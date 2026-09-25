క్రికెట్ ఎన్సైక్లోపీడియా- ఆరేళ్ల వయసులోనే అద్భుత జ్ఞాపకశక్తితో అదరగొడుతున్న బుడతడు!
పట్నాకు చెందిన ఆరేళ్ల బాలుడి అద్భుత ప్రతిభ- చాలా చిన్న వయసు నుంచే క్రికెట్పై ఆసక్తి- క్రికెట్ హిస్టరీ, ఆటగాళ్ల రికార్డ్స్, జెర్సీ నంబర్లు ఏదడిగినా సమాధానం రెడీ!
Published : September 25, 2026 at 10:15 PM IST
Shivansh Rai Cricket Knowledge : సాధారణంగా ఆరేళ్ల వయసున్న పిల్లలు కార్టూన్స్ చూడటం, బొమ్మలతో ఆడుకోవడం లేదా ఆటపాటలు, అల్లరి పనులు చేయడంలోనో నిమగ్నమై ఉంటారు. కానీ శివాన్ష్ రాయ్ ప్రపంచం పూర్తిగా వేరు. క్రికెట్కు సంబంధించిన ఏ ప్రశ్న అడిగినా తన ముందు ఒక పెద్ద పుస్తకం తెరిచి చదివి చెబుతున్నట్లుగా టపాటపా సమాధానాలు చెబుతూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాడు. బిహార్ రాజధాని పట్నాకు చెందిన ఈ పిల్లాడిని స్థానికులు క్రికెట్ వికీపీడియా, వాకింగ్ గూగుల్ అని ముద్దుగా పిలుచుకుంటున్నారు.
జెర్సీ నంబర్ల నుంచి ప్రపంచకప్ చరిత్ర వరకు
క్రికెట్ హిస్టరీ, ప్రపంచకప్ రికార్డ్స్, ప్లేయర్ల జెర్సీ నంబర్లు, ఏ ఆటగాడు ఏ జట్టుకు ఆడుతున్నాడు, ఏ కెప్టెన్ నాయకత్వంలో భారత్ ప్రపంచకప్లు గెలుచుకుంది, భారత్ ఎన్ని ప్రపంచకప్లు గెలుచుకుంది, గాడ్ ఆఫ్ క్రికెట్ అని ఎవరిని పిలుస్తారు, ఒకే ఓవర్లో 6 సిక్సర్లు కొట్టిందెవరు? ఇలా ఏ ప్రశ్న అడిగినా ఇట్టే సమాధానమిస్తున్నాడా బాలుడు. అతడి ప్రత్యేకత కేవలం సమాధానం చెప్పడంలోనే కాదు. అసలు అంత చిన్న వయసులోనే అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం గుర్తుపెట్టుకోవడం, ఇంకా ఆ ప్రశ్నకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కూడా గుర్తుంచుకోవడం కుటుంబసభ్యుల్ని, స్థానికుల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
శివాన్ష్ తల్లి సంధ్య రాయ్ చెప్పిన వివరాల ప్రకారం- తమ పిల్లాడికి మూడేళ్ల వయసు ఉన్నప్పటి నుంచే క్రికెట్పై అమితమైన ఆసక్తి ఏర్పడింది. ఇంట్లో తండ్రి, బాబాయ్, తాతయ్యలు టీవీలో క్రికెట్ చూస్తున్నప్పుడు వారితో పాటు కూర్చొని చూసేవాడు. క్రమంగా మ్యాచ్లు చూడటమే కాకుండా ఆ ఆసక్తి పెరిగి క్రికెట్ అంటే విపరీతమైన ఇష్టంగా మారింది. తొలుత వారంతా, శివాన్ష్ కేవలం క్రికెట్ మ్యాచ్ మాత్రమే చూస్తున్నాడనుకునేవారు. కానీ కొంత కాలానికి మ్యాచ్లో జరిగిన విషయాల్ని, ఆటగాళ్లు, ఇతర రికార్డుల వివరాలను చెప్పడం ప్రారంభించాడు. దీంతో కేవలం మ్యాచ్ మాత్రమే చూడట్లేదని, అందులోని విషయాల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాడని కుటుంబానికి అర్థమైంది.
