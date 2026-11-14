కన్న కుమారుడికి అరుదైన వ్యాధి- ప్రాణాలను కాపాడడం కోసం ప్రపంచంతో పోరాడి గెలిచిన తల్లి- మరో ఏడుగురికి ప్రాణదానం!
Rare Genetic Disorders In India : తన కొడుకుకి వచ్చిన అత్యంత అరుదైన జన్యుపరమైన వ్యాధికి చికిత్స కోసం ఓ తల్లి చేసిన పోరాటం అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోంది.
Published : November 14, 2026 at 11:56 AM IST
కన్న కుమారుడిని కాపాడడానికి తల్లి ఎంతటి సాహసానికైనా వెనకాడదు. అదే విషయాన్ని నిజం చేసి చూపించారు తెలంగాణలోని హైదరాబాద్కు చెందిన పవిత్ర శిరోలికర్. ఆమె తన కుమారుడికి వచ్చిన అత్యంత అరుదైన జన్యుపరమైన వ్యాధికి చికిత్స కోసం చేసిన పోరాటం, దేశంలోని మరో ఏడుగురు చిన్నారులకు కొత్త ఆశను చిగురింపజేసింది. అందుకే ఈ స్టోరీలో పవిత్ర శిరోలికర్ చేసిన పోరాటం గురించి తెలుసుకుందాం పదండి.
కుమారుడి ప్రాణాలను కాపాడేందుకు పోరాటం
పవిత్ర 20 నెలల కుమారుడికి 'అల్లన్ హెర్న్డన్ డడ్లీ సిండ్రోమ్' (AHDS) అనే అత్యంత అరుదైన జన్యుపరమైన థైరాయిడ్ రుగ్మత ఉన్నట్లు కొన్నాళ్ల క్రితం నిర్ధరణ అయ్యింది. ఈ అరుదైన వ్యాధికి దశాబ్దాల నాటి 'టిరాట్రికోల్' అనే సమర్థవంతమైన చికిత్స అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, అది తమకు పూర్తిగా అందని ద్రాక్షలా ఉందని ఆమె తెలుసుకుంది. జర్మనీ నుంచి దిగుమతి చేసుకునే ఈ ప్రాణరక్షక మందు ఒక నెల సరఫరా ధర దాదాపు రూ.13 లక్షలు. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేయాలంటే ఒక సాధారణ కుటుంబానికి ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందే. అయినప్పటికీ పవిత్ర వెనకడుగు వేయలేదు. అచంచలమైన పట్టుదల, వైద్యుల మద్దతు, అంతర్జాతీయ సంఘీభావంతో ముందడుగు వేసింది. హైదరాబాద్కు చెందిన శిశు వైద్యురాలు డాక్టర్ శివరంజని సంతోశ్, నెదర్లాండ్స్కు చెందిన 'ఫార్మాస్యూటికల్ అకౌంటబిలిటీ ఫౌండేషన్' మద్దతుతో తన బిడ్డను కాపాడుకోవడానికి ఒక తల్లి చేసిన ఒంటరి పోరాటం కాస్త దేశంలోని ఏడుగురు పిల్లలకు అందుబాటు ధరలో చికిత్స లభించేలా చేసింది.
పేదలపై ఆర్థిక భారం
తన 20 నెలల కుమారుడు అరుదైన జన్యుపరమైన థైరాయిడ్ వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడని పవిత్రకు తెలిసినప్పుడు ఆమె ఎంతో బాధపడింది. ఆ తర్వాత 1953లో అభివృద్ధి చేసిన 'టిరాట్రికోల్' మందు గురించి తెలుసుకుంది. ఈ మందుకు వ్యాధి వల్ల కలిగే తీవ్రమైన నరాల సంబంధిత ప్రభావాలను తగ్గించే సామర్థ్యం ఉంది. అయితే భారత్లో ఈ మందు అమ్మకానికి లేదా పంపిణీకి అనుమతి లేదు. తన బిడ్డకు ఎలాగైనా మెరుగైన జీవితాన్ని ఇవ్వాలనే సంకల్పంతో, ఆమె ఎన్నో సంక్లిష్టమైన అంతర్జాతీయ మార్గాలను దాటి జర్మనీ నుంచి ఒక నెలకు సరిపడా మందులను దిగుమతి చేసుకుంది. అయితే, కేవలం 30 రోజుల మందులకే దాదాపు రూ.13 లక్షలు ఖర్చవ్వడంతో ఈ ఆర్థిక భారం ఆమెకు తట్టుకోలేని విధంగా మారింది. దీంతో ఆమె తీవ్ర ఆందోళన చెందింది.
