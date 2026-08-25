ETV Bharat / bharat

స్మార్ట్‌ఫోన్‌ యుగంలోనూ టేప్ రికార్డర్‌కే ఓటు- 25 ఏళ్లుగా అదే పనిలో ఉన్న కశ్మీరీ యువకుడు!

కొత్త గ్యాడ్జెట్లను పక్కనబెట్టి టేప్ రికార్డర్‌లోనే పాటలు వింటున్న యువకుడు- 25 ఏళ్లుగా పాత టేప్ రికార్డర్లకు ప్రాణం పోస్తున్న మెకానిక్- కశ్మీర్‌లో ఇప్పటికీ బాలీవుడ్, సూఫీ, జానపద పాటలకు టేప్ రికార్డర్లే ఆధారం

Vintage Tape Recorders In Kashmir
వింటేజ్​ టేప్ రికార్డర్లు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 25, 2026 at 8:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vintage Tape Recorders In Kashmir : చేతిలో స్మార్ట్‌ఫోన్, చెవిలో వైర్‌లెస్ ఇయర్‌ఫోన్లు, ఒక్క క్లిక్‌తో లక్షల పాటలు అందుబాటులోకి వచ్చే కాలం ఇది. అయినా కొందరికి పాత టేప్ రికార్డర్‌లో వినిపించే పాటల మాధుర్యమే ప్రత్యేకం. జమ్ముకశ్మీర్‌లోని శ్రీనగర్‌లోని ప్రజలు కూడా అదే విధంగా ఇప్పటికీ ఆ పాత టేప్ రికార్డర్‌నే ఉపయోగిస్తున్నారు. అలాగే ఒకవేళ దానికి మరమ్మతులు అవసరమైనా వెంటనే అక్కడ ఉన్న ఒక పాత మెకానిక్ దుకాణం వద్దకు పరుగులు తీస్తారు.

పాత టేప్ రికార్డర్‌ చాలు
శ్రీనగర్‌కు చెందిన మహమ్మద్ యూనస్‌కు పాత టేప్ రికార్డర్ అంటే అమితమైన ఇష్టం. మార్కెట్‌లో ఎన్ని కొత్త సంగీత పరికరాలు వచ్చినా వాటిపై ఆసక్తి చూపడు. పాత బాలీవుడ్ పాటలు, జ్ఞాపకాలతో ముడిపడిన సంగీతాన్ని టేప్ రికార్డర్‌లోనే వినడానికే ఇష్టపడతాడు. సోషల్ మీడియా, డిజిటల్ మ్యూజిక్ యాప్‌ల కంటే క్యాసెట్‌లో వినిపించే సంగీతానికే అతడు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తాడు. యూనస్ మాత్రమే కాదు, శ్రీనగర్‌కు చెందిన 75 ఏళ్ల అలీ మహమ్మద్ కూడా ఇప్పటికీ అదే టేప్ రికార్డర్‌లో కాశ్మీరీ జానపద సంగీతం 'చక్రి', సూఫీ పాటలను వింటూ కాలం గడుపుతున్నారు. అయితే ఆ టేప్ రికార్డర్‌లో శబ్దం కొద్దిగా మారినా, గరగరగా వినిపించినా యూనస్ నేరుగా శ్రీనగర్‌లోని ఖమర్వారి ప్రాంతంలో ఉన్న మెకానిక్ మహమ్మద్ అష్రఫ్ దుకాణానికి వెళ్తాడని తెలిపాడు. "దశాబ్దాలుగా టేప్ రికార్డర్ నా జీవితంలో ముఖ్యమైన భాగమైంది. ఈ రోజు శబ్దం కొంచెం మారినట్లు అనిపించింది. అందుకే వెంటనే బాగు చేయించుకోవడానికి వచ్చాను" అని అలీ ఈటీవీ భారత్‌తో తెలిపారు.

Vintage tape recorders in kashmir
దుకాణంలో మెకానిక్​ మహమ్మద్ అష్రఫ్ (ETV Bharat)

