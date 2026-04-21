ఈ ఎన్నికలు దిల్లీ వర్సెస్ తమిళనాడు- మోదీ మొసలి కన్నీళ్లను ప్రజలు నమ్మరు: 'ఈటీవీ భారత్' ఇంటర్వ్యూలో సీఎం స్టాలిన్
తమిళనాడులో డీఎంకే మేనిఫెస్టోనే సూపర్ స్టార్- మే నెలలో ద్రవిడ మోడల్ 2.0 ప్రభుత్వం ఏర్పాటు- రాష్ట్రంలో సంక్షేమ పథకాల పరిధిలోకి రాని ఇల్లే లేదు- 2023లోనే మహిళా కోటా చట్టానికి ఆమోదం
Published : April 21, 2026 at 1:12 PM IST
ETV Bharat Interview With CM Stalin : తమిళనాడులో మళ్లీ 'ద్రవిడ మోడల్' ప్రభుత్వమే ఏర్పడుతుందని సీఎం స్టాలిన్ దీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఎన్నికల్లో 234 స్థానాలకు గానూ 200పైగా సీట్లతో తమ కూటమి విజయం సాధించడం ఖాయమని జోస్యం చెప్పారు. 2026లోనే కాదు, 2031లో కూడా తమ జైత్రయాత్ర కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేసారు. ఈ ఎన్నికలను తమిళనాడు ఆత్మగౌరవానికి, దిల్లీ పెత్తనానికి మధ్య జరుగుతున్న పోటీగా స్టాలిన్ అభివర్ణించారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచార ఘట్టానికి మంగళవారం తెరపడనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి, డీఎంకే అధినేత ఎంకే స్టాలిన్ 'ఈటీవీ భారత్'కు ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రత్యర్టి పార్టీలపై తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. ప్రధాని మోదీతోపాటు బీజేపీ అనుసరిస్తున్న విధానాలు, మహిళా రిజర్వేషన్లు, డీలిమిటేషన్ అంశాలపై స్టాలిన్ ఏం అన్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈటీవీ భారత్ : ఈ ఎన్నికల్లో డీఎంకే సారథ్యంలోని కూటమి సీట్లు గెల్చుకుంటుంది? మీ సంక్షేమం, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై ప్రచార సమయంలో ప్రజల నుంచి స్పందన ఎలా ఉంది?
సీఎం స్టాలిన్ : డీఎంకే నేతృత్వంలోనిసెక్యులర్ ప్రోగ్రెసివ్ అలయన్స్ విజయయాత్ర 2026 ఎన్నికల్లోనే కాదు, 2031 ఎన్నికల్లోనూ కొనసాగుతుంది. ఈ ఎన్నికల్లో మా కూటమి 200కుపైగా సీట్లు గెలుస్తుందనే పూర్తి నమ్మకం ఉంది. తమిళనాడు ప్రజల మద్దతుతో మేం మే నెలలో 'ద్రవిడ మోడల్ 2.0' ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తాం. మా ప్రభుత్వం ద్రవిడ నమూనాతో ఐదేళ్ల పాటు పనిచేసింది. ఎన్నో చారిత్రాత్మక ప్రాజెక్టులను తమిళనాడు నలుమూలలకు తీసుకెళ్లింది. నేను ప్రచార కార్యక్రమాలకు ఎక్కడికి వెళ్లినా, ప్రజలు నన్ను ఆప్యాయంగా స్వాగతించారు. ద్రవిడ నమూనా ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టుల వల్ల తమకు కలిగిన ప్రయోజనాల గురించి ప్రజలే నాకు వివరించారు.
