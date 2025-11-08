ETV Bharat / bharat

బిహార్​కు తుపాకుల రాజ్యం వద్దు- పిల్లల మెదళ్లలో నిషం నింపుతున్నారు- ఆర్జేడీపై ప్రధాని మోదీ ధ్వజం

బిహార్​లోని సీతామర్హిలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ

Modi Bihar Visit
Modi Bihar Visit (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 8, 2025 at 12:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Modi Bihar Visit : బిహార్‌కు తుపాకుల ప్రభుత్వం అక్కర్లేదంటూ మహాగఠ్‌బంధన్‌పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మండిపడ్డారు. రాష్ట్ర ప్రజలు అలాంటి ప్రభుత్వాన్ని కోరుకోవడం లేదని తెలిపారు. ప్రతిపక్ష నాయకులకు నిద్రలేని రాత్రులు ఇస్తున్నారని అన్నారు. ఈ మేరకు సీతామర్హిలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న మోదీ, వేదికపై పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారిన ఓ వీడియోలో బాలుడు మాట్లాడిన విషయంపై పరోక్షంగా స్పందించారు.

తాము విద్యార్థులకు ల్యాప్​టాప్స్​, ఫుట్‌బాల్‌లు, హాకీ స్టిక్‌లను అందిస్తున్నామని మోదీ తెలిపారు. కానీ ప్రజలకు రివాల్వర్లు ఇవ్వడం గురించి ఆర్జేడీ మాట్లాడుతుందని దుయ్యబట్టారు. పిల్లలను గ్యాంగ్​స్టర్లుగా మార్చేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించారు. వారి మెదళ్లలో విషం నింపుతున్నారని విమర్శించారు.

TAGGED:

MODI BIHAR VISIT
MODI IN BIHAR
BIHAR POLLS 2025
BIHAR POLLS MODI RJD
MODI BIHAR VISIT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

సరికొత్తగా " ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి" - పల్లీ కారంతో చేసుకుంటే నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.