వందేళ్లైనా జంగల్‌ రాజ్యాన్ని బిహార్‌ ప్రజలు మరిచిపోరు : ప్రధాని మోదీ

బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలను ఉద్దేశించి ఆడియో కాన్ఫరెన్స్‌లో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ

PM Modi Bihar Election : బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఆ రాష్ట్ర చరిత్రలో కొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖిస్తాయని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వ్యాఖ్యానించారు. అందులో యువత ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. విపక్షాలు చేసిన పాపాలను ఎంత దాచాలని చూసినా, జంగల్‌ రాజ్యాన్ని వందేళ్లైనా బిహార్‌ ప్రజలు మరిచిపోరని వెల్లడించారు. బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలను ఉద్దేశించి ఆడియో కాన్ఫరెన్స్‌లో మాట్లాడిన ప్రధాని, జంగిల్‌ రాజ్యంలో జరిగిన ఆకృత్యాలను యువతకు వృద్ధులు చెప్పాలని బీజేపీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు. బిహార్‌లోని సోదరి సోదరమణుల కంటే బాగా ప్రజల ఓటు శక్తిని ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారని వివరించారు. బిహార్‌లోని ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేలా చైతన్యపరచాలని యువతకు మోదీ విజ్ఞప్తి చేశారు. విపక్షాల కూటమి గఠ్‌ బంధన్‌ కాదని, నేరస్థుల బంధన్‌ అని విమర్శించారు. విపక్ష కూటమిలో దిల్లీ, బిహార్‌లోని నేతలందరూ బెయిల్‌పై ఉన్నారని మోదీ దుయ్యబట్టారు.

"2014లో డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం వచ్చాక బిహార్​లో అభివృద్ధి పనుల్లో కొత్త ఉత్సాహం వచ్చింది. విద్యుత్ సరఫరా చాలా మెరుగుపడింది. సరిపడా విద్యుత్​ ఉంటే పరిశ్రమలు, వ్యాపారం పెరిగి నిరుద్యోగులకు అవకాశాలు వస్తాయి. బిహార్​లోని ప్రతి రంగంలో అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయి. ఆస్పత్రులు, పాఠశాలలు నిర్మిస్తున్నారు. కొత్త రైల్వే మార్గాలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. వీటన్నింటికి ప్రధాన కారణం బిహార్​లో సుస్థిర ప్రభుత్వం ఉండడం. స్థిరమైన ప్రభుత్వాలు ఉన్నప్పుడే అభివృద్ధి పుంజుకుంటుంది. బిహార్​లో టెక్నాలజీ, స్టార్టప్​ హబ్​లో ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది. బిహార్​ యువత ఇతర రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్లడం తగ్గుతుంది. అయోధ్యలో రామమందిరం నిర్మించాం. శత్రువులపై ఆపరేషన్​ సిందూర్​ చేపట్టాం. నక్సలిజం అంతం దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నాం. ఇదంతా మీరు వేసిన ఒక్క ఓటుతోనే సాధ్యం. ఆ ఓటుతోనే ఇవన్నీ చేయగలిగాం."

--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

"అనేక దశాబ్దాలుగా దేశంలో, బిహార్​లోని ప్రజలను నక్సలిజం ఇబ్బందులకు గురి చేసింది. మావోయిస్టుల సాయంతో ఎన్నికల్లో గెలిచారు. బిహార్​ అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడ నక్సలిజం కీలక పాత్ర పోషించింది. పాఠశాలలు, కాలేజీలు, ఆస్పత్రులు తెరిచేందుకు నక్సలైట్లు అనుమతించలేదు. అప్పటికే ఉన్న వాటిని సైతం కూల్చివేశారు. పరిశ్రమలు వచ్చేందుకు అనుమతించలేదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల నుంచి బిహార్​ను బయటకు తెచ్చేందుకు చాలా కష్టపడుతున్నాం. 2014 నుంచి తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాం. బిహార్​ను జంగిల్​ రాజ్​ అంధకారం నుంచి ఎన్​డీఏ బయటకు తెచ్చి అభివృద్ధి చేసింది. నక్సలిజాన్ని అంతం చేసే దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నాం. బిహార్​ యువత భవిష్యత్​ను కాపాడడం మా కర్తవ్యం. దాని కోసం మేము చాలా పట్టుదలతో పనిచేస్తున్నాం." అని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.

బిహార్‌లో మళ్లీ ఎన్డీఏ అధికారంలోకి వస్తే మహిళ సాధికారతలో కొత్త యుగం ప్రారంభమవుతుందని పేర్కొన్నారు. జంగిల్ రాజ్​లో మహిళలను నాలుగు గోడల మధ్యలో ఉంచారని ఆరోపించారు. అందుకే వారిని అధికారం నుంచి దూరంగా ఉంచడం చాలా ముఖ్యమని అన్నారు. తమ పాలనలో కోటి మందికి పైగా మహిళలు రూ. 10వేలు అందుకుని వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారని గుర్తు చేశారు. ఇంకా అందుకోని మహిళల పేర్లు తీసుకుని వారితో చర్చించాలని పార్టీ శ్రేణులకు సూచించారు. నవంబర్​ 14న ప్రభుత్వం వచ్చాక వారందరికీ ఇస్తామని హామీ ఇవ్వాలని తెలిపారు.