మొబైల్ ఇచ్చినా క్రికెట్ తప్ప ఏం చూడడు!
ముఖ్యంగా మ్యాచ్ జరుగుతున్నప్పుడు వ్యాఖ్యాతలు చేసే కామెంటరీని కూడా గుర్తుంచుకొని తర్వాత చెబుతాడు. ఒక రోజు టీవీ చూస్తూ, 1983లో కపిల్ దేవ్ కెప్టెన్సీలో భారత్ తొలిసారి ప్రపంచకప్ సాధించిన తీరును, ఆనాటి విషయాల్ని వివరించడంతో కుటుంబ సభ్యులు బాలుడి తెలివితేటలు, జ్ఞాపకశక్తిని చూసి అబ్బురపడ్డారు. ఇక శివాన్ష్ తండ్రి రవి రాయ్ మాట్లాడుతూ, తన కుమారుడికి మొబైల్లో క్రికెట్కు సంబంధించిన కంటెంట్ చూడటమే ఎక్కువగా ఇష్టమని చెబుతున్నాడు. క్రికెట్ వస్తే చాలు టీవీ ముందు నుంచి లేవడని అంటున్నాడు.
"మా అబ్బాయి ఫోన్ పట్టుకున్నా, టీవీ ఆన్ చేసినా కేవలం క్రికెట్ మ్యాచ్లు, రీల్స్, ప్లేయర్ల సమాచారాన్ని మాత్రమే చూస్తాడు. టీవీలో మ్యాచ్ వస్తుంటే కన్నార్పకుండా చూస్తూ రికార్డులన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటాడు. కామెంటేటర్లు మ్యాచ్ సమయంలో మాట్లాడే మాటల్ని కూడా శ్రద్ధగా విని వాటిని తిరిగి చెబుతాడు."
- రవి రాయ్, శివాన్ష్ రాయ్ తండ్రి
అన్నయ్యతో కలిసి క్రికెట్ ప్రాక్టీస్!
ఇక శివాన్ష్ గురించి అతడి తాతయ్య మహేశ్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ- పూర్వం కేవలం చదువుకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చేవారని, ప్రస్తుత కాలంలో క్రీడారంగం కూడా పిల్లల భవిష్యత్తుకు గొప్ప పునాదిగా మారిందని అన్నారు. శివాన్ష్కు క్రికెట్లో అద్భుతమైన భవిష్యత్తు ఉందని, అతడి ఇష్టాలకు అనుగుణంగా ప్రోత్సహిస్తామని చెబుతున్నారు. శివాన్ష్ సోదరుడు సిద్ధార్థ్ కూడా అతడి క్రికెట్ ప్రయాణంలో భాగమయ్యాడు. స్కూల్ నుంచి రాగానే ఇద్దరూ కలిసి ఇంట్లో క్రికెట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. సిద్ధార్థ్ ఆటలోని మెళకువలను తమ్ముడికి నేర్పిస్తుంటే, శివాన్ష్ మాత్రం ఆటతో పాటుగా క్రికెట్ చరిత్రను, గణాంకాల్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాడు. చదువుతో పాటు శివాన్ష్ ఇష్టపడే క్రికెట్లో అతడికి మంచి గుర్తింపు రావాలని, భవిష్యత్తులో దేశానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని తల్లిదండ్రులు ఆశిస్తున్నారు. ఏదేమైనా ఇలా చిన్న వయసులోనే ఇన్ని విషయాల్ని, వివరాల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటూ శివాన్ష్ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని నిర్మించుకుంటున్నాడు.
700 గణపతి విగ్రహాలతో పిల్లలకు ఉపయోగపడే వస్తువులు- 760 స్టడీ టేబుల్స్ తయారీ
WEF ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సూచీలో భారత్ దూకుడు- 31వ స్థానంలో ఇండియా- ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఎవరంటే?