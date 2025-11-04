ఛత్తీస్గఢ్లో రైలు ప్రమాదం- ప్యాసింజర్, గూడ్స్ ఢీ- ఆరుగురు మృతి!
ఛత్తీస్గఢ్లో ఘోర రైలు ప్రమాదం- బిలాస్పుర్లో ఎదురెదురుగా ఢీకొన్న ప్యాసింజర్, గూడ్స్ రైలు
Published : November 4, 2025 at 5:14 PM IST
Train Accident In Chhattisgarh: ఛత్తీస్గఢ్లో రైలు ప్రమాదం జరిగింది. బిలాస్పుర్లో ప్యాసింజర్, గూడ్స్ రైలు ఎదురెదురుగా ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఆరుగురు మృతి చెందగా, పలువురు గాయపడ్డారు. రైల్వే అధికారులు, సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయచర్యల్లో నిమగ్నమయ్యారు. అయితే, ప్రమాదానికి గల కారణం ఇంకా స్పష్టంగా తెలియరాలేదు.
విషయం తెలుసుకున్న రైల్వే సిబ్బంది రెస్క్యూ, వైద్య బృందాన్ని సంఘటనా స్థలానికి పంపారు. స్థానిక యంత్రాంగం కూడా సహాయం అందించడానికి అక్కడికి చేరుకుంది. అయితే ఈ ప్రమాదంతో ఆ మార్గంలో వైళ్లే రైళ్లలో పూర్తిగా అంతరాయం ఏర్పడింది. అధికారులు ఇప్పటికే పలు రైళ్లను రద్దు చేశారు. మరికొన్నింటిని దారి మళ్లించారు. బిలాస్పూర్-కట్ని విభాగంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంపై రైల్వే యంత్రాంగం దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.