ఆమె ఆరోపించారు. నవంబరు 4న బెంగాల్లో ఎస్ఐఆర్ మొదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 50 మందికిపైగా ఆత్మహత్య లేదా మానసిక ఆందోళనతో ప్రాణాలు కోల్పోయారని మమత వెల్లడించారు. ప్రజల ఉసురు తీసేలా ఉన్న ఎస్ఐఆర్ పక్షాన తాము నిలిచేది లేదన్నారు. దేశ పౌరసత్వానికి, ఓటు హక్కుకు సంబంధం ఏమిటని దీదీ ప్రశ్నించారు. కోల్కతాలోని న్యూ టౌన్లో దుర్గామాతకు అంకితమిస్తూ 'దుర్గా ఆంగన్' పేరుతో ఒక సాంస్కృతిక వేదికను నిర్మిస్తున్నారు. సోమవారం రోజు 'దుర్గా ఆంగన్' భవన కాంప్లెక్స్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం సీఎం మమత ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
బెంగాలీ ముస్లింలను బంగ్లాదేశీల్లా చూస్తున్నారు
కొందరు బెంగాలీ మాట్లాడే వాళ్లకు కనీసం హోటళ్లలో రూంలు ఇవ్వడం లేదని, వాళ్లపై బంగ్లాదేశీలు అనే ముద్ర వేస్తున్నారని మమతా బెనర్జీ మండిపడ్డారు. అఖండ భారత్ విభజనకు ముందు బంగ్లాదేశ్, భారత్ కలిసే ఉండేవనే విషయాన్ని అందరూ గుర్తుంచుకోవాలని సీఎం హితవు పలికారు. బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో బెంగాలీ మాట్లాడే ముస్లింలను బంగ్లాదేశీలు అనేలా అనుమానపు చూపులు చూస్తున్నారని, ఈవిధమైన బెదిరింపు ధోరణి సరికాదన్నారు.
నేనొక లౌకికవాదిని
"వాస్తవానికి నేనొక లౌకికవాదిని. బుజ్జగింపు రాజకీయాలు చేస్తాననే ఆరోపణలన్నీ అవాస్తవాలు. వివక్ష చూపకుండా, అన్ని వర్గాల ప్రజలు నిర్వహించే కార్యక్రమాల్లోనూ పాల్గొంటాను. నేను గురుద్వారా సందర్శనకు వెళ్లినప్పుడు వాళ్లు(బీజేపీ) ఏమీ విమర్శించరు. కానీ ఈద్ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొంటే మాత్రం నన్ను విమర్శిస్తారు. నేను అన్ని మతాల వారిని ఒకే చూపుతో చూస్తాను. గురుద్వారాకు వెళ్లినప్పుడు నా తలను స్కార్ఫ్తో కప్పుకుంటాను. రంజాన్ వేళ ఇఫ్తార్ విందుకు హాజరైనప్పుడు నా తలను స్కార్ఫ్తో కప్పుకుంటే వాళ్లకు(బీజేపీ) ఏమవుతోంది? నేను అన్ని మతాలు, కులాలు, తెగల సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తాను. నాది మానవతా సిద్ధాంతం. నేను వాళ్లను(బీజేపీని) సహిస్తున్నాను. కానీ సహనానికి ఒక హద్దు అనేది ఉంటుంది. బెంగాల్లో ప్రజల ప్రజాస్వామిక హక్కుల పరిరక్షణ కోసం నా పోరాటం కొనసాగుతుంది. అందుకోసం అవసరమైతే మా ప్రాణాలనైనా త్యాగం చేస్తాం" అని సీఎం మమతా బెనర్జీ తెలిపారు. అయితే ఈ విమర్శల్లో ఎక్కడా బీజేపీ అనే పదాన్ని దీదీ వినియోగించలేదు.
జనవరి రెండోవారంలో మహాకాళ్ ఆలయ శంకుస్థాపన
"రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద మహాకాళ్ ఆలయ నిర్మాణానికి జనవరి రెండోవారంలో సిలిగురిలో శంకుస్థాపన చేస్తా. ఆలయ నిర్మాణానికి అవసరమైన నిధులను సిద్ధం చేశాం. ఆలయానికి కేటాయించిన స్థలాన్ని ఇప్పటికే నేను తనిఖీ చేశాను. 'దుర్గా ఆంగన్' శంకుస్థాపన పూజ చేస్తున్న టైంలోనే మహాకాళ్ ఆలయ శంకుస్థాపన తేదీపై ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను. జనవరి రెండోవారంలోనే ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తాం. దీనితో ముడిపడిన ఏర్పాట్లు ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం వైపు నుంచి శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఆలయ నిర్మాణ వివరాలపై లోతుగా చర్చించి, కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు త్వరలోనే మహాకాళ్ ఆలయ ట్రస్టు సమావేశం జరుగుతుంది" అని సీఎం మమత ప్రకటించారు. బెంగాల్లో ఆధ్యాత్మిక టూరిజంను పెంచాలనే లక్ష్యాన్ని సీఎం మమత పెట్టుకున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఈ ఏడాది అక్టోబరులో సిలిగురి పర్యటన సందర్భంగా భారీ మహాకాళ్ ఆలయాన్ని నిర్మిస్తామని ఆమె ప్రకటించారు. 2026 సంవత్సరంలో బెంగాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇందుకు సరిగ్గా కొన్ని నెలల ముందు కొత్త ఆలయాల నిర్మాణ అంశాన్ని దీదీ తెరపైకి తీసుకురావడం గమనార్హం.