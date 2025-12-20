ETV Bharat / bharat

ప్రయాణికుడిపై పైలట్‌ దాడి- విధుల నుంచి తొలగించిన ఎయిర్​ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్‌

స్పైస్‌జెట్‌ ప్రయాణికుడిపై ఎయిరిండియా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ పైలట్‌ దాడి- చెక్‌ ఇన్‌ వద్ద వాగ్వాదం జరగ్గా, పైలట్‌ భౌతిక దాడికి పాల్పడ్డాడని ప్రయాణికుడి ఆరోపణ- ఘటనపై స్పందించిన ఎయిర్ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్‌

Air Express Pilot Issue
Passenger Ankit Dewan and (right) Air India Express Pilot Capt Vijender Sejwal (X/@ankitdewan)
ETV Bharat Telugu Team

December 20, 2025

Air Express Pilot Issue : ఎయిర్​ఇండియా ఎక్స్​ప్రెస్​కు చెందిన ఓ పైలట్ తనపై దాడి చేశాడని స్పెస్​జెట్ ప్రయాణికుడు అంకిత్ దివాన్ ఆరోపించారు. తాను తీవ్రంగా గాయపడ్డారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. దీనిపై స్పందించిన ఎయిర్​ఇండియా ఎక్స్​ప్రెస్ విమానయాన సంస్థ పైలట్​ను విధుల నుంచి తొలగించినట్లు పేర్కొంది. దిల్లీ విమానాశ్రయంలోని టెర్మినల్‌ 1లో ఈ ఘటన జరిగింది.

అంకిత్ దివాన్ తనకు ఎదురైన అనుభవాన్ని పోస్ట్​ చేశారు. 'ఏడేళ్ల, నాలుగు నెలల కుమార్తెతో సహా తన కుటుంబంతో కలిసి స్పెస్​జెట్ విమానంలో ప్రయాణించేందుకు దిల్లీ ఎయిర్‌పోర్టుకు వచ్చాం. చిన్న పాప స్ట్రోలర్‌లో ఉన్నందున, సిబ్బంది ఉపయోగించే సెక్యూరిటీ చెక్‌-ఇన్‌ లైన్‌లో వెళ్లాలని నాకు అక్కడున్నవారు చెప్పారు. ఈ క్రమంలో తాము ఉన్న క్యూలోకి కొందరు మధ్యలోకి వచ్చారు. నేను వారిని ప్రశ్నించా. ఎయిర్​ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ పైలట్‌ వీరేందర్‌ కూడా అలాగే చేశాడు. దీంతో అతడిని కూడా ప్రశ్నించా. ఈ క్రమంలో అతడు నాపై దుర్భాషలాడాడు. అనంతరం మా మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. తర్వాత పైలట్‌ నాపై భౌతిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. నాకు రక్తస్రావం అయ్యింది. పైలట్‌ షర్ట్​పై ఉన్న రక్తపు మరకలు కూడా నావే' అని అంకిత్ దివాన్ పోస్ట్ చేశారు. ఆ పోస్టుకు తన ముఖంపై రక్తపు మరకలతో ఉన్న ఫోటోను కూడా అంకిత్‌ పంచుకున్నారు. తన ఏడేళ్ల కుమార్తె ఈ ఘటనతో చాలా భయపడిందని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన ఘటన ఇక్కడితో వదిలేసేలా ఓ లేఖ రాయాలంటూ తనపై ఒత్తిడి తెచ్చారన్నారు. దీనికి దిల్లీ పోలీసులను ట్యాగ్‌ చేశారు.

మా ఫోన్​లు మొదట ఎక్స్-రే మెషీన్‌పై ఉన్న ట్రేలో ఉండటం ఉన్నాయి. నా భార్య పసిబిడ్డను పట్టుకుంది ఉంది. గొడవ జరగుతున్న సమయంలో ఫొటోలు, వీడియోలు తీసుకోవడానికి వీలు కాలేదు. నా సెలవులు పాడయ్యాయి. నేను ఇక్కడ చేసిన మొదటి పని వైద్యుడిని కలవడం. విమానయాన సిబ్బందిలో ఇటువంటి ప్రవర్తన ఎలా ఆమోదయోగ్యం కాదు. నాపై దారుణంగా దాడి జరగడం చూసిన నా 7 ఏళ్ల కుమార్తె ఇప్పటికీ తీవ్ర భయంతో ఉంది. డీజీఏసీ, ఎయిర్​ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ ఇలాంటి పైలట్లను ఎలా విమానాలు నడపడానికి అనుమతిస్తాయో నాకు అర్థం కావడం లేదు. వారు కూల్​గా ఉండకపోతే, వందలాది మంది జీవితాలు ఎలా ఉంటాయి.

స్పందించిన ఎయిర్​ఇండియా ఎక్స్​ప్రెస్
ఇక, ఈ ఘటనపై ఎయిర్​ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ స్పందించింది. పైలట్‌ విచక్షణారహిత ప్రవర్తనను ఖండిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. సంబంధిత ఉద్యోగిని తక్షణమే విధుల నుంచి తొలగించినట్లు తెలిపింది. దిల్లీ విమానాశ్రయంలో జరిగి ఘటనపై మేం తీవ్రంగా చింతిస్తున్నామని చెప్పింది. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు అనంతరం అతడిపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొంది. తమ సంస్థ ఉద్యోగులు ఎల్లప్పుడూ బాధ్యతాయుతంగా ఉండేలా చూసేందుకు కట్టుబడి ఉన్నట్లు వెల్లడించింది.

ఇక ఇటీవల ఇండిగో తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. డిసెంబరు 2 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా వందలాది ఇండిగో విమానాలు రద్దు అయ్యాయి. అనేక రోజుల పాటు ఈ సంక్షోభం ఉంది. ఈ క్రమంలో ప్రయాణికులు ఎయిర్ పోర్టుల్లో ఇబ్బంది పడ్డారు. అలాగే చాలా మంది ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇదే అంశం పార్లమెంట్ ను సైతం కుదిపేసింది. దీంతో కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు వివరణ ఇచ్చారు. విమానాల రద్దు, ప్రయాణీకుల ఇబ్బందులపై ఇండిగోపై దాఖలు చేసిన కొత్త ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (పిల్ )ను దిల్లీ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. ఈ పిటిషన్ లో లేవనెత్తిన సమస్యలు కోర్టు ముందు పెండింగ్‌ లో ఉన్న రిట్ పిటిషన్‌ లో ఇప్పటికే పరిశీలనలో ఉన్నాయని పేర్కొంది. ఈ మేరకు దిల్లీ హైకోర్టు నిర్ణయం తీసుకుంది.

