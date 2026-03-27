నాలుగు తరాలుగా నాణేల సేకరణ- పట్నా కుటుంబం అరుదైన అభిరుచి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 27, 2026 at 7:20 AM IST

Patna Family Coins Connections : మనిషిని అతని అభిరుచులే నిర్వచిస్తాయి అంటారు. కొందరు తమ అంతరంగానికి నచ్చిన వ్యాపకాల కోసం జీవితాలనే ధారపోసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. కాలక్రమేణా ఆ అభిరుచులే వెలకట్టలేని వారసత్వ సంపదగా నిలిచిపోతాయు. బిహార్ రాజధాని పట్నాకు చెందిన పింటూ కుమార్, విజయా సింగ్ దంపతుల కుటుంబం సరిగ్గా ఇలాంటి కోవకు చెందినదే. గత నాలుగు తరాలుగా ఈ కుటుంబం రూపాయి, అణా, పైసా ఇలా కాల గర్భంలో కలిసిపోయిన ఎన్నో అరుదైన నాణేలను సేకరిస్తోంది. చారిత్రక ఆనవాళ్లను భవిష్యత్ తరాలకు అందించే వారధిగా ఈ కుటుంబం నిలుస్తోంది.

హరిహర్ సింగ్ నుంచి శవ్య సింగ్ వరకు
ఈ నాణేల సేకరణ అనేది పింటూ కుమార్ తాతగారైన హరిహర్ సింగ్ కాలంలో మొదలైంది. హరిహర్ సింగ్ అప్పట్లో దొరికే అరుదైన నాణేలను దాచిపెట్టడం మొదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత ఆయన కుమారుడు అవతార్ సింగ్ ఈ అలవాటును ఒక హాబీగా మార్చుకున్నారు. ఈ కుటుంబంలోకి కోడలిగా అడుగుపెట్టిన విజయా సింగ్, మొదట్లో తన మామగారి అలవాటును చూసి ఆశ్చర్యపోయేవారు. తమ మామ మరణించిన తర్వాత ఒకరోజు ఆ నాణేల పెట్టెను తెరిచి చూసినట్లు 'ఈటీవీ భారత్‌'తో విజయ సింగ్ చెప్పారు. ఆ నాణేల గురించి లోతుగా అధ్యయనం చేసినప్పుడు తాను ఆశ్చర్యానికి గురైనట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.

పురాతన నాణేలను సేకరిస్తున్న పట్నా కుటుంబం (ETV Bharat)

"మా మామగారు ఎప్పుడు చూసినా పాత నాణేలను శుభ్రం చేస్తూ, వాటి కథలను చెబుతుండేవారు. అతిథులు వస్తే చాలు, ఆ నాణేల పెట్టెను మంచం మీద పరిచి ప్రదర్శించేవారు. అప్పట్లో నాకు అది కొంత వింతగా, విసుగుగా అనిపించేది. కానీ ఆయన మరణాంతరం ఆ పెట్టెను తెరిచి చూశాక, నా కళ్లు తెరుచుకున్నాయి. అవి కేవలం నాణేలు కావు, వేల నుంచి లక్షల రూపాయల విలువ చేసే ఒక చారిత్రక సంపద అని అప్పుడు అర్థమైంది" అని విజయ సింగ్ 'ఈటీవీ భారత్'తో చెప్పారు.

బ్రిటిష్ కాలం నాటి రూ. 50, రూ. 100 నాణేల సేకరణ (ETV Bharat)

తమ వద్ద ఎన్నో అరుదైన నాణేలు ఉన్నాయని, విజయా సింగ్ తెలిపారు. వందల ఏళ్ల నాటి పాత నాణేలు తమ వద్ద ఉన్నాయని చెప్పుకొచ్చారు. 1950 ప్రాంతంలో చలామణిలో ఉన్న రూ. 5 నాణెం, పాత కాలపు రూ. 1 నుంచి రూ. 5 వరకు ఉన్న కరెన్సీ నోట్లు తమ వద్ద ఉన్నట్లు వివరించారు.

నోట్లను భద్రపరుస్తూ చరిత్రను సజీవంగా ఉంచుతున్న వైనం (ETV Bharat)

'బ్రిటిష్ కాలం నాటి రూ. 50, రూ. 100 నాణేలు కూడా ఉన్నాయి. పాత, కొత్త ఒక అణా నాణేల మధ్య ఉన్న తేడాను మా సేకరణలో స్పష్టంగా చూడవచ్చు. మా వద్ద 1884 నాటి అర అణా, 1892 నాటి పావు అణా, అలాగే 1888, 1902, 1907, 1917, 1944 సంవత్సరాలకు చెందిన ఒక అణా నాణేలు ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా, 1894 నాటి ఒక రూపాయి నాణెం కూడా కలెక్షన్స్‌లో ఉంది. ఆ కాలంలో దీనికి చాలా ఎక్కువ విలువ ఉండేది' అని ఈటీవీ భారత్‌కు విజయా సింగ్ వెల్లడించారు.

నోట్లను భద్రపరుస్తూ చరిత్రను సజీవంగా ఉంచుతున్న వైనం (ETV Bharat)

అంతర్జాతీయ నాణేల సేకరణ
విజయా సింగ్ కుటుంబం కేవలం భారతీయ నాణేలకే పరిమితం కాలేదు. వీరి వద్ద పొరుగు దేశమైన నేపాల్, కొన్ని అరబ్ దేశాలకు చెందిన పురాతన నాణేలు కూడా ఉన్నాయి. తమ పూర్వీకులు వివిధ దేశాల కరెన్సీని సేకరించడంపై ప్రస్తుత తరం ఎంతో గర్వంగా ఫీలవుతోందని విజయా సింగ్ తెలిపారు.

బ్రిటీష్​ కాలం నాటి నాణేల సేకరణ (ETV Bharat)

అభిరుచిలో భాగమైన నాలుగో తరం
ఈ వారసత్వాన్ని ప్రస్తుతం విజయా సింగ్ కుమార్తె, నాలుగో తరానికి చెందిన శవ్య సింగ్ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచే తన తల్లి, తాతయ్యల దగ్గర నాణేల ప్రాముఖ్యతను వింటూ పెరగడం వల్ల ఆమెకు కూడా ఈ అలవాటు అబ్బింది. శవ్య తన నాణేల సేకరణ గురించి చెబుతూ, "నా వద్ద విభిన్నన 1, 2, 5, 10, 20 రూపాయల నాణేలు ఉన్నాయి. అలాగే 2016లో పెద్ద నోట్ల రద్దు జరిగినప్పుడు, జ్ఞాపకార్థం ఒక 1000 రూపాయల నోటును కూడా దాచుకున్నాను. నా స్నేహితులకు ఈ హాబీ గురించి చెప్పినప్పుడు మొదట్లో ఎవరూ సీరియస్‌గా తీసుకోలేదు. కానీ, నేను నా వద్ద ఉన్న 1904 నాటి మధ్యలో రంధ్రం ఉన్న అర అణా నాణెం, బ్రిటిష్ కాలపు నాణేలను చూపించినప్పుడు వారు ఆశ్చర్యపోయారు" అని శవ్య సింగ్ ఉత్సాహంగా చెప్పారు. శవ్య వద్ద ప్రస్తుతం 3 అణాలు, 10 అణాలు, 25 పైసలు, 50 పైసల వంటి అరుదైన నాణేలు కూడా ఉన్నాయి.

నాలుగు తరాలుగా నాణేల సేకరణ (ETV Bharat)

