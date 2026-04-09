పక్షికి, మనిషికి మధ్య అపురూప స్నేహం- ఆ ఊరికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన నెమలి కథ ఇదే!
నాలుగేళ్ల నుంచి అదే గ్రామంలో నివసిస్తున్న నెమలి- గ్రామస్థులు ఇచ్చే గోధుమలు, బియ్యం, నీరు తీసుకుంటూ జీవినం- దానిని చూసేందుకు వచ్చిన పర్యాటకులతో సందడిగా మారిన గ్రామం
Published : April 9, 2026 at 5:42 PM IST
Peahen Become Pet For Whole Village : మన ఇంట్లో పక్షులను పెంచుకోవడం చాలా మామూలు విషయమే. కానీ ఒక ఊరు మోత్తం కలిసి ఒక పక్షిని పెంచుకోవడం ఎక్కడైనా చూశారా! అవును మహారాష్ట్రలోని ఓ గ్రామంలో అక్కడ నివసిస్తున్న ప్రజలంతా కలిసి ఒక నెమలిని పెంచుకుంటున్నారు. ఆ నెమలి ఎంతో స్వేచ్ఛగా ఆ గ్రామమంతా తిరిగేస్తుంది కూడా. అందరి ఇళ్లు, పెరడు, పొలాల్లో ఎంతో హాయిగా విహరిస్తుంది. అంతే కాకుండా దీని ఆహారం గురించి గ్రామస్థులంతా కలిసి చూసుకుంటారు. అలా ఊరి వారందరికి ఆ నెమలి పిల్లతో ఓ గొప్ప అనుబంధం ఏర్పడిపోయింది. ఇప్పుడది వారి కుటుంబంలో ఒక భాగమైపోయింది. వింటుంటేనే ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదూ. అందుకే ఈ నెమలి ఆ ఊరికి ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారిపోయింది. దీనిని చూసేందుకు ఎంతో మంది పర్యాటకులు కూడా ఈ గ్రామాన్ని సందర్శిస్తుంటారు.
నాలుగేళ్ల క్రితం మొదలైన కథ
మహారాష్ట్రలోని మేల్ఘాట్ అడవుల నడుమ ఉన్న పైవిహార్ గ్రామంలో మొదలైంది ఈ నెమలి కథ. సుమారు నాలుగైదేళ్ల క్రితం సీతారాం జంభు అనే ఒక వృద్ధ గ్రామస్థుడు కట్టెలు సేకరించడానికి అడవిలోకి వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో అతనికి ఒక ఆడ నెమలి గుడ్డు దొరికింది. ఆ గుడ్డును భద్రంగా ఉంచాలనే ఉద్దేశంతో, అతను దానిని తన గ్రామానికి తీసుకువచ్చి తన కోళ్ల దగ్గర ఉంచాడు. ఒక కోడి ఆ గుడ్డును జాగ్రత్తగా చూసుకుని పొదిగింది. దీనితో ఆ గుడ్డు నుంచి ఒక ఆడ నెమలి పుట్టింది. మొదట్లో ఆ ఆడ నెమలి పిల్ల అక్కడ ఉన్న మిగతా కోళ్ల మధ్య తిరుగుతూ, క్రమంగా పెద్దదిగా అయ్యింది. అలా ఆ ఆడ నెమలి పిల్ల గ్రామం అంతటా స్వేచ్ఛగా తిరుగుతూ గ్రామస్థుల మధ్య పెరిగిందని ఊరివాళ్లు చెప్పారు.
గ్రామంలో ఒక సభ్యురాలు
అలా గత నాలుగేళ్ల నుంచి ఆ ఆడ నెమలి తమ గ్రామంలోనే నివసిస్తోందని గ్రామస్థులు తెలిపారు. అది ప్రతి వీధిలో, ప్రతి ఇంట్లో, ప్రతి పొలంలో స్వేచ్ఛగా తిరుగుతూ కనిపిస్తుందని అన్నారు. ఊరి వాళ్లంతా దానికి ఎంతో ప్రేమగా గోధుమలు, బియ్యం, నీరు అందిస్తారని చెప్పారు. ఆ ఆడ నెమలి ఇంటి పైకప్పుల మీద వాలుతూ, పెరట్లో తిరుగుతూ, పొలాల్లో ఒక నిజమైన యజమానిలా సంచరిస్తుందని తెలిపారు. ఆ గ్రామంలోని చిన్నారులకు కూడా ఆ ఆడ నెమలి అంటే చాలా ఇష్టమని, వాళ్లు దానితో ఆడుకుంటుూ ఉంటారని అన్నారు.
"ఇక్కడి పిల్లలకు ఆ నెమలితో గాఢమైన అనుబంధం ఏర్పడింది. పర్యాటకులకు ఈ నెమలి ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఈ నెమలితో ఫోటోలు, వీడియోలు తీసుకోవడానికి చాలా మంది పర్యాటకులు వస్తుంటారు. ఈ పక్షి కేవలం ఈ గ్రామంలోనే కాక చుట్టుపక్కల ఉండే మరిన్ని ఊర్లను కూడా చుట్టేస్తుంది. అందుకే ఇక్కడి దగ్గర్లో ఉండే గ్రామలకు కూడా ఆ నెమలి పైవిహార్ గ్రామానికి చెందినదని తెలుసు."
- అనికేత్ తండిల్, గ్రామస్థుడు
అటవీ శాఖ అభిప్రాయం
ఈ గ్రామంలో ఉండే నెమలి గురించి అటవీ శాఖకు కూడా తెలుసని అటవీ శాఖ అధికారి తెలిపారు. ఆడ నెమలి ఒక వన్యపక్షి కనుక, దానిని బంధించి ఉంచడం శిక్షార్హమైన నేరం. అయితే ఈ ఊర్లో ఆ ఆడ నెమలి ఏ ఒక్క వ్యక్తికి సంబంధించినది కాదని ఆయన అన్నారు. అది మొత్తం గ్రామానికి చెందినది. గ్రామస్థులు దానిని బాగా చూసుకుంటున్నారని, అందుకే ఈ ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో దానిని నేరంగా పరిగణించలేమని చెప్పారు.
నెమలి రాజా కన్హూ బెహరా- ఆయన పిలుపుతో పురివిప్పి నాట్యం!
Peacock Dance in Nizamabad : మయూర నాట్యానికి మనుషులే కాదు.. పశుపక్ష్యాదులూ ఫిదా