ఎమర్జెన్సీ డోర్ నుంచి దూకేసిన ప్రయాణికుడు- వాంతులు వస్తున్నాయనే విమానం ల్యాండ్ కాగానే జంప్
చెన్నై విమానాశ్రయంలో తెల్లవారుజామున ఘటన- వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకుని తదుపరి విచారణ చేపట్టిన అధికారులు
Published : May 3, 2026 at 12:44 PM IST
Passenger Open Emergency Exit : విమానం ల్యాండ్ అయిన వెంటనే ఓ ప్రయాణికుడు ఎమర్జెన్సీ డోర్ నుంచి బయటకు దూకేశాడు. ఈ ఘటన చెన్నై విమానాశ్రయంలో తెల్లవారుజామున చోటుచేసుకుంది. దీంతో సిబ్బంది, తోటి ప్రయాణికులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఆదివారం తెల్లవారుజామున షార్జా నుంచి చెన్నై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ఎయిర్ అరేబియా విమానం ల్యాండ్ అయిన వెంటనే ట్యాక్సీవేపై కదులుతుండగా ఓ ప్రయాణికుడు ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ నుంచి బయటకు దూకేశాడు. ఈ ఘటన జరిగిన వెంటనే పైలట్ గ్రౌండ్ సెక్యూరిటీని అప్రమత్తం చేశారు. సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ (CISF) సిబ్బంది సైతం వేగంగా స్పందించి ఆ వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తదుపరి విచారణ కోసం అతడిని పోలీసులకు అప్పగించారు.
కాగా, ఈ ఘటన వల్ల కొద్ది సేపు విమాన కార్యకలాపాలకు అంతరాయం కలిగింది. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా తెల్లవారుజామున 03:23గంటల నుంచి 04:23 గంటల వరకు ప్రధాన రన్వేను మూసివేశారు అధికారులు. విమానాలను మరో రన్వేకు మళ్లించారు. అయితే సదరు ప్రయాణికుడికి వాంతులు అవుతుండడంతో అతడు ఈ విధంగా చేసినట్లు విమానాశ్రయ అధికారులు చెప్పారు. అనారోగ్యం కారణంగా విమానంలో అప్పటికే రెండు సార్లు వాంతులు చేసుకున్నాడని తెలిపారు. అతడిని తమిళనాడులోని పుదుక్కోట్టై జిల్లాకు చెందినవాడిగా గుర్తించారు. ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.