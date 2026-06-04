హిమాలయన్ వయగ్రా కిలో రూ.20 లక్షలు- దీని సేకరణకు 15వేల మంది వేట షురూ!
హిమాలయ ప్రాంతాల్లో విలువైన ఔషధ సంపదగా గుర్తింపు పొందిన హిమాలయన్ వయగ్రా- దీన్ని సేకరించడం కోసం రెండు నెలల పాటు పర్వత ప్రాంతాల్లో బస
Published : June 4, 2026 at 9:05 PM IST
Himalayan Viagra Uses In Telugu : 'హిమాలయన్ వయాగ్రా' అనే పదం మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? అసలు అది ఒకటి ఉందన్న విషయం మీకు తెలుసా? హిమాలయన్ వయాగ్రా అనేది ఒక అద్భుతమైన మూలిక. ఇది ఉత్తరాఖండ్లోని హిమాలయాల్లో దాదాపు 3000 మీటర్లు కంటే ఎత్తైన ప్రాంతంలో కనిపిస్తోంది. ఇది ఎంత ఎత్తులో ఉందో, దాని ధర కూడా అంతే టాప్లో ఉంది. అంతేకాదు, దీన్ని సేకరించడం కోసం దాదాపు 15వేల మంది, నిత్యావసర వస్తువులతో సహా అది ఉండే ప్రాంతానికి వెళ్తారంట. మరి దీని వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేంటో? దేని కోసం దీనిని ఉపయోగిస్తారో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ప్రజల ఏడాది ఆదాయానికి ప్రధాన వనరు!
ఉత్తరాఖండ్ హిమాలయ ప్రాంతాలు ప్రకృతి ప్రసాదించిన అరుదైన ఔషధ సంపదకు నిలయం. వాటిలో అత్యంత విలువైన ఔషధ సంపదగా గుర్తింపు పొందిందే ఈ హిమాలయన్ వయగ్రా. దీన్ని 'కీడా జడీ' లేదా 'యార్సా గుంబా' అని కూడా పిలుస్తారు. అయితే, ఈ అరుదైన జీవ ఔషధ సంపద కోసం ప్రతి ఏడాది వేలాది మంది గ్రామస్థులు ఎత్తైన హిమాలయ పర్వత ప్రాంతాలకు తరలిపోతుంటారు. తాజాగా మంచు కరుగుతుండటంతో ఈ ఏడాది యార్సా గుంబా సేకరణ సీజన్ ప్రారంభమైంది. ఇది ఆయా ప్రాంతాల ప్రజల ఏడాది ఆదాయానికి ప్రధాన ఆధారం. సీజన్లో లభించే యార్సా గుంబా అమ్మకాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం అనేక కుటుంబాల ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది. అందుకే వాతావరణం అనుకూలించగానే గ్రామస్థులు టెంట్లు, ఆహార సామగ్రి, వెచ్చని దుస్తులు, వంట సామగ్రితో పాటు అవసరమైన ఇతర వస్తువులను తీసుకుని పర్వత ప్రాంతాలకు చేరుకుంటారు.
ఉత్తరాఖండ్లోని సరిహద్దు జిల్లా పిథోరాగఢ్లో ధార్చులా, మున్స్యారీ ప్రాంతాల ఎత్తైన హిమాలయ బుగ్యాల్లో ఈ కీడా జడీ లభిస్తుంది. సాధారణంగా ఏప్రిల్, మే నెలల్లో మంచు కరుగుతుండటంతో యార్సా గుంబా వేట ప్రారంభమవుతుంది. అయితే ఈ ఏడాది ఏప్రిల్, మే నెలల్లో కూడా భారీగా మంచు కురవడంతో సీజన్ ఆలస్యమైంది. ప్రస్తుతం మంచు కరుగుతుండటంతో గ్రామస్థులు పెద్దఎత్తున బుగ్యాల్ల ప్రాంతం వైపు బయలుదేరారు. ఇప్పటికే దీన్ని సేకరించడానికి 15 వేల మందికి పైగా మహిళలు, పురుషులు పయనమయ్యారు. తాత్కాలిక శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసుకుని యార్సా గుంబా కోసం అన్వేషణ ప్రారంభించారు. గుడారాలు, రేషన్, పాత్రలు, వెచ్చని బట్టలు, ఇతర నిత్యావసర వస్తువులను వెంట తీసుకువెళ్తారు.
అసలు యార్సా గుంబా ఎలా ఏర్పడుతుంది?
