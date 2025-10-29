ETV Bharat / bharat

భారత్​లో హీట్​వేవ్స్​- ప్రతి వ్యక్తికి 420 గంటల నష్టం!

2024లో హీట్​వేవ్స్​కు 247 బిలియన్‌ పనిగంటలు నష్టం – లాన్సెట్‌ నివేదిక

Heat Wave Days Lancet Report
Heat Wave Days Lancet Report (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 29, 2025 at 8:30 AM IST

3 Min Read
Heat Wave Days Lancet Report : 2024లో భారత్‌ ప్రజలు సగటున 20 రోజులు ఉష్ణతరంగాలను అనుభవించారని, అందులో 6.5 రోజులు వాతావరణ మార్పుల ప్రభావంతోనే వచ్చాయని ప్రతిష్ఠాత్మకమైన లాన్సెట్‌ జర్నల్‌ తాజాగా వెల్లడించింది. వాతావరణ మార్పులు, ఆరోగ్యం, ఆర్థిక రంగాలపై దాని ప్రభావాలపై విశ్లేషణ చేస్తూ విడుదల చేసిన ది లాన్సెట్‌ కౌంట్‌డౌన్‌ ఆన్‌ హెల్త్‌ అండ్‌ క్లైమేట్‌ చేంజ్‌ 2025 రిపోర్ట్​లో కీలక విషయాలు వెలుగుచూశాయి.

ఈ నివేదికను యూనివర్సిటీ కాలేజ్ లండన్‌ ఆధ్వర్యంలో 71 అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయాలు, ఐక్యరాజ్యసమితి సంస్థల నుంచి 128 మంది నిపుణులు కలిసి సిద్ధం చేశారు. ఇది వాతావరణ మార్పులు, ఆరోగ్యం మధ్య ఉన్న సంబంధంపై ఇప్పటివరకు వచ్చిన అత్యంత సమగ్ర అధ్యయనంగా భావిస్తున్నారు.

భారతీయులు ఎదుర్కొన్న వేడి తాకిడి
2024లో భారతీయులు ఒక్కొక్కరు సగటున 19.8 ఉష్ణతరంగ దినాలు అనుభవించారని, అందులో 6.6 రోజులు సహజసిద్ధంగా కాకుండా వాతావరణ మార్పుల కారణంగా ఏర్పడ్డాయని నివేదిక పేర్కొంది. అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా 247 బిలియన్‌ పనిగంటలు నష్టపోయాయని, ఇది ప్రతి వ్యక్తికి సుమారు 420 గంటల నష్టానికి సమానం అని తెలిపింది. ఈ నష్టం 1990-1999 మధ్య కాలంతో పోలిస్తే 124 శాతం ఎక్కువగా ఉందని వివరించింది. వ్యవసాయ రంగం 66 శాతం, నిర్మాణ రంగం 20 శాతం పనిగంటల నష్టాన్ని చవిచూశాయని స్పష్టం చేసింది.

భారీ ఆదాయ నష్టం
వేడి కారణంగా పనిలో తగ్గుదలతో భారతదేశం 194 బిలియన్‌ అమెరికన్‌ డాలర్ల ఆదాయ నష్టం ఎదుర్కొందని నివేదిక పేర్కొంది. ఇది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపైనే కాకుండా, కోట్లాది కుటుంబాల జీవనోపాధిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. వాతావరణ మార్పుల ప్రభావం తగ్గించేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవడంలో ప్రపంచం ఇంకా వెనుకబడుతోందని, ఫాసిల్‌ ఇంధనాలపై అధిక ఆధారపడటం ప్రజల ప్రాణాలు, ఆరోగ్యం, జీవనోపాధిని ముప్పు తెస్తోందని నిపుణులు హెచ్చరించారు. నివేదికలో ఉన్న 20 సూచికల్లో 12 ఇప్పటికే రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయని చెప్పారు.

ఉష్ణతాప మరణాలు, డెంగీ వ్యాప్తి పెరుగుదల
వాతావరణ మార్పుల ఫలితంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉష్ణతాపంతో జరిగే మరణాలు 23 శాతం పెరిగి, ఇప్పుడు ఏటా సగటున 5.46 లక్షలకు చేరాయని నివేదిక వెల్లడించింది. అలాగే డెంగీ వ్యాప్తి అవకాశాలు 1950లతో పోలిస్తే 49 శాతం పెరిగాయి. 2020- 2024 మధ్య కాలంలో భారత్‌లో అరణ్యాగ్నుల కారణంగా ఏర్పడిన PM2.5 కాలుష్యంతో సగటున 10,200 మంది చనిపోయారని, ఇది 2003- 2012 మధ్య కాలంతో పోలిస్తే 28 శాతం ఎక్కువ అని లాన్సెట్‌ పేర్కొంది.

అదే సమయంలో, మానవ చర్యల వల్ల ఏర్పడిన PM2.5 కాలుష్యం 2022లో 17 లక్షల మందికి పైగా ప్రాణాలు తీశిందని, ఇది 2010తో పోలిస్తే 38 శాతం పెరుగుదల అని వెల్లడించింది. అందులో బొగ్గు, ద్రవ ఇంధనాల వినియోగం వల్లే 44 శాతం మరణాలు సంభవించాయని, రోడ్ల రవాణాలో పెట్రోల్‌ వినియోగం వల్ల 2.69 లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని నివేదిక తెలిపింది. ఈ నివేదికను 30వ ఐక్యరాజ్యసమితి వాతావరణ మార్పు సదస్సు (COP30)కు ముందు విడుదల చేశారు.

నిపుణులు చెబుతున్నదేమిటంటే- "ప్రపంచం ఫాసిల్‌ ఇంధనాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించకపోతే, వాతావరణ మార్పుల ప్రభావం మరింత తీవ్రమవుతుంది. అది మన ఆరోగ్యాన్ని, ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని ప్రమాదంలో పడేస్తుంది. మొత్తానికి, లాన్సెట్‌ నివేదిక భవిష్యత్‌ తరాల కోసం ఇప్పుడే చర్యలు తీసుకోవాలని హెచ్చరిస్తోంది. లేకపోతే ఉష్ణతరంగాలు, కాలుష్యం, వ్యాధులు కలిసి మానవాళికి పెను ముప్పు తెస్తాయని చెబుతోంది.