అండగా శిశు వైద్యురాలు
ఈ క్రమంలో పవిత్ర కుటుంబం చేస్తున్న పోరాటానికి హైదరాబాద్కు చెందిన శిశు వైద్యురాలు డాక్టర్ శివరంజని తోడయ్యారు. ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా అండగా నిలిచారు. దశాబ్దాల క్రితం నాటి పాత మందును ఒక భారతీయ చిన్నారికి అందనంత ధరలో ఉంచడంలోని అన్యాయాన్ని ఎత్తిచూపారు. తద్వారా డాక్టర్ శివరంజని ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించడంతో పాటు వైద్య రంగం నుంచి కూడా మద్దతును కూడగట్టారు. ఆన్లైన్లో ఆమె చేసిన నిరంతర పోరాటం వేగంగా దేశ సరిహద్దులను దాటి నెదర్లాండ్స్కు చెందిన 'ఫార్మాస్యూటికల్ అకౌంటబిలిటీ ఫౌండేషన్' (PAF) దృష్టికి చేరింది.
ఈ విషయంపై దర్యాప్తు చేపట్టిన ఫౌండేషన్ ఈ ఔషధం ఎందుకు భారతీయులకు అందుబాటులోకి రాలేదో గుర్తించింది. ఈ వాణిజ్య గుత్తాధిపత్యాన్ని అధిగమించి ఒక సంప్రదాయ ఫార్మసీ ఆధారిత పరిష్కారాన్ని ఎంచుకుంది. ఆ సంస్థే సొంతంగా ఔషధాన్ని తయారు చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. భారీ ధరలు ఉన్న బ్రాండెడ్ మందులను కొనుగోలు చేయడానికి బదులుగా నిపుణులు నేరుగా ముడి ఔషధ పదార్థాన్ని సేకరించారు. ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం నిరూపించిన ఫార్ములాను ఉపయోగించి రోగుల అవసరాలకు తగినట్లుగా ఈ మందును తయారు చేశారు. 'అల్లన్ హెర్న్డన్ డడ్లీ సిండ్రోమ్'కు సంబంధించిన మందులు కొనుగోలు చేయాలంటే రోగులకు గతంలో ఏడాది రూ.4 కోట్లు ఖర్చయ్యేది. ఇప్పుడు ఆ ఖర్చు రూ.12.5 లక్షలకు తగ్గింది.
ఏడాది పాటు మందులు ఫ్రీ
అయితే వైద్య నిపుణులు, ఇతర సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తూ ఈ ఫౌండేషన్ భారతదేశపు వ్యక్తిగత వినియోగ మినహాయింపు నిబంధనలను ఉపయోగించుకుంది. అరుదైన లేదా ప్రాణాంతక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న రోగులు తమ వ్యక్తిగత వైద్య చికిత్స కోసం దేశంలో ఆమోదం పొందని లేదా అందుబాటులో లేని ప్రాణరక్షక మందులను నేరుగా దిగుమతి చేసుకోవడానికి ఈ నిబంధనలు అనుమతిస్తాయి. ప్రతి బాలుడికి ఉన్న వైద్య అవసరాన్ని అత్యంత జాగ్రత్తగా డాక్యుమెంట్ చేయడం ద్వారా కంపౌండెడ్ టిరాట్రికోల్ మందును దేశంలోకి సురక్షితంగా, చట్టబద్ధంగా దిగుమతి చేయడానికి ఫౌండేషన్ ఏర్పాట్లు చేసింది. తన 20 నెలల పసిబిడ్డను కాపాడుకోవడానికి ఒక తల్లి చేసిన ఒంటరి పోరాటంగా మొదలైన ఈ ప్రయాణం, నేడు దేశవ్యాప్తంగా ఎందరికో ప్రాణదాతగా మారింది. ఇదే వ్యాధితో ఇబ్బంది పడుతున్న ఇతరులకు ఫౌండేషన్ సాయం అందించింది. 'అల్లన్ హెర్న్డన్ డడ్లీ సిండ్రోమ్' వ్యాధితో బాధపడుతున్న దేశంలోని ఏడుగురు పిల్లలకు ఏడాది పాటు ఈ మందులను పూర్తిగా ఉచితంగా అందించేందుకు ముందుకొచ్చింది.
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