దీన్ని ఇంగ్లీష్లో కేటర్పిల్లర్ ఫంగస్ లేదా కార్డిసెప్స్ అని పిలుస్తారు. శీతాకాలంలో నేలలో ఉండే ఒక ప్రత్యేక పురుగు లార్వాలో 'ఓఫియోకార్డిసెప్స్ సినెన్సిస్' అనే ఫంగస్ ప్రవేశిస్తుంది. ఆ ఫంగస్ క్రమంగా లార్వాను ఆక్రమించి, దాని తల భాగం నుంచి గడ్డి మొలకలా బయటకు పెరుగుతుంది. మంచు కరిగిన తర్వాత నేలపై కనిపించే ఆ చిన్న మొలకను గుర్తించి జాగ్రత్తగా తవ్వి బయటకు తీస్తారు. కింద భాగంలో పురుగు, పైభాగంలో ఫంగస్ ఉండటంతో దీనిని స్థానికంగా 'కీడా జడీ'గా పిలుస్తారు.
దీన్ని వల్ల ఉపయోగాలేంటి?
అయితే, ప్రపంచ మార్కెట్లో యార్సా గుంబాకు భారీ డిమాండ్ ఉంది. ముఖ్యంగా చైనాలో దీనితో ఔషధాలు, టానిక్లు తయారు చేస్తారు. అలాగే, అలసట, మూత్రపిండాల వ్యాధులను తగ్గించడానికి, లైంగిక సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి ఉపయోగిస్తారు. దీనికి చైనాలో అత్యధిక గిరాకీ ఉంది. ప్రస్తుతం పిథోరాగఢ్ ప్రాంతంలో కిలో యార్సా గుంబా ధర రూ.15 లక్షల వరకు పలుకుతోంది. నాణ్యతను బట్టి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధర రూ.20 లక్షల వరకు ఉంది. భారతదేశంలో దీని వినియోగం పరిమితంగానే ఉన్నప్పటికీ, నేపాల్ మార్గంగా చైనా మార్కెట్లకు పెద్దఎత్తున చేరుతోంది.
కీడా జడీ వేటలో రెండు నెలలపాటు
ఈ అరుదైన ఔషధం గురించి మున్స్యారీకి చెందిన దేవేంద్ర సింగ్ మాట్లాడారు. యార్సా గుంబా లభించే ప్రాంతాలకు గ్రామస్థులు ప్రతి ఏడాది సామూహికంగా వెళ్తారని తెలిపారు. అక్కడ ఒకటి రెండు రోజులు కాకుండా, దాదాపు ఒకటిన్నర నుంచి రెండు నెలల వరకు ఉండాల్సి వస్తుందని చెప్పారు. అందుకే అవసరమైన అన్ని వస్తువులను వెంట తీసుకెళ్తారని పేర్కొన్నారు. అయితే యార్సా గుంబాను గుర్తించడం అంత సులభం కాదు. మంచు కరిగిన తర్వాత నేలపై అత్యంత సన్నని భాగం మాత్రమే కనిపిస్తుంది. దానిని గుర్తించడానికి గంటల తరబడి వంగి గడ్డి, మట్టిని జాగ్రత్తగా పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది. కనిపించిన వెంటనే ప్రత్యేకమైన పరికరంతో నెమ్మదిగా తవ్వి బయటకు తీస్తారు. విరిగిపోతే నాణ్యత తగ్గిపోవడంతో మార్కెట్ విలువ కూడా పడిపోతుంది.
ఇదిలా ఉండగా, మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు యార్సాగుంబా ఉత్పత్తిపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గతంలో నవంబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు భారీగా మంచు కురిసి, మార్చి నుంచే కరగడం ప్రారంభమయ్యేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు. కానీ ఇటీవలి కాలంలో ఏప్రిల్, మే నెలల్లో కూడా మంచు కురుస్తుండటంతో ఆలస్యం అయిందని, ఫలితంగా జూన్లో సీజన్ ప్రారంభమయ్యిందని చెప్పారు.
మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఉత్తరాఖండ్లో కీడా జడీ వెలికితీతకు సంబంధించి ఒక విధానం ఉంది. దీన్ని వెలికితీసేందుకు ఆయా జిల్లాల డీఎఫ్ఓలు ఇచ్చిన అనుమతి పత్రం ఆధారంగా స్థానిక నివాసితులు లేదా అటవీ పంచాయతీ సభ్యులు వెలికితీస్తారు. కీడా జడీ అనియంత్రిత దోపిడీని, అక్రమ అమ్మకాలను అరికట్టడానికి, ప్రభుత్వం నిరంతరం శాటిలైట్ మ్యాపింగ్, కఠినమైన అనుమతి నిబంధనలను అమలు చేస్తోంది.
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