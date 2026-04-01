విమాన ఇంధన ధరలు పాక్షికంగా పెంపు- సామాన్య ప్రయాణికుల కోసమే: కేంద్రం
భారత్కు వచ్చే 2 నెలలకు సరిపడా చమురు సప్లైలు- మార్చి 31న 60 లక్షల ఎల్పీజీ సిలిండర్ల డెలివరీ- భయభావంతో పెట్రోలు, డీజిల్, ఎల్పీజీ కొనొద్దు :కేంద్రం
Published : April 1, 2026 at 6:24 PM IST
ATF Price Hike in India : దేశీయ విమాన ప్రయాణికులపై భారాన్ని తగ్గించేందుకు విమాన ఇంధన ధరలను పాక్షికంగానే పెంచేందుకు అనుమతించామని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. దేశీయ విమానయాన సంస్థలకు విమాన ఇంధన ధరల పెరుగుదలను 25 శాతానికే పరిమితం చేశామని తెలిపింది. బుధవారం కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖల సంయుక్త మీడియా సమావేశంలో పౌర విమానయాన శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి అసంగ్బ చౌబా ఈ వివరాలను చెప్పారు. దేశీయ విమానయాన సర్వీసుల నిర్వహణ వ్యయాలు పెరగకుండా నిలువరించేందుకే ఈ చర్యను చేపట్టామన్నారు. సామాన్యులకూ విమాన సర్వీసులను అందుబాటులో ఉంచాలని, సరకు రవాణా సాఫీగా సాగాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటోందని ఆయన తెలిపారు.
భారత్కు వచ్చే 2 నెలలకు సరిపడా చమురు సప్లైలు : కేంద్రం
భారత్కు వచ్చే 2 నెలలకు సరిపడా ముడి చమురు సప్లైలు ఉన్నాయని పెట్రోలియం, సహజ వాయువు శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి సుజాత శర్మ వెల్లడించారు. భారత చమురు శుద్ధి కర్మాగారాలు (రిఫైనరీలు) అన్నీ గరిష్ఠ కెపాసిటీతో పని చేస్తున్నాయని, దేశంలోని పెట్రోలు బంకుల్లో స్టాక్ అయిపోవడం అనేది ఎక్కడా జరగలేదని ఆమె తెలిపారు. 2 నెలల క్రితం 1 బ్యారెల్ బ్రెండ్ ముడి చమురు ధర 70 డాలర్లేనని, ఇప్పుడా రేటు 100 డాలర్లు దాటిందని సుజాత శర్మ గుర్తుచేశారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో భారీగా ముడి చమురు ధర పెరిగినా, దేశంలో పెట్రోలు, డీజిల్ ధరలను ప్రభుత్వం పెంచలేదన్నారు. 2022 ఏప్రిల్ 6 నుంచి ఒక్కసారి కూడా పెట్రోలు, డీజిల్ ధరలను పెంచకపోగా, 2024 మార్చిలో వాటి రేట్లను రూ.2 మేర తగ్గించారని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఆ తగ్గిన రేట్లే ఇప్పటికీ అందుబాటులో ఉన్నాయని చెప్పారు. అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల ఎఫెక్ట్ భారత ప్రజలపై పడకుండా చూసేందుకు ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని ప్రభుత్వం తగ్గించిందని తెలిపారు. పెట్రోలు, డీజిల్ విక్రయాలపై చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలకు జరుగుతున్న నష్టాన్ని కేంద్ర సర్కారే భరిస్తోందని సుజాత శర్మ పేర్కొన్నారు.
మార్చి 31న 60 లక్షల ఎల్పీజీ సిలిండర్ల డెలివరీ
"దేశంలో విమాన ఇంధనం, డీజిల్ లభ్యతను పెంచడానికిగానూ వాటిపై ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఎగుమతి సుంకాన్ని విధిస్తోంది. దేశీయ వినియోగదారులకు సీఎన్జీ సప్లై నూటికి నూరు శాతం జరుగుతోంది. మార్చి నెలలో 3.25 లక్షల కనెక్షన్లకు సీఎన్జీ సప్లై జరిగింది. కొత్త కనెక్షన్ల కోసం 3.50 లక్షల మంది దరఖాస్తు చేసుకోగా, 2.85 లక్షల మందికి మంజూరయ్యాయి. వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ఆర్డర్లలో 70 శాతం డెలివరీలను చేయగలుగుతున్నాం. భారత్ వినియోగించే ఎల్పీజీలో 60 శాతం విదేశాల నుంచే వస్తోంది. సౌదీ అరేబియాలో ఎల్పీజీ ధర (సౌదీ సీపీ బెంచ్ మార్క్) 522 డాలర్ల నుంచి 780 డాలర్లకు పెరిగింది. అయినప్పటికీ మనదేశంలో ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ధరలను పెంచలేదు. ఏ ఎల్పీజీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర కూడా స్టాక్ పూర్తిగా అయిపోలేదు. మార్చి 31న ఒక్కరోజే దాదాపు 60 లక్షల ఎల్పీజీ సిలిండర్లను డెలివరీ చేశాం. గతంలో ఎల్పీజీ సప్లైలపై భారత ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలకు కలిగే నష్టాలను ప్రభుత్వమే చెల్లించనుంది. ఈవిధంగా ఆ కంపెనీలకు కేంద్రం 2023లో రూ.22వేల కోట్లను, 2025-2026లో రూ.30వేల కోట్లను చెల్లించింది. ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరుగా రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు అదనపు కిరోసిన్ను కేటాయించాం." అని పెట్రోలియం, సహజ వాయువు శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి సుజాత శర్మ తెలిపారు.
