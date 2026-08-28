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సోనియా ఆత్మకథకు మేము ప్రచురణకర్తలం కాదు : పెంగ్విన్ రాండమ్ హౌస్ ఇండియా ప్రకటన

సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ ప్రచురణ విషయంలో ట్విస్ట్- ఈ పుస్తకాన్ని తాము ప్రచురించట్లేదని పెంగ్విన్ రాండమ్ హౌస్ ఇండియా వెల్లడి

Sonia Gandhi Memoir Book Publisher
సోనియా గాంధీ (ANI, X@PawanKhera)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 28, 2026 at 5:00 PM IST

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Sonia Gandhi Memoir Book Publisher : కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకురాలు సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్‌: ఎ జర్నీ ఆఫ్‌ లవ్‌' విషయంలో కీలక పరిణామం జరిగింది. ఈ పుస్తకానికి భారత్‌లో తాము ప్రచురణకర్తలం కాదని పెంగ్విన్ రాండమ్ హౌస్ ఇండియా తెలిపింది. సోనియా తన జీవిత ప్రయాణంపై రాసిన ఆత్మకథను నవంబరు 10న హార్డ్‌కవర్, ఈ-బుక్‌ రూపంలో విడుదల చేయనున్నామని పెంగ్విన్ రాండమ్ హౌస్ అనుబంధ ప్రచురణ సంస్థ నాఫ్ ప్రకటించిన కొన్ని వారాల తర్వాత ఈ ప్రకటన వెలువడింది.

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