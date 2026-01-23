'BSNL నెట్వర్క్కు శ్రద్ధాంజలి'- నివాళులు అర్పిస్తూ గ్రామస్థుల ఆగ్రహం
బీఎస్ఎన్ఎల్ మొబైల్ నెట్వర్క్పై ప్రజలు ఆగ్రహం- నివాళులర్పిస్తూ నిరసన తెలుపుతున్న శివమొగ్గ జిల్లా వాసులు
People Protest Agaist BSNL : ప్రస్తుత కాలంలో మొబైల్, ఇంటర్నెట్ మానవులకు రోజు వారి జీవితంలో భాగంగా మారాయి. తిండి తిప్పలు మానినా ఉండగలరేమో కానీ ఫోన్ వాడకుండా మాత్రం అసలు ఉండలేరు! అయితే, వాడుకునేందుకు ఫోన్ ఉన్నా అందులో నెట్వర్క్ లేకపోతే? అది కూడా ఒకట్రెండు రోజులు కాదు కొన్ని నెలలు అయితే? వాళ్ల పరిస్థితి ఏంటి? ఇలాంటి సమస్యే కర్ణాటకలో చోటుచోసుకుంది.
ఆ ప్రాంతాలోని గ్రామాల్లో సిగ్నల్ సమస్యలు, ఇంటర్నెట్ వేగం తక్కువగా ఉన్నట్లు వినియోగదారులు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. అయినా అధికారులు పట్టించుకోలేదు. ఈక్రమంలోనే ఆగ్రహానికి గురైన గ్రామస్థులు నెట్వర్క్ సంస్థకు శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ నిరసన చేపట్టారు. ఈ ఘటన శివమొగ్గ జిల్లా హోసనగర తాలూకాలోని హుంచా గ్రామం సమీపంలో జరిగింది. గ్రామం సమీపంలో బీఎస్ఎన్ఎల్కు టవర్కు శ్రద్ధాంజలి ఫ్లెక్సీని ఏర్పాటు చేశారు. అసలేం జరిగిందంటే?
ప్రజలతో పాటు విద్యార్థులకూ ఇబ్బందులు
హుంచా గ్రామంలో చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఒక బీఎస్ఎన్ఎల్ టవర్ ఏర్పాటు చేశారు. అయితే, అది సరిగ్గా పనిచేయకపోవడంతో, ఈ ప్రాంతంలోని బీఎస్ఎన్ఎల్ వినియోగదారులు కొన్ని నెలలుగా నెట్వర్క్ లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దీంతో, అక్కడి ప్రజలు నెట్వర్క్ సౌకర్యాల కోసం దూరంలో ఉన్న రిప్పన్పేటకు వెళ్లాల్సి వస్తోంది. ఫలితంగా విద్యార్థులు సహా ప్రజలంతా నెట్వర్క్ లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
టవర్ ఉన్న ప్రదేశంలో నిర్వహణ లోపం
హుంచా గ్రామం చుట్టూ 12కు పైగా గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఈ ఊర్లన్నింటికి సమీపంలో ఉన్న ఒక కొండపై బీఎస్ఎన్ఎల్ టవర్ ఉంది. ఆ టవరే అక్కడున్న ప్రజలకు ఆధారం. టవర్ కింద ఉన్న ఒక గది నిర్మాణ లోపం వల్ల శిథిలావస్థకు చేరుకుంది. అక్కడ విద్యుత్ సరఫరా లేదు. అలానే టవర్ కోసం బ్యాటరీలు అమర్చేందుకు ఎవరూ లేరు. ఆ ప్రదేశాన్ని ఎవరూ పర్యవేక్షించకపోవడంతో కొన్ని వస్తువులు దొంగతనానికి గురయ్యాయి. ఇలా నిర్వహణ లోపం కారణంగా ప్రస్తుత బీఎస్ఎన్ఎల్ టవర్ శిథిలావస్థకు చేరుకుందని గ్రామస్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఫిర్యాదులు చేసినా పట్టించుకోలేదు
ఫోన్లు మాట్లాడుకోవాలన్నా, మెసేజులు పంపించాలన్నా, లేదా ఇంటర్నెట్ సేవలు వినియోగించుకోవాలన్నా తీవ్ర ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయని గ్రామస్థులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సమస్యతో విసిగిపోయిన వినియోగదారులు తమకు నెట్వర్క్ సౌకర్యాలు కల్పించాలని సంబంధిత అధికారులతో పదేపదే విజ్ఞప్తి చేశారు. వారు ఈ విషయాన్ని పెడచెవిన పెడుతున్నారని గ్రామస్థులు వాపోతున్నారు. ఎన్ని సార్లు ఫిర్యాదు చేసినా సరే ప్రయోజనం లేకుండా పోయిందని అన్నారు. దీంతో అక్కడి ప్రజలు తమ దృష్టిలో బీఎస్ఎన్ఎల్ చచ్చిపోయిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అంతే కాకుండా వారి గ్రామంలో ఉన్న బీఎస్ఎన్ఎల్ టవర్కు శ్రద్ధాంజలి అని ప్రింట్ వేసిన ఫ్లెక్సీని ఏర్పాటు చేసి ప్రజలు నిరసలను చేపట్టారు.
మరో ప్రైవేట్ కంపెనీ నుంచి నెట్వర్క్
ఇది ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన నెట్వర్క్ కాబట్టి, ప్రజలకు దీని సేవలు అందేలా చేయడం ప్రభుత్వం బాధ్యత అంటూ అక్కడున్న గ్రామస్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. "ఈ విషయంపై అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేసినా ప్రయోజనం లేకపోయింది. ఈ టవర్ కారణంగానే చుట్టుపక్కల గ్రామస్థులు బీఎస్ఎన్ఎల్ సిమ్లు కొనుగోలు చేశారు. ఇప్పుడు ఈ నెట్వర్క్ లేదు. మాకు మరో ప్రైవేట్ కంపెనీ నెట్వర్క్ వస్తుంది. కానీ, ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని నెట్వర్క్ మాకు ఎందుకు రావడం లేదు? మేము బీఎస్ఎన్ఎల్ వినియోగదారులం, మాకు నెట్వర్క్ అందించండి" అని హుంచా గ్రామ నివాసి ఉల్లాస్ డిమాండ్ చేశారు.
