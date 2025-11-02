ETV Bharat / bharat

వెజిటేరియన్ విలేజ్: ఆ ఊరిలో అందరూ శాకాహారులే- మాంసం ముట్టకోరు- ఎందుకో తెలుసా?

ఆ గ్రామంలో మాంసాహారం వండరు, తినరు- పిల్లలకు స్కూల్​లో గుడ్డుకు బదులుగా ఫ్రూట్స్

Vegetarian Village In Jharkhand
Vegetarian Village In Jharkhand (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 2, 2025 at 5:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vegetarian Village In Jharkhand : మన దేశంలో ఏ ఊరు తీసుకున్నా శాకాహారం, మాంసాహారం తినే రెండు రకాల మనుషులు ఉంటారు. అయితే ఇటీవల కాలంలో సమాజంలో ఆహారపు అలవాట్లలో గణనీయమైన మార్పు వచ్చింది. మాంసం వినియోగం పెరిగింది. దీంతో వెజిటేరియన్స్ తగ్గి, నాన్​వెజిటేరియన్స్ పెరిగిపోతున్నారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఒకరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, ఓ కుటుంబం కూడా కాదు, ఏకంగా ఊరు ఊరంతా శాకాహారులుగా ఉన్నారంటే ఎవరైనా నమ్ముతారా? అవునండి మీరు విన్నది నిజమే. ఝార్ఖండ్ లోని లతేహార్ జిల్లాలోని ఓ గ్రామస్థులు పూర్తిగా శాకాహారులు. మాంసాహారాన్ని అస్సలు ముట్టుకోరు. స్కూల్లో పిల్లలకు సైతం నాన్​వెజ్ పెట్టరు. ఈ క్రమంలో పూర్తిగా మాంసం తినని గ్రామమేది? ఊరు ప్రజలందరూ శాకాహారులుగా మారడానికి కారణాలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

ప్రజలందరూ పూర్తిగా శాకాహారులే
లతేహార్ జిల్లాలోని బార్వాగఢ గ్రామంలోని ప్రజలందరూ పూర్తిగా శాకాహారులు. మాంసాహారాన్ని ముట్టుకోరు. పెద్దలే కాదు పిల్లలు కూడా నాన్​వెజ్​ను ఇష్టపడరు. అందుకే పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనంలో పిల్లలకు గుడ్డుకు బదులుగా పండ్లు ఇస్తారు. అలాగే చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా బార్వాగఢ ప్రజలెవరూ మాంసాహారాన్ని తినరు. వీరంతా మహాత్మ గాంధీ అభిమానులు.

Vegetarian Village In Jharkhand
బార్వాగఢ గ్రామంలోని పాఠశాల (ETV Bharat)

లతేహార్ జిల్లా అడవులు, పర్వతాలతో నిండిన ప్రాంతం. ఇక్కడ పెంచే ఖాసీ మేకలు చాలా పాపులర్. ఫలితంగా, ఇతర జిల్లాల్లో వాటికి అధిక డిమాండ్ ఉంది. అయితే, ఇదే జిల్లాలో ఉన్న నెవారి పంచాయతీలో భాగమైన బార్వాగఢ గ్రామస్థులు మాత్రం శాకాహారమే తింటారు. బార్వాగఢ ఎక్కువ మంది ప్రజలు తానా భగత్ సమాజానికి చెందినవారు. ఆ కమ్యూనిటీ మహాత్ముడి ఆలోచనలు, సిద్ధాంతాలను అనుసరిస్తుంది. అందులో ఈ తానా భగత్ సమాజానికి చెందిన ఏ వ్యక్తి మాంసాహారం తినడు. సాత్వికమైన శాకాహారాన్ని మాత్రమే తింటారు.