భయభావంతో పెట్రోలు, డీజిల్, ఎల్పీజీ కొనొద్దు
"పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీ కొరతపై వదంతులను కట్టడి చేయమని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు నిర్దేశించాం. ఇక ఇంధన వనరుల సప్లైలనూ అన్ని రాష్ట్రాలు ప్రత్యేకంగా పర్యవేక్షిస్తున్నాయి. అక్రమాలు జరగకుండా అడ్డుకుంటున్నాయి. రాష్ట్రాలు 2,800 రైడ్స్ నిర్వహించి, 500 సిలిండర్లను సీజ్ చేశాయి. భయభావంతో పెట్రోలు, డీజిల్, ఎల్పీజీ కొనుగోళ్లను ఆపాలని నేను ప్రజలను కోరుతున్నాను. వీటి ధరలు పెరగలేదని ప్రజలు గుర్తుంచుకోవాలి. దేశంలో సరిపడా పెట్రోలు, డీజిల్ ఉన్నాయి" అని పెట్రోలియం, సహజ వాయువు శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి సుజాత శర్మ చెప్పారు.
విదేశాంగ శాఖ చేసిన ప్రకటనలు ఇవీ
- మార్చి 31న దుబాయ్పై ఇరాన్ చేసిన దాడిలో ముగ్గురు భారతీయులకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయని భారత విదేశాంగ శాఖ అదనపు కార్యదర్శి (గల్ఫ్) అసీం ఆర్ మహాజన్ తెలిపారు. వారిలో ఒకరు ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ కాగా, ఇద్దరికి చికిత్స జరుగుతోందన్నారు.
- పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వల్ల ఫిబ్రవరి 28 నుంచి ఇప్పటివరకు గల్ఫ్ దేశాల నుంచి 5.98 లక్షల మంది భారతీయులు వెనక్కి వచ్చేశారు.
- బుధవారం రోజు యూఏఈ నుంచి భారత్కు 90 విమాన సర్వీసులు నడవనున్నాయి.
- సౌదీ, ఒమన్ నుంచి కూడా భారత్కు విమాన సర్వీసులు కొనసాగుతున్నాయి.
- ఖతార్ గగనతలం పాక్షికంగానే తెరిచి ఉంది. బుధవారం అక్కడి నుంచి 10 విమాన సర్వీసులు నడుస్తాయి.
- ఇరాన్లో ఉన్న భారతీయులు అర్మేనియా, అజర్ బైజాన్ మీదుగా స్వదేశానికి రావచ్చు.
- ఇజ్రాయెల్లో ఉన్న భారతీయులు ఈజిప్టు, జోర్డాన్ మీదుగా భారత్కు చేరుకోవచ్చు.
- ఇరాక్లో ఉన్న భారతీయులు జోర్డాన్, సౌదీ అరేబియా మీదుగా భారత్కు రావచ్చు.
- కువైట్, బహ్రయిన్లలో ఉన్నవారు సౌదీ మీదుగా భారత్కు చేరుకోవచ్చు.
- అన్ని గల్ఫ్ దేశాల్లో భారతీయులకు సహాయం అందించేందుకు ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూంలను ఏర్పాటు చేశారు.
- మార్చి 11న ఇరాక్ తీరంలోని ఎంటీ సేఫ్ సీ విష్ణు నౌకపై జరిగిన దాడిలో చనిపోయిన ఇద్దరు భారతీయుల భౌతిక కాయాలు, మార్చి 29న కువైట్పై జరిగిన దాడిలో చనిపోయిన మరో భారతీయుడి భౌతిక కాయం బుధవారం ఉదయమే భారత్కు చేరుకున్నాయి.
భారత వ్యవసాయ శాఖ ప్రకటనలివీ
- ఖరీఫ్ పంట సీజన్ కోసం 19.29 లక్షల క్వింటాళ్లకుపైగా విత్తనాలు అన్ని రాష్ట్రాల్లో సిద్ధంగా ఉన్నాయని కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ అదనపు కార్యదర్శి మణీందర్ కౌర్ ద్వివేది చెప్పారు.
- మొక్కజొన్న విత్తనాలను ఎండబెట్టే ప్రక్రియకు ఎల్పీజీ, పీఎన్జీ సప్లైల కేటాయింపులో ప్రాధాన్యతను ఇస్తున్నారు.
- ఖరీఫ్ సీజన్కు 390.54 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఎరువులు అవసరం, అయితే 180 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఎరువులు ఉన్నాయి. అందుకే నానో ఫెర్టిలైజర్లు, బయో ఫెర్టిలైజర్లు, బయో స్టిమ్యులంట్ల వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాం.
- టమాటా, ఉల్లి, బంగాళాదుంప లాంటి వ్యవసాయ పంటల ధరలు ఇప్పటికీ అందుబాటులోనే ఉన్నాయి. వ్యవసాయ సరుకుల ధరలను ప్రభుత్వం పర్యవేక్షిస్తోంది.