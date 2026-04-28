టీఎంసీ పాలనతో బంగాల్​ విధ్వంసం- సరిదిద్దగలిగేది బీజేపీ మాత్రమే : కిరణ్ రిజిజు

మమతా సర్కార్​పై కిరణ్ రిజిజు విమర్శలు- బంగాల్​లో బీజేపీకి అనుకూలమైన వాతావరణం ఉందని వెల్లడి

Union Minister for Parliamentary Affairs Kiren Rijiju (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 28, 2026 at 9:43 AM IST

Kiren Rijiju Slams TMC : బంగాల్​లోని అధికార తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ (టీఎంసీ) పాలనపై కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు విమర్శలు గుప్పించారు. టీఎంసీ బంగాల్​ను నాశనం చేసిన తీరును ప్రజలు చూశారని, ఇప్పుడు బీజేపీ మాత్రమే దానిని సరిచేయగలదని తెలిపారు. బంగాల్​లో బీజేపీకి అనుకూలంగా బలమైన వాతావరణం ఉందని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రాన్ని మళ్లీ అభివృద్ధి దిశగా తీసుకెళ్లాలనే లక్ష్యంతో బీజేపీ కృషి చేస్తోందన్నారు. ఓ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో కిరణ్ రిజిజు ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'బంగాల్ పరిస్థితి ఇప్పుడు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. నేను అక్కడికి వెళ్లి ప్రజలను కలిశాను, సమావేశాలు నిర్వహించాను. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, బీజేపీ ప్రభావం క్షేత్రస్థాయి వరకు చేరుకుంది. టీఎంసీ ఎలా రాష్ట్రాన్ని దెబ్బతీసిందో ప్రజలు గ్రహించారు. దాన్ని సరిచేయగలది బీజేపీ మాత్రమే అని ప్రజలకు స్పష్టమైంది. బంగాల్​లో బీజేపీ ప్రభుత్వం రావడం చాలా కీలకం. సామాజిక, రాజకీయ రంగాల్లో ఒకప్పుడు బంగాల్ నాయకత్వ పాత్ర పోషించేది. ఈశాన్య రాష్ట్రాలు కూడా బంగాల్​పై ఆధారపడేది. రాష్ట్ర సంస్కృతి, ఆర్థిక వ్యవస్థ ఈశాన్యంపై సానుకూల ప్రభావం చూపాయి. కానీ ఇప్పుడు ఆ రాష్ట్రం ఆదాయంలో వెనుకబడి పోవడం బాధాకరం'అని కిరణ్ రిజిజు తెలిపారు.