'శాకాహారంతోనే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం'
తమ ఊరిలో ఎవ్వరూ మాంసాహారం తినరని బార్వాగఢ ప్రజలు చెబుతున్నారు. స్వచ్చమైన, సాత్వికమైన ఆహారాన్నే తింటారని అంటున్నారు. ఈ సంప్రదాయం దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతోందని, దాన్ని తాము కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పారు. కాగా, తమ గ్రామ ప్రజలు స్వచ్ఛమైన శాకాహారం తినడం వల్ల శారీరకంగా, మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారని బార్వాగఢకు చెందిన మంగార తానా భగత్ తెలిపాడు. గ్రామస్థులు చాలా అరుదుగా అనారోగ్యానికి గురవుతారని అన్నాడు. "మేము ఇంట్లో వండిన ఆహారాన్ని మాత్రమే తింటాం. ఇక్కడి పిల్లలు కూడా రెస్టారెంట్ ఆహారాన్ని నిరాకరిస్తారు. అందుకే, చిన్న చిన్న సీజనల్ అనారోగ్యాలు తప్ప, ఏ గ్రామస్థుడు కూడా తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో బాధపడడు" అని మంగార తానా భగత్ వెల్లడించాడు.

Vegetarian Village In Jharkhand
లతేహార్ జిల్లాలోని బార్వాగఢ గ్రామం (ETV Bharat)

స్కూల్​లో పిల్లలకు గుడ్డుకు బదులు పండ్లు
బార్వాగఢ గ్రామస్థులు పూర్తిగా శాకాహారులు. ఈ కారణంగా వారి పిల్లలు కూడా మాంసాహారానికి దూరంగా ఉంటున్నారు. గ్రామంలోని పాఠశాలలో చదువుతున్న పిల్లలకు గుడ్డుకు బదులుగా పండ్లు ఇస్తారు. కాగా, బార్వాగఢ గ్రామంలోని చాలా మంది పిల్లలు తానా భగత్ సమాజానికి చెందినవారని స్కూల్ టీచర్ అభిషేక్ తెలిపారు. "తానా భగత్ సమాజానికి చెందిన వారు పూర్తిగా శాకాహారులు. అలాగే స్కూల్​లో గుడ్లు తినని పిల్లలకు పండ్లు ఇవ్వాలనే ప్రభుత్వ నిబంధన కూడా ఉంది. ఈ కారణంగా, ఇక్కడి విద్యార్థులకు గుడ్డుకు బదులుగా పండ్లు ఇస్తాం. తానా భగత్ సమాజం మాంసాహారానికి దూరంగా ఉంటుంది." అని అభిషేక్ తెలిపారు.

ఆహారం మానసిక స్థితిని నిర్ణయిస్తుంది
ప్రస్తుత కాలంలో శాకాహారమే ఉత్తమ ఆహారమని లాతేహార్ ఆస్పత్రి డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ అఖిలేశ్వర్ ప్రసాద్ అభిప్రాయపడ్డారు. శాకాహారం సులభంగా జీర్ణమవుతుందన్నారు. అలాగే వెజ్ తినడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. మాంసాహారం జీర్ణం కావడానికి చాలా సమయం పడుతుందని చెప్పారు. అలాగే మాంసాహారం తినడం వల్ల పొట్టలో గ్యాస్ ఏర్పడడం, కాలేయం, మూత్రపిండాల సమస్యలు వస్తాయని అన్నారు. అందుకే ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాకాహారాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారని స్ఫష్టం చేశారు. 'మీరు తినే ఆహారం మీ మానసిక స్థితిని నిర్ణయిస్తుంది' అనే పాత సామెత కూడా ఉందని ఆయన గుర్తు చేశారు.

క్రైమ్​ ఫ్రీ విలేజ్​- గొడవలకు అక్కడ చోటులేదు! ఇంతవరకూ ఒక్క కేసూ నమోదు కాలేదు!

అక్కడ వరకట్నం బ్యాన్- వరుడితో సమానంగా వధువుకు గౌరవం- బరాత్ భారం కూడా పెళ్లికొడుకుదే!

TAGGED:

VEGETARIAN VILLAGE IN BARWAGADHA
COMPLETELY VEGETARIAN
VILLAGE VEGETARIAN
NON VEG NOT EATING VILLAGE
VEGETARIAN VILLAGE IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

శైవ క్షేత్రాలకు వెళతారా? - TGSRTC 'స్పెషల్​ బస్సులు' మీకోసమే

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.