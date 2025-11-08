బిహార్కు తుపాకుల రాజ్యం వద్దు- పిల్లల మెదళ్లలో నిషం నింపుతున్నారు- ఆర్జేడీపై ప్రధాని మోదీ ధ్వజం
బిహార్లోని సీతామర్హిలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ
Published : November 8, 2025 at 12:34 PM IST
Modi Bihar Visit : బిహార్కు తుపాకుల ప్రభుత్వం అక్కర్లేదంటూ మహాగఠ్బంధన్పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మండిపడ్డారు. రాష్ట్ర ప్రజలు అలాంటి ప్రభుత్వాన్ని కోరుకోవడం లేదని తెలిపారు. ప్రతిపక్ష నాయకులకు నిద్రలేని రాత్రులు ఇస్తున్నారని అన్నారు. ఈ మేరకు సీతామర్హిలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న మోదీ, వేదికపై పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారిన ఓ వీడియోలో బాలుడు మాట్లాడిన విషయంపై పరోక్షంగా స్పందించారు.
తాము విద్యార్థులకు ల్యాప్టాప్స్, ఫుట్బాల్లు, హాకీ స్టిక్లను అందిస్తున్నామని మోదీ తెలిపారు. కానీ ప్రజలకు రివాల్వర్లు ఇవ్వడం గురించి ఆర్జేడీ మాట్లాడుతుందని దుయ్యబట్టారు. పిల్లలను గ్యాంగ్స్టర్లుగా మార్చేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించారు. వారి మెదళ్లలో విషం నింపుతున్నారని విమర్శించారు.
