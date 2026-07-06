ETV Bharat / bharat

'ఈ గౌరవాన్ని మా దేశ ప్రజలు ఎప్పటికీ మర్చిపోరు'- ఖమేనీ అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్నందుకు భారత్‌కు ఇరాన్ థ్యాంక్స్

భారత్‌పై ఇరాన్ ప్రశంసలు- ఇరాన్ దివంగత సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ అంత్యక్రియల్లో ఇండియా పాల్గొనడంపై హర్షం- ఈ చర్య ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న చారిత్రక, సాంస్కృతిక సంబంధాలను తెలియజేస్తోందని వెల్లడి

India Attend Khamenei Funeral
Minister of state for external affairs Pabitra Margherita and Bihar Governor Lieutenant General (Retired) Syed Ata Hasnain represented India at Ayatollah Khamenei's funeral (Photo: x/@Iran_in_India)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 6, 2026 at 9:35 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

India Attend Khamenei Funeral : ఇరాన్ దివంగత సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలలో పాల్గొన్నందుకు భారత ప్రభుత్వానికి, దేశ ప్రజలకు ఇండియాలోని ఇరాన్ రాయబార కార్యాలయం కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. ఈ చర్య ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న లోతైన చారిత్రక, సాంస్కృతిక, మానవ సంబంధాలను ప్రతిబింబిస్తుందని పేర్కొంది. జాతీయ సంతాప సమయంలో ఇరాన్ ప్రజల పట్ల పరస్పర గౌరవం, హృదయపూర్వక సంఘీభావానికి ఇది ఒక శక్తివంతమైన వ్యక్తీకరణగా కూడా నిలిచిందని అభిప్రాయపడింది. ఈ మేరకు భారత్‌లోని ఇరాన్ ఎంబసీ 'ఎక్స్‌'లో పోస్ట్ పెట్టింది.

TAGGED:

INDIA IRAN RELATIONS
KHAMENEI FUNERAL PRAYER
PEZESHKIAN ON KHAMENEI FUNERAL
INDIA ATTEND KHAMENEI FUNERAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.