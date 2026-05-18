నీట్​ పేపర్​ లీక్​పై పార్లమెంటరీ కమిటీ కీలక నిర్ణయం

నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీలో సంస్కరణల అమలుతో పాటు పేపర్ లీక్ కేసును సమీక్షించాలని నిర్ణయం

Published : May 18, 2026 at 5:16 PM IST

NEET UG 2026 Paper Leak : నీట్​ యూజీ 2026 పేపర్​ లీక్​పై పార్లమెంటరీ కమిటీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA)లో సంస్కరణల అమలుతో పాటు పేపర్ లీక్ కేసును సమీక్షించాలని పార్లమెంటరీ కమిటీ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు చర్చల కోసం NTA ఛైర్‌పర్సన్ ప్రదీప్ కుమార్ జోషి సహా ఇతర ఉన్నతాధికారులకు కమిటీ సమన్లు ​​పంపింది. విద్య, మహిళలు, పిల్లలు, యువత, క్రీడలకు సంబంధించిన పార్లమెంటరీ స్థాయీ సంఘం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. నీట్​ పేపర్ లీక్, NTA సంస్కరణలపై మే 21న విద్యా మంత్రిత్వ శాఖలోని ఉన్నత అధికారుల నుంచి అభిప్రాయాలను సేకరించనుంది. ఈ మేరకు రాజ్యసభ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