కుటుంబ పెద్దగా ఉండే 1.31 కోట్ల మంది మహిళలకు ప్రతినెలా రూ. 1000 చొప్పున అందించే మగళిర్ ఉరిమై పథకం, మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని కల్పించే విడియాల్ పయనం పథకం, ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థుల కోసం ముఖ్యమంత్రి అల్పాహార పథకం, ప్రభుత్వ బడుల్లో చదువుకొని కాలేజీల్లో చేరిన అమ్మాయిలకు నెలకు రూ.1,000 అందించే పుదుమయ్య పెన్ పథకం, ప్రభుత్వ బడుల్లో చదువుకొని కాలేజీల్లో చేరిన అబ్బాయిల కోసం తమిళ పుదల్వన్ పథకం, విద్యార్థుల నైపుణ్యాభివృద్ధి కోసం నాన్ ముదల్వన్ పథకం, ప్రజల ఇంటి వద్దకే వైద్య సేవలను పంపే మక్కలై తేడి మరుత్తువం పథకం వంటివి మేం అమలు చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ ద్రవిడ నమూనా సంక్షేమ పథకాలే. రాష్ట్రంలో వీటి పరిధిలోకి రాని ఇల్లు అనేది ఏదీ లేని పరిస్థితిని మేం సృష్టించాం. అందుకే మళ్లీ మా ప్రభుత్వాన్నే ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. ఈ విషయంలో మా కంటే ప్రజలకే ఎక్కువ ఉత్సాహం ఉంది. తమిళనాడు అంతటా మా ప్రభుత్వానికి ప్రజల నుంచి స్పష్టమైన మద్దతు లభిస్తోంది.
ఈటీవీ భారత్ : 2021 పోల్స్తో పోలిస్తే ఈసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికల క్షేత్రంలో కొత్త పార్టీలు, కొత్త కూటములు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఏ పార్టీలను మీ పోటీదారులుగా భావిస్తున్నారు?
సీఎం స్టాలిన్ : ఈ ఎన్నిక మా ప్రత్యర్థి ఎవరనే దాని గురించి కాదు. తమిళనాడు ప్రత్యర్థి ఎవరు అనే దాని గురించే. తమిళనాడు హక్కులను లాక్కొని, రిమోట్ కంట్రోల్తో దిల్లీ నుంచే పాలించాలని చూస్తున్నారు. ఈ ఎన్నికలు దిల్లీ టీమ్- తమిళనాడు టీమ్ మధ్య జరుగుతున్నాయి.
ఈటీవీ భారత్ : మహిళా రిజర్వేషన్ చట్ట సవరణ బిల్లు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లులను ఓడించడం ద్వారా కాంగ్రెస్, డీఎంకే, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ), సమాజ్వాదీ పార్టీలు ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని మొగ్గలోనే నాశనం చేశాయని ప్రధాని మోదీ చేస్తున్న ఆరోపణలపై మీరేమంటారు?
సీఎం స్టాలిన్ : ప్రధాని మోదీ మొసలి కన్నీళ్లను ప్రజలు నమ్మరు. లోక్సభ, అసెంబ్లీల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించే చట్టాన్ని ఆమోదించడానికి 2023లో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి డీఎంకే సహా ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ సహకరించాయి. ఆ చట్టం అమలును 31 నెలల పాటు ఎందుకు ఆపేశారు? దానికి ఇప్పటిదాకా మోదీ ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పలేదు. 2023లో ఆమోదాన్ని పొందిన మహిళా కోటా చట్టాన్ని ప్రస్తుతమున్న 543 లోక్సభ నియోజకవర్గాల ప్రాతిపదికన అమలు చేయడానికి ఎలాంటి ఆటంకమూ లేదు. అలాంటప్పుడు ఆ చట్టాన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు అడ్డుకున్నాయని ప్రధాని మోదీ ఆరోపించడం తప్పు. తమిళనాడు సహా అనేక రాష్ట్రాల రాజకీయ హక్కులను హరించే నియోజకవర్గాల పునర్విభజన చట్టాన్ని ఆమోదింపజేయడానికి ప్రధాని మోదీ కుట్ర పన్నుతున్నారు. పార్లమెంటులో ఆ బిల్లు వీగిపోయిందనే నిరాశతో ఆయన పుకార్లను వ్యాప్తి చేస్తున్నారు.
ఈటీవీ భారత్ : జాతీయ స్థాయిలో బీజేపీ సాధిస్తున్న విజయాలు, ఎదుగుదలను మీరు ఎలా చూస్తున్నారు? తమిళనాడులోనూ తమ ప్రభావం ఉంటుందని బీజేపీ చేస్తున్న వాదనతో ఏకీభవిస్తారా?
