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'ఉర్దూలో తిరంగా ధరించారా?' ప్రధాని మోదీ పాకెట్ స్వ్కేర్‌పై కాంగ్రెస్ విమర్శలు! అసలేమైందంటే?

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ట్రైకలర్ పాకెట్ స్క్వేర్‌పై పవన్ ఖేరా సెటైర్- ఉర్దూలో తిరంగా అంటూ కాంగ్రెస్ నేత విమర్శలు

Pawan Khera On PM Modi
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2026 at 6:13 PM IST

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Pawan Khera On PM Modi : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ధరించిన దుస్తులు, వాటిపై ఉన్న త్రివర్ణ పాకెట్ స్క్వేర్‌పై (నెహ్రూ జాకెట్ జేబులోని రుమాలు) రాజకీయ దుమారం రేగింది. కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత పవన్ ఖేడా, ప్రధాని మోదీ అలంకరణపై సోషల్ మీడియా వేదికగా విమర్శలు గుప్పించారు. మోదీ ఫొటోను సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ ట్విట్టర్‌లో (X) పంచుకుంటూ విమర్శలు చేశారు. ప్రధాని ధరించిన పాకెట్ స్వ్కేర్‌లోని రంగుల వరుసను చూపిస్తూ ఆయన సెటైర్లు వేశారు.

'చూస్తుంటే సాహెబ్ (ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ) ఉర్దూలో త్రివర్ణ పతాకాన్ని ధరించినట్లు ఉన్నారు. భారత స్వాతంత్య్ర దినోత్సవానికి బదులుగా ఐర్లాండ్ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నట్లు అనిపిస్తోంది' అని పవన్ ఖేడా హిందీలో వ్యంగ్యంగా పోస్ట్ చేశారు. సాధారణంగా భారత జాతీయ జెండాలో పైన కాషాయం (ఆరెంజ్), మధ్యలో తెలుపు, కింద ఆకుపచ్చ రంగులు ఉంటాయి. అయితే మోదీ ధరించిన నెహ్రూ జాకెట్‌ జేబుపై ఈ రంగుల వరుస క్రమం రివర్స్‌లో ఉంది. వరుస క్రమంలో ఆకుపచ్చ, తెలుపు, కాషాయం ఇలా పోలి ఉండగా, ఆ జెండా రంగుల అమరిక ఐర్లాండ్ జెండా రంగుల్ని పోలి ఉందనే ఉద్దేశంతో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉర్దూలో కుడి నుంచి ఎడమకు రాస్తారు. అందుకే ఉర్దూ గురించి ప్రస్తావించారు.

మరో కాంగ్రెస్ నాయకురాలు సుప్రియ శ్రీనాథే కూడా స్పందిస్తూ, 'ఇదేం రకం త్రివర్ణ పతాకం? ఇది తలకిందులుగా ఉంది. భారత జాతీయ జెండా కంటే ఐర్లాండ్ జెండాలానే ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది' అని విమర్శించారు. సోషల్ మీడియాలోనూ దీని గురించి చర్చ నడుస్తోంది. అసలు మోదీ ధరించి జాతీయ జెండా కాదని, దానిపై అశోక చక్రం లేదని కొందరు పేర్కొంటున్నారు. కేవలం డిజైన్ కోసమే 3 వరుసగా అమర్చిన 'పాకెట్ స్వ్కేర్' మాత్రమేనని కొందరు నెటిజన్లు వివరణ ఇస్తున్నారు.

80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం- మోదీ ప్రత్యేక లుక్
'ఈ ఏడాది వికసిత్ భారత్ 2047 కోసం యువశక్తి' అనే ప్రత్యేక థీమ్‌తో 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని భారత్ ఘనంగా జరుపుకుంది. వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంలో యువతను కేంద్రంగా ఉంచుతూ ఈ వేడుకల్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ వరుసగా 13వ సారి ఎర్రకోటపై నుంచి దేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఈ క్రమంలోనే స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ ప్రసంగానికి మోదీ ఎంచుకున్న వస్త్రధారణ మరోసారి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. మోదీ వేసుకున్న దుస్తుల శైలిని చూస్తే ఆయన తెల్లటి లాంగ్ స్లీవ్ కుర్తా- పైజామాతో పాటు గోధుమ రంగు (బ్రౌన్) నెహ్రూ జాకెట్ ధరించారు. దానికి జేబులోనే త్రివర్ణ పాకెట్ స్క్వేర్‌ను (జేబు రుమాళ్లు) అమర్చారు. ఈ పాకెట్ స్వ్కేర్‌నే పవన్ ఖేడా లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇంకా పసుపు, తెలుపు రంగుల బాంధనీ డిజైన్‌తో ఉన్న ఎర్రటి రాజస్థానీ తలపాగాను (సఫా) మోదీ ధరించారు.

2014లో తొలిసారి ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి ఏటా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేళ భారతదేశానికి చెందిన వివిధ ప్రాంతాల సంస్కృతి, హస్త కళలు, సాంస్కృతిక వైవిధ్యం, చేనేత గొప్పతనాన్ని చాటేలా విభిన్న రంగుల తలపాగాలు ధరించడం మోదీకి కూడా ఒక సంప్రదాయంగా వస్తోంది. ఈసారి కూడా ఆయన లుక్ ప్రత్యేకంగా ఉండి, అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. 2025లో కూడా మోదీ కాషాయ రంగు తలపాగా, ఇంకా తెల్లటి కుర్తాతో ఆకట్టుకున్నారు.

మోదీ ప్రసంగంలో హైలైట్స్ ఇవే!
ఇక 70 నిమిషాలకుపైగా సాగిన తన ప్రసంగంలో ప్రధాని మోదీ కీలక విషయాల్ని వెల్లడించారు. 2047 నాటికి వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంగా 'సప్తధార' పేరుతో 7 అంశాల సంస్కరణల రోడ్‌మ్యాప్ ప్రకటించారు. యువత కోసం పోటీ పరీక్షలకు ఉచిత ఆన్‌లైన్ కోచింగ్, కోటి మందికి ఏఐ శిక్షణ ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. ఇదే సమయంలో మోదీ 'దిమాగీ నక్సల్స్' గురించి కూడా హెచ్చరించారు.

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