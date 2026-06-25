ETV Bharat / bharat

పాస్‌పోర్ట్‌ దరఖాస్తు రుసుము పెంపు- జులై 1నుంచి అమలు

జులై 1 నుంచి పెరగనున్న పాస్‌పోర్ట్‌ దరఖాస్తు రుసుములు- 36 పేజీల పాస్‌పోర్ట్ రుసుము రూ.1,500 నుంచి రూ2,500కు పెంపు- SIRకు సమర్పించాల్సిన 12 గుర్తింపు పత్రాల్లో పాస్‌పోర్ట్‌ ఒకటని చెప్పిన ఈసీ

Centre Hikes Passport Fees
Centre Hikes Passport Fees (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 25, 2026 at 7:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Centre Hikes Passport Fees : జూలై 1 నుంచి పాస్‌పోర్ట్ ఫీజులు పెరగనున్నాయి. ఈ మేరకు కేంద్రం పాస్‌పోర్ట్ దరఖాస్తు రుసుములను సవరించింది. సాధారణ పాస్‌పోర్ట్ కోసం కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకునే వారికి లేదా 36 పేజీల పాస్‌పోర్ట్‌ను రీ-ఇష్యూ చేయించుకునే వారికి ఇకపై ఫీజు 2 వేల500 కానుంది. అలాగే 60 పేజీల పాస్‌పోర్ట్ కావాలనుకునే అభ్యర్థులు 3 వేల 500 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఫీజుల పెంపు తత్కాల్ పథకం కింద దరఖాస్తు చేసుకునే వారికి కూడా వర్తిస్తుంది. తత్కాల్ కింద 36 పేజీల పాస్‌పోర్ట్ ధర 5 వేలు కాగా, 60 పేజీల పాస్‌పోర్ట్ ధర 6 వేలుగా నిర్ణయించారు. సవరించిన నిబంధనల ప్రకారం.. పోగొట్టుకున్న, చోరీకి గురైన లేదా పాడైపోయిన పాస్‌పోర్ట్‌ల స్థానంలో కొత్తవి పొందేందుకు అయ్యే ఖర్చును కూడా పెంచారు. సాధారణ కేటగిరీలో 36 పేజీల ప్రత్యామ్నాయ పాస్‌పోర్ట్ ధర 5 వేలు కాగా 60 పేజీలకైతే 6 వేలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. తత్కాల్ కేటగిరీ కింద, పోగొట్టుకున్న లేదా దెబ్బతిన్న 36 పేజీల పాస్‌పోర్ట్‌ను మార్చుకోవడానికి ఫీజు 7వేల 500 గా నిర్ణయించారు. 60 పేజీల పాస్‌పోర్ట్ కోసం దరఖాస్తుదారులు 8 వేల 500 చెల్లించాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం మైనర్లకు మాత్రం తక్కువ ఫీజులనే కొనసాగించింది. మైనర్ల కోసం కొత్త పాస్‌పోర్ట్ లేదా 36 పేజీల పాస్‌పోర్ట్ రీ-ఇష్యూ ధర 1,750 గా ఉంటుంది. తత్కాల్ స్కీమ్ కింద ఈ ఫీజును 4 వేల250 గా స్థిరపరిచారు.

పాస్​పోర్ట్ గుర్తింపు పత్రాల్లో భాగమే
ఇదిలా ఉండగా, ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణ(ఎస్​ఐఆర్) ప్రక్రియలో భాగంగా, ఓటర్లు తమ అర్హతను నిరూపించుకోవడానికి సమర్పించాల్సిన 12 గుర్తింపు పత్రాల్లో భారతీయ పాస్‌పోర్ట్‌ కూడా ఒకటని ఎన్నికల సంఘం(ఈసీ) పేర్కొంది. పాస్‌పోర్ట్ చట్టం 1967 ప్రకారం 'పాస్‌పోర్ట్ అనేది పౌరసత్వానికి నిరూపణ కాదు' అని ఇటీవల విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) పేర్కొనడంతో దేశవ్యాప్తంగా ఒక వివాదం తలెత్తింది. ఈ నేపథ్యంలో వ్యక్తమైన సందేహాలపై స్పందించిన ఈసీ అధికారులు గురువారం ఈ కీలక వివరణ ఇచ్చారు.

TAGGED:

CENTRE HIKES PASSPORT FEES
PASSPORT AMONG VALID DOCUMENTS SIR
CENTRE HIKES PASSPORT FEES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.