సీఎం స్టాలిన్ : కేంద్రంలో మోదీ సర్కారు ఏర్పడిన తొలి టర్మ్ను ఓసారి పరిశీలిద్దాం. ఆ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఒంటరిగానే లోక్సభలోని మెజారిటీ సీట్లను గెల్చుకుంది. ఇప్పుడు ఆ పార్టీ తన ప్రభావాన్ని కోల్పోయింది. వివిధ పార్టీల మద్దతుతో కేంద్రంలో సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని నడిపే స్థితికి బీజేపీ చేరింది. అంటే ఆ పార్టీ ఎదగలేకపోయింది. ప్రస్తుతం బీజేపీ వృద్ధి బాటలోనో, విజయాల బాటలోనో లేదు. ఓటమి, పతనం దశల్లోనే ఉంది. ఇక తమిళనాడులో ఆ పార్టీ ఎన్నటికీ ప్రభావాన్ని చూపలేదు.
ఈటీవీ భారత్ : డీఎంకేకు ఓటు వేయని వారు కూడా ఓటు వేయనందుకు పశ్చాత్తాప పడేంత గొప్పగా పనిచేస్తామని గతంలో మీరు చెప్పారు. మీ పాలనలో డీఎంకేకు ఓటు వేయని వారు కూడా లబ్ధి పొందారా?
సీఎం స్టాలిన్ : రాజకీయ ప్రాధాన్యతలతో సంబంధం లేకుండా సంక్షేమ పథకాలు అందరికీ చేరేలా మేం చూసుకున్నాం. ఇప్పుడు దీని ఫలితాలను చూస్తున్నాం. గతసారి ఓటు వేయని వారు కూడా ఈ ఎన్నికల్లో మాకు మద్దతు ఇచ్చారు. కొన్ని రోజుల క్రితం సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో వైరల్ అయింది. అందులో ఒక వ్యక్తి ద్రవిడ నమూనా ప్రభుత్వ విజయాలన్నింటినీ ప్రస్తావిస్తూ గతసారి తాను డీఎంకేకు ఓటు వేయలేకపోయానని, ఈసారి మాత్రం డీఎంకేకే ఓటు వేస్తానని చెప్పాడు. ఆయనలాగే తమిళనాడులోని అన్ని వర్గాల ప్రజలు మాకు మద్దతు ఇస్తున్నారు.
ఈటీవీ భారత్ : డీఎంకే ఎన్నికల మేనిఫెస్టో రాష్ట్ర ప్రజలకు పూర్తిగా చేరిందా? అలా అయితే మహిళలకు సంబంధించిన 'ఇల్లతరసి' పథకాన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఎందుకు విమర్శిస్తున్నాయి?
సీఎం స్టాలిన్ : 'ఇల్లతరసి' పథకంలో భాగంగా మేం ప్రతీ గృహిణికి రూ.8,000 విలువైన కూపన్ను పంపిణీ చేస్తాం. దానితో తమకు నచ్చిన గృహోపకరణాలను వారు కొనుక్కోవచ్చు. ఈ పథకం ప్రజల్లోకి విజయవంతంగా వెళ్లింది. అందుకే ప్రతిపక్షాలు అంతగా గగ్గోలు పెడుతున్నాయి. మాపై విమర్శలు చేస్తున్నాయి. ఇతర పార్టీలూ మేనిఫెస్టోలను ప్రకటించినప్పటికీ, కేవలం డీఎంకే మేనిఫెస్టో మాత్రమే ప్రజల ఆమోదాన్ని, విశ్వాసాన్ని పొందింది. ఇది ఈ ఎన్నికల్లో ఒక సూపర్ స్టార్గా మారింది.
ఈటీవీ భారత్ : విపత్తు సాయం, నిధుల పంపిణీ, నీట్, జాతీయ విద్యావిధానం వంటి అంశాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఉన్న వివాదాలు ఏంటి?