25 ఏళ్లుగా టేప్ రికార్డర్లే
ఖమర్వారిలోని చిన్న దుకాణంలో మెకానిక్​ మహమ్మద్ అష్రఫ్ ఇప్పటికీ పాత టేప్ రికార్డర్లను మరమ్మతు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారని తెలిపారు. అలా ఆయన దాదాపు 50 ఏళ్ల నాటి టేప్ రికార్డర్‌ను కూడా బాగు చేస్తారని అన్నారు. రెండు రీళ్ల క్యాసెట్‌ను పదేపదే ప్లే చేసి, పాజ్‌, ప్లే బటన్లను నొక్కుతూ లోపాన్ని గుర్తిస్తున్నారని చెప్పారు. "ఇంత పాత టేప్ రికార్డర్‌ను బాగు చేయడం నాకు కొత్త కాదు. గత 25 ఏళ్లలో ఎన్నో రకాల టేప్ రికార్డర్లను బాగు చేశాను. లోపం ఎంత పెద్దదైనా, చిన్నదైనా మరమ్మతు చేయలేని టేప్ రికార్డర్ ఇప్పటివరకు నా చేతికి రాలేదు" అని అష్రఫ్ వెల్లడించారు. అలాగే స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల యుగంలోనూ తన దుకాణానికి శ్రీనగర్‌తో పాటు కశ్మీర్‌లోని ఇతర జిల్లాల నుంచి కూడా టేప్ రికార్డర్లు మరమ్మతుల కోసం వస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు. "సాంకేతికత ఎంత ముందుకెళ్లినా, చాలా మంది ఇప్పటికీ తమ పాత టేప్ రికార్డర్లను వదలడం లేదు. వాటితో ముడిపడిన జ్ఞాపకాలు, సంగీతం కోసం వాటిని జాగ్రత్తగా దాచుకుంటున్నారు" అని చెప్పారు.

Vintage Tape Recorders In Kashmir
వింటేజ్​ టేప్ రికార్డర్లు (ETV Bharat)

క్యాసెట్లలోనే జ్ఞాపకాల సంగీతం
కశ్మీర్‌లో ఇప్పటికీ చాలా మంది పాత ఆడియో క్యాసెట్లలోని పాటలను వినడం ఇష్టపడుతున్నారని స్థానికులు తెలిపారు. నూర్ జహాన్, మెహదీ హసన్, మహమ్మద్ రఫీ, కిషోర్ కుమార్, లతా మంగేష్కర్ వంటి దిగ్గజ గాయకుల పాటలు ఇప్పటికీ క్యాసెట్ల ద్వారానే వినిపిస్తుంటాయని అన్నారు. బాలీవుడ్ పాటలతో పాటు సూఫీ సంగీతం, కాశ్మీరీ జానపద గీతాలకు టేప్ రికార్డర్లు ఇప్పటికీ ప్రధాన సాధనంగా కొనసాగుతున్నాయని చెబుతున్నారు. 1980లలో టేప్ రికార్డర్ ఒక విలాసవంతమైన వస్తువుగా ఉండేది. 1990ల నాటికి దాదాపు ప్రతి ఇంటిలోనూ అది కనిపించేది. ఆ రోజుల్లో బాలీవుడ్ సంగీత దర్శకుల ద్వయం నదీమ్-శ్రవణ్ పాటలు ప్రతి వీధిలో, ప్రతి ఇంటిలో మారుమోగేవి. కొన్ని కుటుంబాలు టేప్ రికార్డర్లను అందమైన ఎంబ్రాయిడరీ వస్త్రాలతో అలంకరించేవి. ఇంట్లో అందరూ కలిసి కూర్చుని క్యాసెట్ పెట్టి పాటలు వినడం ఓ ప్రత్యేక అనుభూతి.

Vintage tape recorders in kashmir
దుకాణంలో మెకానిక్​ మహమ్మద్ అష్రఫ్ (ETV Bharat)

డబుల్ క్యాసెట్, త్రీ-ఇన్-వన్ ప్రత్యేకత
ఆ రోజుల్లో డబుల్ క్యాసెట్ ప్లేయర్లు కూడా బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. ఒక క్యాసెట్‌లో పాట ప్లే అవుతుండగా, మరో క్యాసెట్‌లో అదే పాటను రికార్డ్ చేసుకునే సౌకర్యం ఉండేది. స్నేహితులు, బంధువుల కోసం ఇష్టమైన పాటలతో ప్రత్యేక క్యాసెట్లు తయారు చేయడం అప్పట్లో ఓ మధుర జ్ఞాపకంగా ఉండేదని అష్రఫ్ చెప్పారు. మరికొన్ని ఇళ్లలో రికార్డ్ ప్లేయర్, టేప్ రికార్డర్, క్యాసెట్ ప్లేయర్ కలిపిన 'త్రీ-ఇన్-వన్' సంగీత పరికరాలు ఉండేవని తెలిపారు.

Vintage tape recorders in kashmir
క్యాసెట్లు (ETV Bharat)

ఇంటి పైకప్పు మీద విద్యుత్​ స్తంభం- హై టెన్షన్​ తీగలతో ఆందోళనలో గ్రామస్థులు

2 వారాల్లోగా లొంగిపోవాల్సిందే- తెహల్కా మాజీ ఎడిటర్​ తరుణ్‌ తేజ్‌పాల్‌కు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం

TAGGED:

OLD TAPE RECORDER IN KASHMIR
KASHMIRI YOUTH INTO TAPE RECORDERS
VINTAGE TAPE RECORDER REPAIR
OLD KASHMIRI SUFI CHAKRI SONGS
VINTAGE TAPE RECORDERS IN KASHMIR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.