సీఎం స్టాలిన్ : కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలోని మా ప్రభుత్వంతో కేవలం ఘర్షణను కోరుకుంటోంది. అందులో భాగంగానే తమిళనాడుకు విపత్తు సహాయ నిధులు, విద్యా నిధులు మొదలైన అన్ని అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల నిధులను నిలిపివేసింది. తమిళనాడును మోసం చేయాలనే ఉద్దేశంతో బీజేపీ ఉంది. మా అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడానికి కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆటంకాలను సృష్టించినప్పటికీ, మేం వాటన్నింటినీ అధిగమించాం. 11.19 శాతం వృద్ధి రేటును సాధించాం. నేడు భారతదేశంలో నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా నిలిచాం. నీట్, జాతీయ విద్యా విధానం వంటి అంశాలపై మేం ప్రస్తుతానికి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. కేంద్రంలో డీఎంకేతో కూడిన ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ సమస్యలన్నీ పరిష్కారమవుతాయి.
ఈటీవీ భారత్ : ఇండియా కూటమిలోని పార్టీలు వివిధ రాష్ట్రాల్లో విడివిడిగా పనిచేస్తున్నాయి. ఆయా పార్టీలో మరోాసారి జట్టుగా కలిసి ప్రయాణించే అవకాశం ఏమైనా ఉందా? ఎన్నికల ప్రచారంలో వ్యక్తిగత విమర్శలు, దూషణలు ఎక్కువైనట్లు కనిపిస్తున్నాయి. దీనిపై మీరేమంటారు?
సీఎం స్టాలిన్ : జాతీయ స్థాయిలో ఎన్డీఏ కూటమిని ఓడించడానికే ఇండియా కూటమిని ఏర్పాటు చేశాం. బీజేపీ ప్రభుత్వం అక్రమ పద్ధతిలో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన చేయడానికి ప్రయత్నించగా, ఇటీవలే లోక్సభ వేదికగా ఇండియా కూటమి ఏకమైంది. బీజేపీ ప్రయత్నాన్ని ఇండియా కూటమి ఓడించింది. మా జాతీయ కూటమి నేటికీ బలంగానే ఉంది అనడానికి ఇదొక నిదర్శనం. అలాగే, ద్రవిడ నమూనా ప్రభుత్వంలో విపక్ష పార్టీలు ఎలాంటి లోపాన్నీ కనుగొనలేకపోతున్నాయి. ఈ నిరాశతోనే అన్నా డీఎంకే, బీజేపీలకు చెందిన నేతలు వ్యక్తిగత దూషణలు చేస్తున్నారు. ఇలా మాట్లాడటం వాళ్లకు కొత్తేమీ కాదు. ఏప్రిల్ 23న తమిళనాడు ప్రజలు వారికి తగిన విధంగా సమాధానం ఇస్తారు.
ఈటీవీ భారత్ : గత ఐదేళ్లలో రాష్ట్రం ఆకర్షించిన పారిశ్రామిక పెట్టుబడులు భారతదేశంలో, అంతర్జాతీయంగా తమిళనాడును ఏ మేరకు ఉన్నత స్థాయికి చేర్చాయి?
సీఎం స్టాలిన్ : మా ఐదేళ్ల పాలనతో తమిళనాడులోకి భారీగా పారిశ్రామిక పెట్టుబడులు వచ్చాయి. రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక వృద్ధి వేగాన్ని పుంజుకుంది. 2021లో కేవలం 0.07 శాతంగా ఉన్న తమిళనాడు ఆర్థిక వృద్ధిరేటు, 2024-25లో రికార్డు స్థాయిలో 11.19 శాతానికి పెరిగింది. ఆర్థిక వృద్ధి రేటులో తమిళనాడు భారతదేశంలో నంబర్ 1 స్థానంలో నిలిచింది. తమిళనాడు ప్రజల తలసరి ఆదాయం 2021లో రూ.2.10లక్షలు. ఇప్పుడది రూ.3 లక్షల 62 వేలు. ఇది భారతదేశ సగటు కంటే 1.76 రెట్లు ఎక్కువ. 2020-21లో రాష్ట్ర స్థూల దేశీయోత్పత్తి (జీడీపీ) రూ. 17.8 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ. 31.20 లక్షల కోట్లకు పెరిగింది. రాష్ట్రంలో పేదరికం రేటు 2.2 శాతం నుంచి 1.43 శాతానికి తగ్గింది. 2020-21లో ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల ఎగుమతుల్లో తమిళనాడు మూడో స్థానం నుంచి మొదటి స్థానానికి ఎగబాకింది. ఈ విధంగా వివిధ సూచికల్లో తమిళనాడు అగ్రగామిగా నిలిచింది.